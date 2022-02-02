"Пасажири ніколи не дізнаються". Що враховувати, подорожуючи на чартерах українських авіакомпаній

Названо рейтинг авіаперевізників з найбільшою кількістю пасажирів чартерних рейсів

Відпочинок за кордоном вибрали в 2021 році мільйони українських туристів – багато з них літали в інші країни чартерними рейсами. Які українські авіакомпанії виявилися найбільш "масовими", підрахували в профільному виданні Turprofi.com.ua.

Загальне число туристів, перевезених чартерами в минулому році, ще не досягло рівня 2019 року (4,5 млн пасажирів), але тенденція зростання радує. У рейтинг увійшли всі основні авіакомпанії, включаючи нову авіакомпанію Bees Airline, що почала польоти в березні 2021 року. До початку 2022-го перевізник встиг доставити до місця призначення 499 тисяч пасажирів, включаючи 260 тисяч - чартерними рейсами.

Які компанії в лідерах чартерних перевезень і що туристам варто знати про особливості таких рейсів – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Скільки пасажирів чартерних рейсів перевезли авіакомпанії в 2021 році

Рейтинг українських авіакомпаній за кількістю пасажирів на чартерних рейсах в 2021 році виглядає так:

МАУ - 1,6 млн пасажирів; Azur Air - 1123538 пасажирів; SkyUp - 967 тисяч пасажирів; Windrose - 890 тисяч пасажирів; Bees Airline - 260 тисяч пасажирів.

Літаки МАУ орендували багато великих туроператорів, які не мають своїх літаків, пише видання. Два туроператори були зайняті заповненням своїх літаків - Anex Tour, афілійований з Azur Air, і Join UP!, пов'язаний з авіакомпанією SkyUp.

Фото: Літаки в аеропорту" Бориспіль " (facebook.com/airportboryspil)

В авіаційному парку Azur Air до кінця року додалося далекомагістральних літаків, завдяки чому за один раз авіакомпанія може перевезти більше 500 туристів. Перевізник "заточений" під чартери, тому його показники пасажирів збігаються з кількістю клієнтів туроператора Anex Tour.

Хоча SkyUp не надав даних щодо кількості пасажирів чартерних рейсів, туроператор Join UP! заявляв, що в 2021 році відправив на відпочинок 967 тисяч українців. При цьому частина їх могли подорожувати не тільки чартерами SkyUp. Також блоки місць на бортах SkyUp могли брати і інші туроператори.

Послугами перевізника Windrose користувалися багато великих туроператорів, які відзначали пунктуальність компанії. У 2021 році авіакомпанія перевезла 490 тисяч пасажирів регулярними рейсами, 440 тисяч з них — за внутрішніми українськими маршрутами.

"Рейтинги ні на що не впливають": як влаштовані чартерні рейси

У випадку з чартерними рейсами мова йде про організований туризм і тури, які люди купують через туристичні агентства або туроператорів, говорить в коментарі РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

"З точки зору пасажира рейтинги ні на що не впливають, тому що людина зазвичай не може вибрати, яким чартером вона полетить. Зазвичай турист вибирає напрямок і в окремих випадках - рівні комфорту на борту, наприклад, бізнес-клас, хоча найчастіше використовують літаки звичайного компонування", - пояснює він.

Фото: Квитки на чартерні рейси туристи отримують в туристичному пакеті туроператора (РБК-Україна)

Він додає: туроператори найчастіше мають кілька договорів з різними авіакомпаніями, і конкретна компанія, з якою полетить пасажир, стає зрозуміла самому туроператору тільки за один-два тижні до вильоту.

"Бувають ситуації, коли за добу-дві до вильоту туроператор або змінює одного перевізника на іншого, або авіакомпанія змінює літак. У туроператора може бути викуплено певну кількість місць в літаку, якщо цей ліміт вичерпався - можуть укласти договір з іншим перевізником, у якого є вільні місця", - перераховує варіанти заміни авіакомпанії фахівець.

Такі рейтинги більше дають розуміння того, які компанії більше представлені на ринку чартерних перевезень, зазначає він.

"З пандемією більшість компаній повернулися до цього ринку, в тому числі компанії, які раніше мали меншу частку замовних рейсів – наприклад, ті ж МАУ. Це логічно, тому що в період пандемії знизилося як завантаження літаків, так і більшість компаній переорієнтувалися на більш маржинальні ринки", - говорить Долінце.

Фото: Із початком пандемії багато авіакомпаній переорієнтувалися на чартерні рейси (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Кількість туристів не говорить про якість перевезень"

За словами авіаексперта, кількість пасажирів, перевезених авіакомпанією, не корелюється з якістю перевезень або комфортом пасажирів. Як правило, чим більше людей авіакомпанія перевезла, тим більшу частку на ринку вона має. Зазвичай - за рахунок кращих умов, зниження вартості пакетів для туроператорів. Як правило, авіакомпанія повинна в цьому випадку чимось жертвувати - робити більші обсяги або урізати послуги.

"Навіть якщо пасажири будуть незадоволені і стануть писати скарги, що їм не сподобався переліт, туроператор опиниться перед вибором, чи відмовлятися від роботи з авіакомпанією в наступному сезоні. Але при укладанні нових договорів з авіакомпаніями туроператори в Україні звертають увагу не стільки на якість послуг, скільки на їхню ціну. Тому що турист при купівлі туру в першу чергу дивиться на ціну і готель, а переліт і питання трансферу цікавлять в останню чергу", - пояснює підхід експерт.

Крім того, невеликі компанії не можуть захопити велику частку ринку, в тому числі через те, що не володіють достатньою кількістю літаків і флоту, щоб запропонувати туроператорам той чи інший обсяг перевезень.

Фото: Кількість чартерних перевезень не свідчить про кращий сервіс (РБК-Україна)

Які відмінності чартерних і регулярних рейсів з точки зору авіакомпаній

З точки зору авіакомпаній, виконання регулярних і чартерних рейсів відрізняються. Богдан Долінце пояснює, як саме:

Завантаженість крісел на чартерних рейсах вища, ніж на регулярних рейсах.

на чартерних рейсах вища, ніж на регулярних рейсах. Прогнозованість . Як правило, туроператори укладають договори на сезон і відразу бронюють певну кількість місць на рейсах – наприклад, тричі на тиждень до кінця літа. Це може бути і 20, і 100 місць на кожному рейсі в залежності від планів туроператора. Авіакомпанія може отримувати будь-яку передоплату або гарантію, якщо туроператор буде відмовлятися від цих слотів.

. Як правило, туроператори укладають договори на сезон і відразу бронюють певну кількість місць на рейсах – наприклад, тричі на тиждень до кінця літа. Це може бути і 20, і 100 місць на кожному рейсі в залежності від планів туроператора. Авіакомпанія може отримувати будь-яку передоплату або гарантію, якщо туроператор буде відмовлятися від цих слотів. Одні й ті ж літаки авіакопанії літають на регулярних і чартерних рейсах. Це можуть бути ті самі пілоти і борпровідники, хоча престижніше працювати на регулярних рейсах. Тому на чартери потрапляють молоді працівники.

авіакопанії літають на регулярних і чартерних рейсах. Це можуть бути ті самі пілоти і борпровідники, хоча престижніше працювати на регулярних рейсах. Тому на чартери потрапляють молоді працівники. Регулярність. Авіакомпанія подає запит або на серію чартерних рейсів, або на окремі – наприклад, на один виліт, або на три рейси на місяць чи окремі дати. Чартерний рейс не може виконуватися протягом місяця 4 рази в той же день – авіакомпанія має право отримати максимум три рейси в той самий час в однаковий день тижня. Це гранична відмінність, яка не дозволяє в чартерному режимі літати за регулярними напрямками.

Авіакомпанія подає запит або на серію чартерних рейсів, або на окремі – наприклад, на один виліт, або на три рейси на місяць чи окремі дати. Чартерний рейс не може виконуватися протягом місяця 4 рази в той же день – авіакомпанія має право отримати максимум три рейси в той самий час в однаковий день тижня. Це гранична відмінність, яка не дозволяє в чартерному режимі літати за регулярними напрямками. У розкладах авіакомпаній чартерні рейси зазвичай не відображаються. Хоча деякі авіакомпанії, якщо мають вільні місця, намагаються продати квитки.

авіакомпаній чартерні рейси зазвичай Хоча деякі авіакомпанії, якщо мають вільні місця, намагаються продати квитки. Час вильоту на чартерному рейсі пасажир не зможе дізнатися завчасно. І туроператори, і авіакомпанії вказують орієнтовний час, коли турист купує тур. Але, як правило, за кілька днів до вильоту приходить уточнений графік.

Тому пасажир може планувати, що вилетить о 2-3 ночі і вже вранці приїде в готель відпочивати. Але туроператор або авіакомпанія може перенести виліт, вказати, що він буде в 11 вечора в цей же день і повернення буде не ввечері, а вранці в запланований день. За авіаційними правилами, чартерні рейси можуть переноситися в межах доби, на яку заплановані.

"У пасажира не буде компенсації, як на регулярному рейсі, коли при затримці від 2 годин передбачено від 250 євро в залежності від напрямку перельоту. При затримці чартерного рейсу тільки можуть надавати харчування, воду або розміщувати на проживання", - пояснює фахівець.

Фото: Точна інформація про час вильоту чартерного рейсу з'являється в день подорожі (РБК-Україна)

Інформація про чартерні рейси зазвичай з'являється на табло в день вильоту, але може бути і за 6-8 годин.

Чартерний рейс - без пересадок . Але на тривалих перельотах бувають технічні посадки для дозаправки. Тому в цілому у чартерних рейсів коротший час перельоту в порівнянні з регулярними рейсами.

. Але на тривалих перельотах бувають технічні посадки для дозаправки. Тому в цілому у чартерних рейсів коротший час перельоту в порівнянні з регулярними рейсами. Пасажир ніколи не дізнається окрему вартість квитка на чартерному рейсі. Якщо туроператор не продав свої 100% місць, все одно платить за них авіакомпанії. Тому іноді пропонують гарячі тури за низькими цінами . Туроператору вигідніше продати цей тур за собівартістю або з мінімальним збитком, ніж оплачувати повну вартість невикористаних місць.

. Туроператору вигідніше продати цей тур за собівартістю або з мінімальним збитком, ніж оплачувати повну вартість невикористаних місць. Іноді квитки на чартерні рейси можна купити окремо . Якщо у туроператора 100 місць на борту, а змогли продати турів тільки на 80 місць, у них залишається 20. Їх можна продати як звичайні квитки. Але на сайті авіакомпанії їх, як правило, купити неможливо. Купівля можлива або через туроператора, або через турагента, що має доступ до цієї бази.

. Якщо у туроператора 100 місць на борту, а змогли продати турів тільки на 80 місць, у них залишається 20. Їх можна продати як звичайні квитки. Але на сайті авіакомпанії їх, як правило, купити неможливо. Купівля можлива або через туроператора, або через турагента, що має доступ до цієї бази. Якщо купувати квитки за кілька днів до вильоту, то на регулярних рейсах вони зазвичай значно дорожчі, на чартерних – дешевші, тому що у туроператора вже немає вибору і потрібно щось з цими квитками зробити. А за 3-4 місяці на чартерні рейси купити квитки неможливо.

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