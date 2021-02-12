Идеальное время для гастротуризма: почему стоит поехать на Азовское море в межсезонье

Лучшие блюда, которые стоит попробовать во время отдыха на Арабатской Стрелке
Приезжая летом отдыхать на Арабатскую Стрелку, каждому туристу есть чем заняться. Но если с летним оздоровительным сезоном все довольно просто и понятно, то какие возможности для отдыха на Арабатской Стрелке предлагаются в межсезонье?
С учетом того, что Арабатка постепенно превращается в круглогодичный курорт, границы между понятиями "сезон" и "межсезонье" на Азовском море все менее заметны.
Термальные курорты: чем заняться на Приазовье в зимнее время
Поездка к морю – отличный способ сменить обстановку. В отличие от летнего оздоровительного сезона, на всей территории курорта вы не заметите никакой суеты, с которой особенно часто сталкиваются жители крупных городов. Здесь же можно полноценно наслаждаться отдыхом и прекрасной природой Приазовья.
Больше всего отдыхающим зимой интересны горячие источники Арабатской Стрелки. Кроме бальнеологической составляющей, термальные воды позволят вам купаться под открытым небом практически на берегу моря в любое время года.
Разве это не замечательно? На улице мороз, идет снег, а вы сидите в горячей воде и заворожено наблюдаете за медленно падающими снежинками. На Арабатке есть несколько термальных месторождений. Но, кроме источников, в этом курортном регионе можно найти много интересного.
Пеленгас, журалка, калкан: что попробовать в приморском регионе
Гастрономический туризм - для многих понятие относительно новое. По сути это ответ на желание туристов не только отдохнуть, но и вкусно поесть, приобщившись к особенностям местной кухни.
Что же стоит попробовать в этом регионе? Давайте разберемся подробнее.
В случае Геническа и Арабатской Стрелки это, прежде всего, морепродукты. Если вы решите приехать сюда осенью, зимой или весной, то у вас будет возможность попасть в нужный момент.
Дело в том, что как раз в это время года здесь всегда в наличии есть достаточно широкий ассортимент местной рыбы, чего не скажешь о летнем сезоне. Так получается, что как раз в "пик" посещения туристами летом никакие морепродукты практически не ловятся. Но вот в период осень-весна - совсем другое дело.
Бычки. Это самый распространенный вид рыбы, которую можно встретить на рынках Азовского побережья, и есть все шансы попробовать их самостоятельно, а не только в ресторанах. Бычки хороши в любом виде.
Если любите готовить самостоятельно даже на отдыхе, то ваш выбор – свежая рыба на ближайшем рынке.
Жареные бычки в кляре – это еще то лакомство! Кроме того, интересны бычки, тушенные в томате и в виде котлет. В сушеном или вяленом виде - тоже замечательная вещь. А дегустация печенки вяленых бычков с хлебом и маслом - это таинство и вовсе сродни китайской чайной церемонии.
Камбала, калкан или глосс. Если вам повезет встретить на прилавках эту замечательную рыбку по адекватной цене, берите однозначно. Она невероятно вкусная в жареном виде, служит как замечательная основа для ухи. Также - в сушеном варианте в сочетании с холодным пивом.
Пеленгас. Это искусственно завезенный и акклиматизированный в Азовском море вид кефали, довольно крупная рыба (весом до 7кг). Она прекрасно годится для ухи, интересна в традиционном жареном виде, идеально подходит для засолки и копчения.
На местных рынках пеленгас можно встретить в трех вариантах: свежем, вяленом и копченом. Какой из них лучше – вопрос скорее философский.
Журалка. Местные говорят, что это "серебро", которое при правильной кулинарно-термической обработке превращается в ароматное, с аппетитной хрустящей корочкой, "золото". Такая метаморфоза - закономерный результат настоящего алхимического процесса.
Сезон кефали – осень: сентябрь-октябрь, с первыми похолоданиями. Рыбка в этот период особенно жирная, при засолке ведет себя практически как сало: лишней соли не возьмет. Особенная "фишка" – рахманка. Местные обязательно расскажут вам значение этого термина. Уха из этих видов кефали - выше всяких похвал.
Креветка. Имеет свой особенный вкус, существенно отличный от креветки океанической. Цена "кусается", но покупка стоит того. Особенно если куплена свежей, а затем отварена собственноручно. С пивом идет "на ура".
Мидии. Это для фанатов и для усердных, не ленивых энтузиастов, потому как найти их нелегко. Иногда в поисках помогает погода.
Фото: Мидии также стоит попробовать во время отдыха на Арабатской Стрелке (Алексей Войцеховский)
Что посмотреть во время экскурсий
Кроме особенностей отдыха на термальных источниках и гастрономии, многих также интересует вопрос досуга. Но в данном случае переживать не стоит, ведь у этой местности - очень богатое историческое прошлое и много разных достопримечательностей.
Во время поездки можно обогатиться знаниями о регионе и получить эстетическое удовольствие. Самым ярким подтверждением этому будут многочисленные снимки, которые можно сделать на территории многих локаций. Один только краеведческий музей чего стоит.
Железнодорожный мост в Геническе - не только местная достопримечательностью, но и символ туристического бренда города.
Навигационный маяк можно смело приравнивать к историческим и архитектурным памяткам. А настоящим эксклюзивом станут индивидуальные экскурсии по берегам залива Сиваш. А если повезет с погодой, то и по его просторам на каяках.
Напомним, ранее мы писали, почему стоит поехать на Арабатскую стрелку зимой.
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