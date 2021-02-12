Ідеальний час для гастротуризму: чому варто поїхати на Азовське море у міжсезоння

Приїжджаючи влітку відпочивати на Арабатську Стрілку, кожному туристу є чим зайнятися. Але якщо з літнім оздоровчим сезоном все досить просто й зрозуміло, то які можливості для відпочинку на Арабатській Стрілці пропонуються у міжсезоння?

З урахуванням того, що Арабатка поступово перетворюється на цілорічний курорт, межі між поняттями "сезон" та "міжсезоння" на Азовському морі все менш помітні.

Термальні курорти: чим зайнятися на Приазов'ї у зимовий час

Поїздка до моря – відмінний спосіб змінити обстановку. На відміну від літнього оздоровчого сезону, на всій території курорту ви не помітите жодної метушні, з якою особливо часто стикаються жителі великих міст. Тут же можна повноцінно насолоджуватися відпочинком та прекрасною природою Приазов'я.

Найбільше відпочиваючим взимку цікаві гарячі джерела Арабатської Стрілки. Крім бальнеологічної складової, термальні води дозволять вам купатися під відкритим небом практично на березі моря в будь-який час року.

Фото: Гарячі джерела Арабатської Стрілки взимку (Олексій Войцеховськийї)

Хіба це не чудово? На вулиці мороз, йде сніг, а ви сидите в гарячій воді й заворожено спостерігаєте за повільно падаючими сніжинками. На Арабатці є кілька термальних родовищ. Але, крім джерел, у цьому курортному регіоні можна знайти ще багато цікавого.

Пеленгас, журалка, калкан: що скуштувати у приморському регіоні

Гастрономічний туризм - для багатьох поняття відносно нове. По суті це відповідь на бажання туристів не тільки відпочити, але й смачно поїсти, долучившись до особливостей місцевої кухні.

Що ж варто спробувати у цьому регіоні? Давайте розберемося детальніше.

Фото: У Генічеську і на Арабатській Стрілці саме в міжсезоння - широкий асортимент місцевої риби (Олексій Войцеховськийї)

У випадку Генічеська та Арабатської Стрілки це, насамперед, морепродукти. Якщо ви вирішите приїхати сюди восени, взимку або навесні, то у вас буде можливість потрапити у потрібний момент.

Справа у тому, що саме в цей час року тут завжди в наявності є широкий асортимент місцевої риби, чого не скажеш про літній сезон. Так виходить, що саме в "пік" відвідування туристами влітку ніякі морепродукти практично не ловляться. Але ось в період осінь-весна - зовсім інша справа.

Фото: В'ялені бички (Олексій Войцеховськийї)

Бички. Це найпоширеніший вид риби, яку можна зустріти на ринках Азовського узбережжя, і є всі шанси спробувати їх самостійно, а не тільки в ресторанах. Бички гарні в будь-якому вигляді.

Якщо любите готувати самостійно навіть на відпочинку, то ваш вибір – свіжа риба на найближчому ринку.

Фото: Передусім на Приазов'ї варто спробувати морепродукти (Олексій Войцеховськийї)

Смажені бички в клярі – це ще той делікатес! Крім того, цікаві бички, тушковані в томаті й у вигляді котлет. В сушеному або в'яленому вигляді - теж чудова річ. А дегустація печінки в'ялених бичків з хлібом та маслом - це таїнство взагалі накшталт китайської чайної церемонії.

Камбала, калкан або глос. Якщо вам пощастить зустріти на прилавках цю чудову рибку за адекватною ціною, беріть однозначно. Вона неймовірно смачна в смаженому вигляді, служить як чудова основа для юшки. Також - у сушеному вигляді у поєднанні з холодним пивом.

Фото: Запечений пеленгас з лимоном і травами Олексій Войцеховськийї)

Пеленгас. Це штучно завезений та акліматизований в Азовському морі вид кефалі, досить велика риба (вагою до 7 кг). Вона прекрасно годиться для юшки, цікава у традиційному смаженому вигляді, ідеально підходить для соління і копчення.

На місцевих ринках пеленгас можна зустріти у трьох варіантах: свіжому, в'яленому та копченому. Який з них краще – питання скоріше філософське.

Фото: Журалка солона та смажена з помідорами (Олексій Войцеховськийї)

Журалка. Місцеві кажуть, що це "срібло", яке при правильній кулінарно-термічній обробці перетворюється в ароматне, з апетитною хрусткою скоринкою, "золото". Така метаморфоза - закономірний результат цього алхімічного процесу.

Сезон кефалі – осінь: вересень-жовтень, з першими похолоданнями. Рибка в цей період особливо жирна, при засолюванні поводиться практично як сало: зайвої солі не візьме. Особлива "фішка" – рахманка. Місцеві обов'язково розкажуть вам значення цього терміну. Юшка з цих видів кефалі - вище всяких похвал.

Фото: Креветки Азовського моря за смаком істотно відрізняються від океаніччних (Олексій Войцеховськийї)

Креветка. Має свій особливий смак, істотно відмінний від креветки океанічної. Ціна "кусається", але покупка варта того. Особливо якщо куплена свіжою, а потім відварена власноруч. З пивом йде "на ура".

Мідії. Це для фанатів та для старанних, не ледачих, ентузіастів, оскільки знайти їх нелегко. Іноді в пошуках допомагає погода.

Фото: Мідіі також вартісто спробувати під час відпочинку на Арабатській Стрілці (Олексій Войцеховський)

Фото: Юшка з морепродуктів (Олексій Войцеховський)

Що подивитися під час екскурсій

Крім особливостей відпочинку на термальних джерелах та гастрономії, багатьох цікавить питання дозвілля. Але в даному випадку переживати не варто, адже у цій місцевості - дуже багате історичне минуле і багато різних пам'яток.

Під час поїздки можна збагатитися знаннями про регіон та отримати естетичне задоволення. Найяскравішим підтвердженням цього будуть численні фото, які можна зробити на території багатьох локацій. Один тільки краєзнавчий музей чого вартий.

Фото: Пляж затоки Сиваш у селищі Стрілкове (wikipedia.org)

Залізничний міст у Генічеську - не тільки місцева визначна пам'ятка, а й символом туристичного бренду міста.

Навігаційний маяк можна сміливо прирівнювати до історичних та архітектурних пам'яток. А справжнім ексклюзивом стануть індивідуальні екскурсії по берегах затоки Сиваш. Якщо пощастить з погодою, то й його просторами на каяках.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто поїхати на Арабатську стрілку взимку.

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