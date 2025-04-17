Хочешь в Венецию - плати: сколько денег придется выложить туристам

Сколько придется платить туристам в Венеции, почему ввели новый сбор и что надо о нем знать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Когда начнут брать деньги

С 25 апреля 2025 года в Венеции официально начнут брать сбор с туристов, которые приехали полюбоваться видами на один день. То есть, для всех, кто не собирается оставаться в Венеции ночевать. И это первый в мире случай, когда посещение исторического города станет платным для краткосрочных туристов.

Кто должен платить

Туристы, которые посетят город на один день

Гости, которые не остаются ночевать в Венеции

Туристы, которые приезжают автобусами, поездами, автомобилями или кораблями

Кто освобожден от сбора

Туристы, которые имеют бронирование в отеле

Дети до 14 лет

Местные жители и региона Венето, а также члены их семей

Студенты из других городов, которые учатся в Венеции

Работники, которые ежедневно приезжают на работу

Владельцы Европейской карты инвалидности (Disability Card) и их спутники (по предъявлению карты)

Для получения освобождения от сбора нужно обязательно зарегистрироваться на официальном портале города, заполнить анкету, указать причину и получить специальный QR-код Венеция начнет брать с туристов плату за вход (фото: freepik.com)

Сколько будут платить туристы

Плата за вход на один день стоит 5 евро с человека. Плата будет применяться только в определенные дни в высокий сезон, в период с 25 апреля по 14 июля, с 8:30 до 16:00.

Даты: 25-30 апреля, 1-5 мая, 11-12 мая, 18-19 мая, 25-26 мая, 8-9 июня, 15-16 июня, 22-23 июня, 29-30 июня, 6-7 июля, 13-14 июля. Возможно даты будут продлены до конца лета.

Каждому туристу необходимо будет после оплаты туристического сбора получить специальный QR-код, который могут попросить показать во время прогулки по городу.

Есть еще один нюанс - если покупать билет в последний момент или уже во время прогулки по городу, то цена удваивается - до 10 евро.

Какое будет наказание

Контролеры будут размещены на главных входах в город и возле них, в частности на главном вокзале Санта-Лючия. Они могут осуществлять выборочные проверки.

Если будет зафиксировано нарушение, то туристам без билета предложат сразу его приобрести у местных операторов. Но есть риск получить штраф в размере от 50 до 300 евро.

Как купить такой билет

Для этого нужно зайти на специальную онлайн-платформу, выбрать дату путешествия, произвести оплату и получить QR-код. Если вы забыли купить входной билет в Венецию - придется заплатить больше (фото: freepik.com)

Почему ввели такой сбор

Практику оплаты посещения Венеции ввели еще в прошлом году и за сезон власти города получили благодаря этому сбору 2,4 млн евро в казну Венеции. Это было неожиданно, однако власти города верят, что это поможет Венеции, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, бороться с чрезмерным туризмом.

Советник Венеции по вопросам туризма Симоне Вентурини говорит, что этот сбор имеет определенную цель - поощрять качественный туризм с ночевкой. Власти хотят, чтобы путешественники "уважали город и взаимодействовали с ним на более глубоком уровне, воспринимая его уникальный характер и ритм".

Еще одна цель - установление лучшего баланса между правами тех, кто живет в Венеции и тех, кто хочет ее посетить. Кстати, жители Венеции не в восторге от нового сбора и отрицали попытки властей поощрить туристов посещать менее известные районы главного острова Венеции.

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