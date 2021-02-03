Південний колорит та басейни: особливості відпочинку на Азовському морі в міжсезоння

Фото: Рожеве озеро на Арабатській Стрілці (wikipedia.org)

Чим цікаві озера Арабатської Стрілки в зимовий період

Курорти Херсонщини у літньому сезоні 2020 року залучили рекордну кількість туристів. Безумовним лідером серед популярних локацій регіону стала Арабатська Стрілка - піщана коса-півострів у західній частині Азовського моря.

Популярність цього місця була особливо помітна у розпал сезону: такої кількості медійних персон, журналістів і селебріті Арабатка ще не знала. Актриса Ольга Сумська, телеведуча і журналіст Соломія Вітвіцька, телеведучі Олександр Педан і Сергій Притула – далеко не повний список відомих людей, які обрали для відпочинку Арабатську Стрілку.

Примітно, що бажання відпочити біля моря та озер у багатьох туристів все частіше виникає не тільки влітку. Про це свідчить як мінімум заповнюваність місцевих готелів: якщо у попередні роки бронювань за зимовий період в регіоні було не так багато, то сьогодні зовсім не можна сказати, що готелі в січні та лютому – порожні й простоюють в очікуванні гостей.

Взимку на узбережжі продовжують працювати готелі зі спа-послугами, бази відпочинку, ресторани.

Часто туристам цікаво поглянути на звичні літні пейзажі та локації під іншим кутом не тільки влітку, але і в інший період року. Сьогодні розповімо про найбільш популярні туристичні локації Арабатки – про її озера.

Рожеве озеро: не тільки літній відпочинок

Це одна з головних визначних пам'яток регіону, яка має не тільки велике рекреаційне, але й естетичне значення. Генічеське, воно ж - Рожеве озеро на Арабатській Стрілці є найбільшим (площа - 9,2 квадратних кілометрів) з усіх подібних водойм лиманного походження, розташованих у цьому районі. Розташований природний феномен поблизу селища Приозерне.

В період СРСР з озера добували сіль на місцевому сільзаводі. Але повна історія цього промислу бере свій початок ще в дореволюційний період.

В останнє десятиліття ця водойма стала справжнім відкриттям для відпочиваючих і є дуже перспективним об'єктом для зеленого туризму. З кожним роком все більше людей відвідують цю локацію, популяризуючи її своїми фотозвітами в мережі.

Фото: Рожеве озеро на Арабатській Стрілці (kirillovka.ks.ua)

До речі, багато туристів були здивовані тим, що відпочинок на курорті виявився не таким, як вони раніше думали: уявлення про бюджетний курорт з дерев'яними будиночками з фанери й без усіх зручностей або в приватному секторі змінилося завдяки наявності сучасних пансіонатів, готелів і нещодавно з'явилися об'єктах інфраструктури. Також виявилося, що і сервіс змінився у кращий бік.

Чим же унікальне озеро, і чому, власне, рожеве? Насамперед - завдяки його складу. В ропі міститься великий відсоток корисних мінералів: йоду, калію, заліза, брому і магнію. А фантастичним рожевим кольором, завдяки якому воно отримало свою назву, зобов'язане наявності червоної водорості Дуналієлли саліни, через яку у воді та сольових кристалах міститься багато бета-каротину.

Особливості відпочинку на озері взимку. На Арабатській Стрілці взимку доступні два термальних басейни. Один, безкоштовний, розташовується у селі Щасливцеве посередині коси, а другий – трохи далі в селищі Стрілецьке.

Останній входить до комплексу "Арабатські терми": за його відвідини доведеться заплатити 100 грн. Ввечері (19-23 годин) купання можна поєднати з кіно та музикою – такий розважальний релакс пропонується за цілком доступними цінами у пару сотень гривень.

Фото: Рожеве озеро – найбільша з подібних водойм лиманного походження, розташованих у цьому районі (Олексій Войцеховський)

У міжсезоння рожевий відтінок озера не такий яскраво виражений. Але ви б бачили тутешні заходи сонця! Озеро, наче дзеркало, відбиває сонце і грає приголомшливими кольорами до самого горизонту.

Гліцеринове озеро

Водойма розташована неподалік від села Стрілкове. Вона - штучного походження, за аналогією з термальними джерелами та солоними озерами у селі Щасливцеве.

Озеро - рукотворне, і з'явилося воно внаслідок геолого-розвідувальних робіт, які велися по всій території коси.

Фото: Гліцеринове озеро (Олексій Войцеховський)

Живить водойму підземне джерело, яке свого часу випадково знайшли геологи. Є кілька версій про походження, природу і склад води.

Назва "гліцеринове" з'явилася невипадково. Хоча насправді гліцерину там немає і бути не може. Уся справа у властивостях води джерела: вона швидше прісна, якщо порівнювати з морською. Також вона дуже мінералізована, має м'яку, трохи маслянисту структуру.

Особливості відпочинку на озері взимку, навесні та восени. В міжсезоння озеро використовується у якості холодного басейну для пірнань після гарячого джерела у складі курортного комплексу "Арабатські терми", що знаходиться на тій самій території.

Комплекс розрахований на цілорічну роботу і прийом відвідувачів, у тому числі й у зимовий час року. Основна особливість локації - радонове термальне джерело. Також тут є геотермальне джерело, можна пройти спа та косметичні процедури.

До речі, на Арабатській Стрілці взимку можна замовити й оглядові екскурсії, під час яких гіди познайомлять з особливостями озер і місцевої природи, відкривши для вас південний колорит тутешніх місць.

Фото: Відпочинок на термальному басейні (facebook.com/arabatski.termi)

Після купань у воді гліцеринового озера шкіра покривається тонкою плівкою, стає дуже м'якою: це дуже схоже на вплив гліцерину. За цією аналогією і з'явилася назва озера, так широко використовується туристами сьогодні. І це цілком логічно, адже подібних джерел не так багато в Україні й у всьому світі, і практично всі вони мають назву "гліцеринові".

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Фото: Захід сонця над водами системи мілководних заток Сиваш (wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші термальні джерела Арабатської Стрілки для зимового відпочинку.

Також ми порівнювали особливості сервісу на курортах Чорного та Азовського морів у зимовий період.