Без очікувань та доплат. Як отримати раннє заселення в готель після нічного перельоту: поради туристам

Потрапити в номер раніше може перешкодити овербукінг у готелях

Час заселення туристів в готель часто стає "каменем спотикання" в перший день відпочинку, коли гостей після прибуття просять почекати кілька годин. Іноді заброньовані номери надають відразу, іноді - після доплати.

Скандал з пізнім заселенням в готелі Єгипту стався днями з українською туристкою. Марта Оліярник поскаржилася в соцмережах, що їй довелося чекати в холі готелю 6 годин після нічного перельоту. Навіть за доплату її відмовлялися поселити, посилаючись на відсутність вільних номерів.

При цьому туристка зазначила, що туристів від інших туроператорів в цьому готелі заселяли відразу. Чим закінчилася історія мандрівниці та що потрібно знати про раннє заселення – в матеріалі РБК-Україна.

"29 годин без сну" та браслети після сніданку

Після прибуття в готель кілька туристів розташувалися відпочивати на диванах в лобі. Фото, що ілюструє таку ситуацію, опублікувала Марія Оліярник на своїй сторінці в Facebook. Вона додала, що такий "табір" вимушено розбили ще кілька сімей з дітьми.

Фото: Туристам іноді доводиться довго чекати заселення у лобі готелю (booking.com)

Дівчина поскаржилася, що сумарно не спала вже 29 годин, а час офіційного заселення в номер – ще через три години. Офіційний check-in в готелі - о 15 годині. Вона припускала, що відмова в ранньому заселенні навмисна саме щодо туристів, які прибули від конкретного туроператора.

Представники туристичної компанії відповіли їй в коментарях, що туроператори мають свої "блоки" місць в готелях, тому при наявності вільних номерів можуть заселити до часу, зазначеного в правилах готелю.

Туристка також поскаржилася, що їм видали браслети, що дають доступ до харчування в готелі, вже після закінчення сніданку. Пізніше вона повідомила, як вирішилася ситуація: номери виявилися в наявності, але за істотну доплату.

"Цілий день переговорів між турагентом, туроператором, гідом і адміністрацією і додаткові 250 доларів зробили свою справу, нас переселяють в хороший номер", - написала українка.

На другий день вона опублікувала фото, як в лобі готелю чекають заселення у свої номери вже інші туристи.

Фото: Раннє бронювання частіше замовляють туристи з дітьми (booking.com)

На що можуть розраховувати туристи: думки експертів

Заселення після двох годин дня - звичайна процедура в готелях. Готелю все одно, кого приймати - якщо номер зайнятий, то він зайнятий, пояснює профільному виданню Turprofi Микола Слюсаревський, заступник директора з правових питань Pegas Touristik.

"Але є вихід: раннє заселення можна купити відразу разом із туром. Коштує воно половину вартості від добового проживання - приблизно 20 доларів. І якби туристка замовила цю послугу ще в Україні, то могла б відразу по приїзді підійти на стійку реєстрації готелю, повідомити, що у неї куплене раннє поселення і її б провели в номер", - радить експерт.

Такою послугою туристи користуються нечасто, переважно сім'ї з дітьми, які придбали дорогий тур, каже керівник одного з туристичних агентств Ірина Каліс.

"Я стикалася з ситуаціями, коли туроператори виставляли доплату, рівну вартості доби проживання. І туристи не завжди розуміють цю суму. Особливо якщо летять до Єгипту, де звикли до раннього поселення за 20 доларів", - зазначила вона.

Фото: У популярних готелях може не виявитися вільних кімнат (booking.com)

Інша турагент Ірина Луцик зазначила, що туристів зазвичай попереджають про час заселення в готель, а заселитися раніше може перешкодити овербукінг в готелях Єгипту.

"150 разів повторюєш туристам, що навіть після нічного перельоту готелі заселяють з 14:00, тебе ніхто не слухає. При тому, що завантаженість готелів зараз 100%. Якщо дали браслети о 10:00 - вже добре", - звернула увагу вона.

У виданні зазначають: в Єгипті в більшості готелів зараз не вистачає вільних номерів. Деяким туристам не вдається заселитися навіть в ті готелі, які вони бронювали при покупці туру: їм пропонують альтернативні об'єкти розміщення. Туристи ж часто не знають про завантаженість курортів, і турагентам варто їм нагадувати про те, що час заселення – після 14:00. Якщо вдасться отримати кімнату раніше - це буде приємним бонусом.

Нагадаємо, ми писали про те, що туристам розкрили деталі про перші дні відпустки в готелі.

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