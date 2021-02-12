Идеальное время для гастротуризма: почему стоит поехать на Азовское море в межсезонье

Приезжая летом отдыхать на Арабатскую Стрелку, каждому туристу есть чем заняться. Но если с летним оздоровительным сезоном все довольно просто и понятно, то какие возможности для отдыха на Арабатской Стрелке предлагаются в межсезонье?

С учетом того, что Арабатка постепенно превращается в круглогодичный курорт, границы между понятиями "сезон" и "межсезонье" на Азовском море все менее заметны.

Термальные курорты: чем заняться на Приазовье в зимнее время

Поездка к морю – отличный способ сменить обстановку. В отличие от летнего оздоровительного сезона, на всей территории курорта вы не заметите никакой суеты, с которой особенно часто сталкиваются жители крупных городов. Здесь же можно полноценно наслаждаться отдыхом и прекрасной природой Приазовья.

Больше всего отдыхающим зимой интересны горячие источники Арабатской Стрелки. Кроме бальнеологической составляющей, термальные воды позволят вам купаться под открытым небом практически на берегу моря в любое время года.

Фото: Горячие источники Арабатской Стрелки зимой (Алексей Войцеховский)

Разве это не замечательно? На улице мороз, идет снег, а вы сидите в горячей воде и заворожено наблюдаете за медленно падающими снежинками. На Арабатке есть несколько термальных месторождений. Но, кроме источников, в этом курортном регионе можно найти много интересного.

Пеленгас, журалка, калкан: что попробовать в приморском регионе

Гастрономический туризм - для многих понятие относительно новое. По сути это ответ на желание туристов не только отдохнуть, но и вкусно поесть, приобщившись к особенностям местной кухни.

Что же стоит попробовать в этом регионе? Давайте разберемся подробнее.

Фото: В Геническе и на Арабатской Стрелке именно в межсезонье - широкий ассортимент местной рыбы (Алексей Войцеховский)

В случае Геническа и Арабатской Стрелки это, прежде всего, морепродукты. Если вы решите приехать сюда осенью, зимой или весной, то у вас будет возможность попасть в нужный момент.

Дело в том, что как раз в это время года здесь всегда в наличии есть достаточно широкий ассортимент местной рыбы, чего не скажешь о летнем сезоне. Так получается, что как раз в "пик" посещения туристами летом никакие морепродукты практически не ловятся. Но вот в период осень-весна - совсем другое дело.

Фото: Вяленые бычки (Алексей Войцеховский)

Бычки. Это самый распространенный вид рыбы, которую можно встретить на рынках Азовского побережья, и есть все шансы попробовать их самостоятельно, а не только в ресторанах. Бычки хороши в любом виде.

Если любите готовить самостоятельно даже на отдыхе, то ваш выбор – свежая рыба на ближайшем рынке.

Фото: Прежде всего на Приазовье стоит попробовать морепродукты (Алексей Войцеховский)

Жареные бычки в кляре – это еще то лакомство! Кроме того, интересны бычки, тушенные в томате и в виде котлет. В сушеном или вяленом виде - тоже замечательная вещь. А дегустация печенки вяленых бычков с хлебом и маслом - это таинство и вовсе сродни китайской чайной церемонии.

Камбала, калкан или глосс. Если вам повезет встретить на прилавках эту замечательную рыбку по адекватной цене, берите однозначно. Она невероятно вкусная в жареном виде, служит как замечательная основа для ухи. Также - в сушеном варианте в сочетании с холодным пивом.

Фото: Запеченный пеленгас с лимоном и травами Алексей Войцеховский)

Пеленгас. Это искусственно завезенный и акклиматизированный в Азовском море вид кефали, довольно крупная рыба (весом до 7кг). Она прекрасно годится для ухи, интересна в традиционном жареном виде, идеально подходит для засолки и копчения.

На местных рынках пеленгас можно встретить в трех вариантах: свежем, вяленом и копченом. Какой из них лучше – вопрос скорее философский.

Фото: Журалка соленая и жаренная с помидорами (Алексей Войцеховский)

Журалка. Местные говорят, что это "серебро", которое при правильной кулинарно-термической обработке превращается в ароматное, с аппетитной хрустящей корочкой, "золото". Такая метаморфоза - закономерный результат настоящего алхимического процесса.

Сезон кефали – осень: сентябрь-октябрь, с первыми похолоданиями. Рыбка в этот период особенно жирная, при засолке ведет себя практически как сало: лишней соли не возьмет. Особенная "фишка" – рахманка. Местные обязательно расскажут вам значение этого термина. Уха из этих видов кефали - выше всяких похвал.

Фото: Креветки Азовского моря по вкусу существенно отличаются от океанических (Алексей Войцеховский)

Креветка. Имеет свой особенный вкус, существенно отличный от креветки океанической. Цена "кусается", но покупка стоит того. Особенно если куплена свежей, а затем отварена собственноручно. С пивом идет "на ура".

Мидии. Это для фанатов и для усердных, не ленивых энтузиастов, потому как найти их нелегко. Иногда в поисках помогает погода.

Фото: Мидии также стоит попробовать во время отдыха на Арабатской Стрелке (Алексей Войцеховский)

Фото: Уха из морепродуктов (Алексей Войцеховский)

Что посмотреть во время экскурсий

Кроме особенностей отдыха на термальных источниках и гастрономии, многих также интересует вопрос досуга. Но в данном случае переживать не стоит, ведь у этой местности - очень богатое историческое прошлое и много разных достопримечательностей.

Во время поездки можно обогатиться знаниями о регионе и получить эстетическое удовольствие. Самым ярким подтверждением этому будут многочисленные снимки, которые можно сделать на территории многих локаций. Один только краеведческий музей чего стоит.

Фото: Пляж залива Сиваш в поселке Стрелковое (wikipedia.org)

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Железнодорожный мост в Геническе - не только местная достопримечательностью, но и символ туристического бренда города.

Навигационный маяк можно смело приравнивать к историческим и архитектурным памяткам. А настоящим эксклюзивом станут индивидуальные экскурсии по берегам залива Сиваш. А если повезет с погодой, то и по его просторам на каяках.

Напомним, ранее мы писали, почему стоит поехать на Арабатскую стрелку зимой.

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