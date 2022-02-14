Не гірше за Туреччину. Що заважає українським курортам організувати відпочинок за системою "все включено"

Активний ріст подорожей Україною під час пандемії підняв на поверхню недосконалість сервісу на курортах країни.

При цьому ціни на відпочинок в нашій країні у високий сезон часто перевищували вартість відпочинку за кордоном у форматі "все включено". Через це багато хто продовжував вибирати путівки в Туреччину, Єгипет і Чорногорію.

Чому в Україні практично немає формату "all inclusive" і коли українські туристи дочекаються такого сервісу в готелях нашої країни, TRAVEL РБК-Україна розпитало у туристичних експертів.

"Аналогів турецької інфраструктури готелів в Україні немає"

Готельєри завжди думають над тим, наскільки такий формат доцільний з точки зору прибутковості, говорить РБК-Україна готельний експерт, керуюча Green Park Hotel and SPA в Трускавці Ілона Ремігайло.

"Шведська лінія в повному поданні "все включено" на сніданок, обід і вечерю – досить витратний захід для ресторанів", - зазначає вона.

За словами експерта, вигідно це може бути тільки в тому випадку, якщо в готелі живе від 500 осіб і при цьому всі харчуються за системою "all inclusive".

Фото: Відпочинок в готелі Туреччини (booking.com)

"На жаль, готелів, які мають у своєму розпорядженні такий номерний фонд на 500-1000 людей, у нас на пальцях можна перерахувати. Навіть у Буковелі таких немає. А в Затоці є локальний мережевий готель приблизно на 200 номерів", - розповідає Олена Ремігайло.

Конгрес-готелі на кілька сотень гостей є у великих містах, наприклад, в Києві, Одесі.

"У мегаполісах формат all inclusive не актуальний. Приїжджаючи у велике місто, туристам не цікаво харчуватися в тому самому місці", - пояснює вона.

Зате в курортних місцях "all inclusive" міг би бути, оскільки люди відпочивають в одній локації, коли нікуди не треба їхати.

"Також і в здравницях санаторного типу - готелях в Трускавці, Східниці, карпатському регіоні", - говорить вона про оздоровчий туризм.

Експерт зазначає: українці неохоче погоджуються на розширений пакет послуг і складно розлучаються з грошима при заїзді.

"У нас є такий формат - на заїзді пропонуємо гостям харчуватися в готелі не тільки на сніданках. Це коштує невеликих грошей, і дуже часто гості погоджуються: місто маленьке, мета візиту – оздоровлення, і немає бажання залишати готель", - розповідає вона.

Експерт наводить приклад: у турецьких готелях така інфраструктура, що звідки не хочеться їхати.

"Приїхали з дітьми, а там басейни, аквапарки, територія, пляж – завжди є чим зайнятися. Туристам не хочеться звідти їхати - відповідно, там і харчуються. Аналогів в Україні немає", - каже Ілона Ремігайло.

Фото: Розваги для туристів в турецькому готелі з "all inclusive" (booking.com)

В Україні найчастіше проживання вже недешеве через вартість комунальних послуг. Українські гості, заплативши за проживання, вже чимало витратили.

"У єгипетському готелі ви цілодобово щось можете їсти або пити, або перекушувати між основними прийомами їжі. Люди користуються тим, за що заплатили, і вони весь час їдять. Ми не можемо собі цього дозволити, не кажучи вже про безлімітний алкоголь. Тому Україна не асоціюється з таким видом харчування", - звертає увагу експерт.

За її словами, навіть на морі в Одеській області немає такого комплексу, щоб людина не хотіла звідти їхати, і щоб готелі при актуальних цінах на продукти могли забезпечити безперебійне харчування і алкоголь.

Систему "all inclusive" можуть дозволити тільки готелі преміум-класу"

В Україні вже є ряд нових готелів, які відкрилися з 2017 року і впровадили систему "все включено" без алкоголю, зі старту розвиваючи цю концепцію, розповів РБК-Україна директор сімейного курорт-готелю "Пересип" Сергій Лавриненко.

"Ціна їхніх пропозицій на ринку вище середньої, і по факту в 2021-2022 роках вони конкурували з готелями Туреччини і Єгипту", - зазначає він.

Фото: Номер у турецькому готелі (booking.com)

Курорт-готелям, які відкрилися більше 10 років тому, важче впровадити "all inclusive", тому що їм потрібно багато вкладень для змін комунікацій, закупівлі обладнання та IT-систем, пояснює готельєр.

"Такі готелі зазвичай залишаються в середньому сегменті, де турист за цю ціну отримує комплексне харчування і не вимагає "шведської лінії", вибираючи інші переваги цього туристичного напрямку", - розповідає він.

Сергій Лавриненко перераховує проблеми, які ускладнюють впровадження системи відпочинку "все включено":

"Короткий сезон" (1-1,5 місяці низького і 1,5-2 місяці - високого) не дозволяє швидко окупити стартові вкладення в дороге обладнання "шведської" лінії. Термін окупності - 3-4 роки. "Дороге кредитування бізнесу в Україні" - на відміну від Туреччини та Єгипту, в яких готелям пропонуються кредити під дуже низький відсоток. Це впливає на інвестиції, рентабельність і розвиток курортного бізнесу. "Відсутність держпідтримки туризму в Україні у сфері оподаткування". У Туреччині, на відміну від України, готелі практично звільняються від податкових зобов'язань за умови використання продуктів і напоїв місцевого виробництва, що дозволяє значно здешевити вартість харчування гостей і запропонувати їм більше при тому самому ціннику на відпочинок. "Збільшення вартості українських продуктів" - у зв'язку з подорожчанням палива та енергоносіїв ціни на основні продукти в 2021 році зросли на 20%, а в 2022 році збільшаться ще на 22%. Бізнесу доведеться знижувати якість продуктів або підвищувати ціну відпочинку, яка і так вже порівнянна з курортами Туреччини та Єгипту. Висока ціна на алкоголь також ускладнює впровадження "all inclusive" у зв'язку з високим акцизним збором і податками. Слабка інфраструктура. У деяких курортах Приазов'я при мільйонних потоках туристів досі відсутнє центральне водопостачання і каналізація. Готелі вирішують ці питання самостійно або замовляють послуги доставки води та вивезення відходів. Такий підхід значно збільшує собівартість послуг харчування і здорожує продукт - знижуючи попит і конкурентоспроможність бізнесу. Брак кваліфікованого персоналу зі знаннями та досвідом, який міг би впровадити дану систему без подорожчання собівартості турпродукту. Низький проміжок між ціною продажу та рівнем витрат не дозволяє утримувати широкий асортимент в готелях із середнім рівнем цін. З 2021 року зросли витрати на комуналку, продукти, алкоголь, зарплати персоналу, податки, і є тенденція до збільшення витрат і в 2022 році. Систему "аll inclusive" зможуть собі дозволити лише готелі преміального класу.

Фото: Готель з триразовим харчуванням на Чорному морі в Україні (booking.com)

"Нові готелі з форматом "все включено" не з'являться без підтримки держави"

В останні 5-10 років деякі українські готелі і бази відпочинку почали пропонувати сервіс, в якому "все включено", і попит на такі об'єкти розміщення досить високий, вважає туристичний експерт і колумніст TRAVEL РБК-Україна Віктор Плохушко.

"Попит не поступається іншим готелям, незважаючи на ціну, виключно через обмежену пропозицію", - зазначає він.

Але активне будівництво і запуск нових готелів, що працюють за системою "all Inclusive", на думку експерта, в Україні поки неможливо.

"З великою ймовірністю все залишиться в нинішній стагнації і в більшості своїй в тіні, поки уряд не зробить ряд кроків:

не знизить економічними методами ставки за кредитами для бізнесу до середньоєвропейського рівня з можливістю відстрочки сплати відсотків;

для бізнесу до середньоєвропейського рівня з можливістю відстрочки сплати відсотків; чи не знайде інструменти для значного зниження цін на авіаперевезення (шляхом зниження податкового навантаження або навіть субсидування галузі);

(шляхом зниження податкового навантаження або навіть субсидування галузі); не врегулює законодавство для розвитку галузі туризму;

для розвитку галузі туризму; не створить культ "священної корови" під назвою "туризм".

Він наводить приклад: у Туреччині президент у кризовий для туризму час особисто займається вирішенням проблем, що виникли.

На думку Віктора Плохушко, є і ряд інших факторів, які "гальмують" просування системи:

Необхідність залучення іноземних туристів. У більшості випадків споживачем у нас виступає внутрішній турист. Але через нестабільність економіки в Україні, зростаючу інфляцію і зниження платоспроможності населення і короткого сезону - "все включено" за рахунок внутрішнього туризму не має таких перспектив, як у Туреччині, Греції або Болгарії.

За його словами, на Азовському узбережжі туристів-іноземців - близько 1%, на Чорноморському частка іноземного туризму становить близько 20% за рахунок Одеського регіону.

Фото: Готель в Одесі (booking.com)

"Цього недостатньо, щоб індустрія кардинально змінилася під клієнта. Для іноземців важлива позитивність іміджу країни, безпека і адекватність цін. А за всіма цими пунктами в Україні є проблеми", - говорить експерт.

Проблема "зірковості" готелів. Сертифікація готелів у нас відбувається частіше не для відповідності міжнародним стандартам, а за бажанням власника, вважає Плохушко. При цьому сертифікація займає далеко не останнє місце при виборі місця відпочинку, особливо іноземцями.

Сертифікація готелів у нас відбувається частіше не для відповідності міжнародним стандартам, а за бажанням власника, вважає Плохушко. При цьому сертифікація займає далеко не останнє місце при виборі місця відпочинку, особливо іноземцями. Економічна проблема. Середньому готелю складно вийти на рівень, достатній для запуску "all Inclusive" через нестабільність економіки, короткого сезону і величезної проблеми підбору персоналу.

"Для будівництва великих готелів не вистачає навіть землі"

Повноцінний "all Inclusive" в Україні можливий, але економічно недоцільний, оскільки для клієнтів такий відпочинок виявиться занадто дорогим, підтримує колег Євген Смельчаков, головний редактор видання "Кирилівка.Укр".

"Причина - в різниці кліматичних умов з курортами Середземномор'я, дорогих продуктах і відсутності державної стратегії в бік розвитку цього сегмента", - говорить він в коментарі РБК-Україна.

За словами Смельчакова, практично будь-який зарубіжний "all inclusive" має ретельно налагоджену і близьку до безвідходної систему використання продуктів - що не доїли сьогодні, завтра буде подано в іншому вигляді.

"Зрозуміло, з дотриманням санітарних норм. І, звичайно, з максимальним профілюванням навичок і повним завантаженням персоналу", - уточнює він.

Щоб така система запрацювала, потрібен великий номерний фонд хоча б 200-300-500 номерів. Але для будівництва великих готелів на українських курортах часто не вистачає навіть землі, каже експерт.

"Ділянки на косах розплановані по 10-30 соток і вже частково забудовані. Іноді можна знайти 2-4 гектари, але навіть консолідація 6-10 гектарів в зручному місці в рамках існуючої курортної зони може вже стати проблемою для потенційного інвестора", - зазначає фахівець.

Фото: Готель в Затоці (radugazatoka.com)

Крім основного фактора - короткого сезону і неможливості залучити сотні професіоналів на кілька місяців в році - проблема ще й відсутності дешевих продуктів.

"Вироблена у нас сільгосппродукція часто виявляється дорожчою за турецький імпорт навіть з урахуванням податків і доставки", - звертає увагу Євген Смельчаков.

Він додає: одна з основ "all inclusive" - спиртні напої. В Україні через акцизну політику невигідно виробляти занадто дешевий і неякісний алкоголь, який туристи зустрічають в бюджетному "все включено" Туреччини та Єгипту.

"У підсумку наше найдешевше пиво виявляється в рази дорожче турецького мас-маркету, призначеного для "all inclusive", - каже він.

Система "все включено" може працювати у добре прогнозованій економіці з курортним сезоном від 4-5 місяців на рік за умови конкурентного податкового режиму, але жодному з цих пунктів морські курорти України не відповідають, зауважує експерт.

Без дотримання цих умов українська реалізація повноцінного "all inclusive" буде мінімум в 2-3 дорожче за турецьку чи єгипетську.

"Шведська лінія три рази на добу - це просто триразове харчування"

Формат "all inclusive" ефективний за наявності декількох ресторанів і порівняно великого номерного фонду, пояснює РБК-Україна Олександр Чорний, директор Школи готельного бізнесу "Smart Education".

"Номерний фонд турецьких і єгипетських готелів, що працюють в такому форматі, дозволяє заселити 500-2000 гостей", - говорить він.

А коли ж в українського готелю є 30 номерів при максимальному завантаженні 75-80 гостей, то триразове харчування і абсолютно всі послуги в тарифі номера будуть коштувати дорожче, ніж наш турист готовий платити.

Фото: Харчування на "шведській лінії" в готелі Туреччини (booking.com)

"Бізнес може заробляти або на ціні, або на валі – з невеликою маржею 6-7% при тисячах гостей. Коли ж гостей небагато - номер коштує 1,5 тисячі грн, а триразове харчування буде додавати ще 700-1000 грн в день, плюс мінімум пару сотень Інші послуги", - наводить приклад експерт.

Він звертає увагу: не треба плутати харчування з "all inclusive". "Все включено" - пакет всіх послуг готелю: користування пляжем, басейном, аквапарком, дитячою кімнатою, міні-баром в номері, анімація, розваги, спортзал. Собівартість цих послуг при невеликому номерному фонді не дозволяє прибутково продавати такі пакети.

"Зазвичай all inclusive стосується готелів на морі, де завантаженість висока більшу частину року. У нас високий сезон на морі - три місяці. Якщо брати Затоку і Азовське узбережжя – з середини червня по кінець серпня. З вересня всі пропонують оксамитовий сезон, знижки 30-50 відсотків, щоб дозаробити", - описує проблему сезонності Олександр Чорний.

До кінця вересня продовжують працювати одиниці готелів, в яких є ще басейн з підігрівом. Це підходить для індивідуальних туристів, груп, які не можуть дозволити собі купити 20-30 номерів у високий сезон.

"Кардинально збільшити сезон - значить отримати витрати на опалення, що здорожчало. Більшість наших туристів готові платити, наприклад, 40-50 доларів за добу відпочинку. Відсоток туристів, які можуть заплатити 100-150 і більше доларів на добу, незначний. І в цій категорії внутрішній ринок турпослуг вже вступає в конкуренцію з іноземними курортами", - говорить експерт.

Фото: Готель із термальними басейнами і спа в Закарпатті (booking.com)

Як не дивно, карантин зіграв на користь внутрішнього туристичного ринку - тому що попит на відпочинок нікуди не подівся. Українці відривають свою країну для себе, з'являються дуже якісні сервісні готелі, каже Олександр Чорний.

"Але те, що називають "all inclusive", коли харчування просто включено по "шведській лінії" тричі на добу – не все включено, а просто триразове харчування", - уточнює різницю фахівець.

Якщо додати всі послуги, напої в номері, на барі, снеки – все, що пропонує турецький або єгипетський готель, це призведе до зростання цін.

Літо в Карпатах стало високим сезоном - які перспективи у готелів

Формат "all inclusive" - еволюційна складова, каже Олександр Чорний. Готелі в Україні вже "рухаються" у бік розвитку цього формату.

"Якщо взяти морське узбережжя, ми можемо працювати влітку як класичний курорт-готель, а взимку - як здравниця. Є кілька прикладів, коли готелі працюють цілий рік на нашому узбережжі – один на Азовському морі, інший – на Чорному.

Вони намагаються розвиватися за рахунок добудовування інфраструктури: взимку - теплий критий басейн, частина оздоровчих процедур - водолікування, масажі, комплексні детокс-програми", - розповідає експерт.

Фото: Тераса готелю в Карпатах (booking.com)

Майже цілорічний відпочинок розвивається і в Карпатах.

"Літо в Карпатах теж стає високим сезоном. Деякі готелі переходять на формат дворазового харчування і включають в пакет розваги: катання на велосипедах, спа дві-три години на добу і ще екскурсії, яка входить в ціну за проживання", - говорить він.

На такий відпочинок є попит в основному серед туристів, які їдуть надовго і можуть собі дозволити 100-200 доларів на добу за пакет з проживанням.

Він звертає увагу: українці хочуть якісний відпочинок, як у Греції, Італії, Іспанії, але всередині нашої країни.

"Круто, що з'являються якісні готелі. Їхня вартість - в розрізі тих самих 80-100 євро на добу. Але у них же передбачений пакет послуг і високоякісний сервіс: гарні номери, навчений персонал, можливість додавати набір послуг, інфраструктура, що дозволяє чимось зайняти гостей", - зазначає керівник школи готельного бізнесу.

Нагадаємо, раніше президент національної туристичної організації розповів, що відбувається з туризмом в Україні під час пандемії.

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