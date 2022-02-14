Не хуже Турции. Что мешает украинским курортам организовать отдых по системе "все включено"

Активный ріст путешествий по Украине во время пандемии поднял на поверхность несовершенство сервиса на курортах страны.

При этом цены на отдых в нашей стране в высокий сезон часто превышали стоимость отдыха за рубежом в формате "все включено". Из-за этого многие продолжали выбирать путевки в Турцию, Египет и Черногорию.

Почему в Украине практически нет формата "all inclusive" и когда украинские туристы дождутся такой сервиса в отелях нашей страны, TRAVEL РБК-Украина расспросило у туристических экспертов.

"Аналогов турецкой инфраструктуры отелей в Украине нет"

Отельеры всегда думают над тем, насколько такой формат целесообразен с точки зрения доходности, говорит РБК-Украина отельный эксперт, управляющая Green Park Hotel and SPA в Трускавце Илона Ремигайло.

"Шведская линия в полном представлении "все включено" на завтрак, обед и ужин – достаточно затратное мероприятие для ресторанов", - отмечает она.

По словам эксперта, выгодно это может быть только в том случае, если в отеле живет от 500 человек и при этом все питаются по системе "all inclusive".

Фото: Отдых в отеле Турции (booking.com)

"К сожалению, отелей, которые располагают таким номерным фондом на 500-1000 человек, у нас на пальцах можно пересчитать. Даже в Буковеле таких нет. А в Затоке есть локальный сетевой отель большой отель примерно на 200 номеров", - рассказываетИлона Ремигайло.

Конгресс-отели на несколько сотен гостей есть в больших городах, например, в Киеве, Одессе.

"В мегаполисах формат all inclusive не актуален. Приезжая в большой город, туристам не интересно питаться в одном и том же месте", - объясняет она.

Зато в курортных местах "all inclusive" мог бы быть, поскольку люди отдыхают в одной локации, когда никуда не надо ехать.

"Также и в здравницах санаторного типа – отелях в Трускавце, Сходнице, карпатском регионе", - говорит она об оздоровительном туризме.

Эксперт отмечает: украинцы неохотно соглашаются на расширенный пакет услуг и сложно расстаются с деньгами при заезде.

"У нас есть такой формат - на заезде предлагаем гостям питаться в отеле не только на завтраках. Это стоит небольших денег, и очень часто гости соглашаются: город маленький, цель визита – оздоровление, и нет желания покидать отель", - рассказывает она.

Эксперт приводит пример: в турецких отелях такая инфраструктура, что откуда не хочется уезжать.

"Приехали с детьми, а там бассейны, аквапарки, территория, пляж – всегда есть чем заняться. Туристам не хочется оттуда уезжать – соответственно, там и питаются. Аналогов в Украине нет", - говорит Илона Ремигайло.

Фото: Развлечения для туристов в турецком отеле с "all inclusive" (booking.com)

В Украине зачастую проживание уже недешевое из-за стоимости коммунальных услуг. Украинские гости, заплатив за проживание, уже немало потратили.

"В египетском отеле вы круглосуточно что-то можете есть или пить, или перекусывать между основными приемами пищи. Люди пользуются тем, за что заплатили, и они все время едят. Мы не можем себе этого позволить, не говоря уже о безлимитном алкоголе. Поэтому Украина не ассоциируется с таким видом питания", - обращает внимание эксперт.

По ее словам, даже на море в Одесской области нет такого комплекса, чтобы человек не хотел оттуда уезжать, и чтобы отели при актуальных ценах на продукты могли обеспечить бесперебойное питание и алкоголь.

Систему "all inclusive" могут позволить только отели премиум-класса"

В Украине уже есть ряд новых отелей, которые открылись с 2017 года и внедрили систему “все включено” без алкоголя, со старта развивая эту концепцию, рассказал РБК-Украина директор семейного курорт-отеля "Пересыпь" Сергей Лавриненко.

"Цена их предложений на рынке выше среднего, и по факту в 2021-2022 годах они конкурировали с отелями Турции и Египта", - отмечает он.

Фото: Номер в турецком отеле (booking.com)

Курорт-отелям, которые открылись более 10 лет тому, тяжелее внедрить "all inclusive", потому что им требуется много вложений для изменений коммуникаций, закупки оборудования и IT-систем, объясняет отельер.

"Такие отели обычно остаются в среднем сегменте, где турист за эту цену получает комплексное питание и не требует "шведской линии", выбирая другие преимущества этого туристического направления", - рассказывает он.

Сергей Лавриненко перечисляет проблемы, которые усложняют внедрение системы отдыха "все включено":

"Короткий сезон" (1-1,5 месяца низкого и 1,5-2 месяца - высокого) не позволяет быстро окупить стартовые вложения в дорогостоящее оборудование "шведской" линии. Срок окупаемости - 3-4 года. "Дорогое кредитование бизнеса в Украине" - в отличие от Турции и Египта, в которых отелям предлагаются кредиты под очень низкий процент. Это влияет на инвестиции, рентабельность и развитие курортного бизнеса. "Отсутствие господдержки туризма в Украине в сфере налогообложения". В Турции, в отличие от Украины, отели практически освобождаются от налоговых обязательств при условии использовании продуктов и напитков местного производства, что позволяет значительно удешевить стоимость питания гостей и предложить им больше при том же ценнике на отдых. "Увеличение стоимости украинских продуктов" - в связи с подорожанием топлива и энергоносителей цены на основные продукты в 2021 году выросли на 20%, а в 2022 году увеличатся еще на 22 %. Бизнесу придется снижать качество продуктов или повышать цену отдыха, которая и так уже сопоставима с курортами Турции и Египта. Высокая цена на алкоголь также усложняет внедрение "all inclusive" в связи с высоким акцизным сбором и налогами. Слабая инфраструктура. В некоторых курортах Приазовья при миллионных потоках туристов до сих пор отсутствует центральное водоснабжение и канализация. Отели решают эти вопросы самостоятельно или заказывают услуги доставки воды и вывоза отходов. Такой подход значительно увеличивает себестоимость услуг питания и удорожает продукт - снижая спрос и конкурентоспособность бизнеса. Недостаток квалифицированного персонала со знаниями и опытом, который мог бы внедрить данную систему без удорожания себестоимости турпродукта. Низкий зазор между ценой продажи и уровнем затрат не позволяет удерживать широкий ассортимент в отелях со средним уровнем цен. С 2021 года выросли затраты на коммуналку, продукты, алкоголь, зарплаты персоналу, налоги, и есть тенденция к увеличению затрат и в 2022 году. Систему "аll inclusive" смогут себе позволить лишь отели премиального класса.

Фото: Отель с трехразовым питанием на Черном море в Украине (booking.com)

"Новые отели с форматом "все включено" не появятся без поддержки государства"

В последние 5-10 лет некоторые украинские отели и базы отдыха начали предлагать сервис, в котором "все включено", и спрос на такие объекты размещения достаточно высокий, считает туристический эксперт и колумнист TRAVEL РБК-Украина Виктор Плохушко.

"Спрос не уступает другим отелям, несмотря на цену, исключительно из-за ограниченного предложения", - отмечает он.

Но активное строительство и запуск новых отелей, работающих по системе "all Inclusive", по мнению эксперта, в Украине пока невозможно.

"С большой вероятностью все останется в нынешней стагнации и в большинстве своем в тени, пока правительство не предпримет ряд шагов:

не снизит экономическими методами ставки по кредитам для бизнеса до среднеевропейского уровня с возможностью отсрочки уплаты процентов;

для бизнеса до среднеевропейского уровня с возможностью отсрочки уплаты процентов; не найдет инструменты для значительного снижения цен на авиаперевозки (путем снижения налоговой нагрузки или даже субсидирования отрасли);

(путем снижения налоговой нагрузки или даже субсидирования отрасли); не урегулирует законодательство для развития отрасли туризма;

для развития отрасли туризма; не создаст культ "священной коровы" под названием "туризм".

Он приводит пример: в Турции президент в кризисное для туризма время лично занимается решением возникших проблем.

По мнению Виктора Плохушко, есть и ряд других факторов, которые "тормозят" продвижение системы:

Необходимость привлечения иностранных туристов. В большинстве случаев потребителем у нас выступает внутренний турист. Но из-за нестабильности экономики в Украине, растущей инфляции и снижения платежеспособности населения и короткого сезона – "все включено" за счет внутреннего туризма не имеет таких перспектив, как у Турции, Греции или Болгарии.

По его словам, на Азовском побережье туристов-иностранцев – около 1%, на Черноморском доля иностранного туризма составляет около 20% за счет Одесского региона.

Фото: Отель в Одессе (booking.com)

"Этого недостаточно, чтобы индустрия кардинально изменилась под клиента. Для иностранцев важна позитивность имиджа страны, безопасность и адекватность цен. А по всем этим пунктам в Украине есть проблемы", - говорит эксперт.

Проблема “звездности” отелей. Сертификация отелей у нас происходит чаще не для соответствия международным стандартам, а по желанию собственника, считает Плохушко. При этом сертификация занимает далеко не последнее место при выборе места отдыха, особенно иностранцами.

Сертификация отелей у нас происходит чаще не для соответствия международным стандартам, а по желанию собственника, считает Плохушко. При этом сертификация занимает далеко не последнее место при выборе места отдыха, особенно иностранцами. Экономические проблемы. Среднему отелю сложно выйти на уровень, достаточный для запуска "all Inclusive" из-за нестабильности экономики, короткого сезона и огромной проблемы подбора персонала.

"Для строительства крупных отелей не хватает даже земли"

Полноценный "all Inclusive" в Украине возможен, но экономически нецелесообразен, поскольку для клиентов такой отдых окажется слишком дорогим, поддерживает коллег Евгений Смельчаков, главный редактор издания "Кирилловка.Укр".

"Причина - в разнице климатических условий с курортами Средиземноморья, дорогих продуктах и отсутствии государственной стратегии в сторону развития этого сегмента", - говорит он в комментарии РБК-Украина.

По словам Смельчакова, практически любой зарубежный "all inclusive" подразумевает тщательно отлаженную и близкую к безотходной систему использования продуктов - что не доели сегодня, завтра будет подано в другом виде.

"Разумеется, с соблюдением санитарных норм. И, конечно, с максимальным профилированием навыков и полной загрузкой персонала", - уточняет он.

Чтобы такая система заработала, нужен большой номерной фонд хотя бы 200-300-500 номеров. Но для строительства крупных отелей на украинских курортах часто не хватает даже земли, говорит эксперт.

"Участки на косах распланированы по 10-30 соток и уже частично застроены. Иногда можно найти 2-4 гектара, но даже консолидация 6-10 гектаров в удобном месте в рамках существующей курортной зоны может уже стать проблемой для потенциального инвестора", - отмечает специалист.

Фото: Отель в Затоке (radugazatoka.com)

Кроме основного фактора – короткого сезона и невозможности привлечь сотни профессионалов на несколько месяцев в году – проблема еще и отсутствии дешевых продуктов.

"Производимая у нас сельхозпродукция часто оказывается дороже турецкого импорта даже с учетом налогов и доставки", - обращает внимание Евгений Смельчаков.

Он добавляет: одна из основ "all inclusive" - спиртные напитки. В Украине из-за акцизной политики невыгодно производить слишком дешевый и некачественный алкоголь, который туристы встречают в бюджетном "все включено" Турции и Египта.

"В итоге наше самое дешевое пиво оказывается в разы дороже турецкого масс-маркета, предназначенного для "all inclusive", - говорит он.

Система "все включено" может работать в хорошо прогнозируемой экономике с курортным сезоном от 4-5 месяцев в году при условии конкурентного налогового режима, но ни одному из этих пунктов морские курорты Украины не соответствуют, отмечает эксперт.

Без соблюдения этих условий украинская реализация полноценного "all inclusive" будет минимум в 2-3 дороже турецкой или египетской.

"Шведская линия три раза в сутки – это просто трехразовое питание"

Формат "all inclusive" эффективен при наличии нескольких ресторанов и сравнительно большого номерного фонда, объясняет РБК-Украина Александр Чорный, директор Школи отельного бизнеса "Smart Education".

"Номерной фонд турецких и египетских отелей, работающих в таком формате, позволяет заселить 500-2000 гостей", - говорит он.

А когда же у украинской гостиницы есть 30 номеров при максимальной загрузке 75-80 гостей, то трехразовое питание и абсолютно все услуги в тарифе номера будут стоить дороже, чем наш турист готов платить.

Фото: Питание на "шведской линии" в отеле Турции (booking.com)

"Бизнес может зарабатывать или на цене, или на вале – с небольшой маржой 6-7% при тысячах гостей. Когда же гостей немного – номер стоит 1,5 тысячи грн, а трехразовое питание будет добавлять еще 700-1000 грн в день, плюс минимум пару сотен другие услуги", - приводит пример эксперт.

Он обращает внимание: не надо путать питание с "all inclusive". "Все включено" - пакет всех услуг отеля: пользование пляжем, бассейном, аквапарком, детской комнатой, мини-баром в номере, анимация, развлечения, спортзал. Себестоимость этих услуг при небольшом номерном фонде не позволяет прибыльно продавать такие пакеты.

"Обычно all inclusive касается отелей на море, где загруженность высокая большую часть года. У нас высокий сезон на море – три месяца. Если брать Затоку и Азовское побережье – с середины июня по конец августа. С сентября все предлагают бархатный сезон, скидки 30-50 процентов, чтобы дозаработать", - описывает проблему сезонности Александр Чорный.

К концу сентября продолжают работать единицы отелей, в которых есть еще бассейн с подогревом. Это подходит для индивидуальных туристов, групп, которые не могут позволить себе купить 20-30 номеров в высокий сезон.

"Кардинально увеличить сезон – значит получить расходы на подорожавшее отопление. Большинство наших туристов готовы платить, например, 40-50 долларов в сутки отдыха. Процент туристов, которые могут заплатить 100-150 и больше долларов в сутки, незначителен. И в этой категории внутренний рынок туруслуг уже вступает в конкуренцию с иностранными курортами", - говорит эксперт.

Фото: Отель со термальными бассейнами и спа в Закарпатье (booking.com)

Как ни странно, карантин сыграл в пользу внутреннего туристического рынка - потому что спрос на отдых никуда не делся. Украинцы отрывают свою страну для себя, появляются очень качественные сервисные отели, говорит Александр Чорный.

"Но то, что называют "all inclusive", когда питание просто включено по "шведской линии" трижды в сутки – не все включено, а просто трехразовое питание", - уточняет разницу специалист.

Если добавить все услуги, напитки в номере, на баре, снеки – все, что предлагает турецкий или египетский отель, это приведет к росту цен.

Лето в Карпатах стало высоким сезоном – какие перспективы у отелей

Формат "all inclusive" – эволюционная составляющая, говорит Александр Чорный. Отели в Украине уже "двигаются" в сторону развития этого формата.

"Если взять морское побережье, мы можем работать летом как классический курорт-гостиница, а зимой - как здравница. Есть несколько примеров, когда гостиницы работают круглогодично на нашем побережье – один на Азовском море, другой – на Черном.

Они пытаются развиваться за счет достраивания инфраструктуры: зимой - теплый крытый бассейн, часть оздоровительных процедур – водолечение, массажи, комплексные детокс-программы", - рассказывает эксперт.

Фото: Терраса отеля в Карпатах (booking.com)

Почти круглогодичный отдых развивается и в Карпатах.

"Лето в Карпатах тоже становится высоким сезоном. Некоторые отели переходят на формат двухразового питания и включают в пакет развлечения: катание на велосипедах, спа два-три часа в сутки и еще экскурсии, которая входит в цену за проживание", - говорит он.

На такой отдых есть спрос в основном среди туристов, которые едут надолго и могут себе позволить 100-200 долларов в сутки за пакет с проживанием.

Он обращает внимание: украинцы хотят качественный отдых, как в Греции, Италии, Испании, но внутри нашей страны.

"Круто, что появляются качественные отели. Их стоимость - в разрезе тех же 80-100 евро в сутки. Но у них же предусмотрен пакет услуг и высококачественный сервис: хорошие номера, обученный персонал, возможность добавлять набор услуг, инфраструктура, позволяющая чем-то занять гостей", - отмечает руководитель школы отельного бизнеса.

Напомним, ранее президент национальной туристической организации рассказал, что происходит с туризмом в Украине во время пандемии.

Также были названы главные тренды мирового туризма в 2022 году.