Святыни Киева, которые впечатляют не меньше Лавры: синагога, кирха и мечеть в одном городе

5 святынь Киева, которые поразят вас не меньше Лавры (фото: Википедия)

Какие пять религиозных локаций стоит посетить во время прогулок по Киеву, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mandria.

Лютеранская кирха Святой Екатерины

Где: улица Лютеранская, 22

Это храм настоящей неоготики в самом центре Киева, где часто проходят органные концерты. С 1990-х здесь проводят богослужения на немецком языке и принадлежит кирха общине немецкой евангелическо-лютеранской церкви. Также здесь собирается англиканская община Церкви Англии в Украине.

В 18 веке в Киеве появились немецкие колонисты, так как Екатерина II всячески поощряла немцев селиться на территории империи. В 30-х годах 20 века деятельность общины была запрещена, а священники репрессированы.

В годы Второй мировой войны все немцы как Киева, так и со всей Украины, были выселены в Казахстан и Сибирь. Община возродилась только после обретения Украиной независимости.

Первые богослужения лютеране проводили в доме Георга Бунге (там сейчас музей-аптека) возле Фроловского монастыря. А в 1795 году, когда община стала больше, была построена небольшая деревянная кирха, которая сгорела в масштабном пожаре 1811 года.

Уже в 1812 году лютеране построили на окраине Липок новый храм и для этого строительства прихожане даже закладывали собственные дома. Современное здание кирхи Святой Екатерины было построено Павлом Шлейфером в 1857 году.

В 1930-х здесь был клуб, затем из храма сделали склад, в 1973 году - размещалась дирекция музея народной архитектуры и быта. Все внутреннее пространство было переделано, разделено на множество комнат. Но сейчас храм отреставрирован и действует. Кирха Святой Екатерины в Киеве (фото: Википедия)

Мечеть Ар-Рахма (Милосердие)

Где: улица Лукьяновская, 46

Настоящий символ возрождения мусульманской общины в Киеве и это первая каменная мечеть города. Сейчас она принадлежит общине мусульман суннитов.

Когда в Киеве появились первые мусульмане - неизвестно, но район недалеко от метро Лукьяновская уже много лет носит название Татарка.

Первая мечеть в Киеве появилась в 1897 году на улице Мирный на Подоле. А к планам строительства новой мечети вернулись только в 1991 году, получив под застройку участок на вершине горы Щекавицы, рядом с мусульманским кладбищем. В 2000 году над куполом был установлен полумесяц, а в 2011 году строительство мечети было полностью завершено.

Сейчас эта мечеть считается одной из крупнейших в Европе и по праву - жемчужиной современной исламской архитектуры. Она является частью большого Исламского комплекса, который находится на горе Щекавица. Вечером можно увидеть, как мечеть подсвечивается.

В пятницу вечером можно попасть на молитву, но по предварительному согласованию. Рядом находится историческое мусульманское кладбище. Также проводятся бесплатные экскурсии и лекции о мусульманской культуре. Мечеть Ар-Рахма в Киеве (фото: Википедия)

Синагога Розенберга

Где: улица Щекавицкая, 29

Эта синагога имеет и другие названия - Большая хоральная синагога или синагога на Подоле. Она принадлежит общине ортодоксальных евреев.

В 15 веке в Киеве поселилась большая диаспора евреев из Польши и Германии. Их территория была там, где сейчас находится Житний рынок. И хотя в Киеве евреи жили более восьми веков, до 1894 года не было ни одной синагоги. Первой и старейшей синагогой стал Храм на улице Щекавицкой.

Яков Розенберг отдал свой участок земли под строительство храма, который действовал до 1929 года. Впоследствии рабоче-крестьянская власть храм закрыла, а помещение передала клубу рабочих кустарей. В годы нацистской оккупации в помещении синагоги была конюшня.

В 1945 году служения возобновились и 50 лет синагога на Щекавицкой была единственным действующим иудейским храмом. В 2001-2003 годах провели реставрацию и теперь эта старейшая синагога является резиденцией главного раввина Киева. Синагога Розенберга в Киеве (фото: Википедия)

Костел Святого Александра

Где: улица Трехсвятительская

Это старинный костел, который принадлежит римско-католической церкви. Первые католики в Киеве появились еще во времена княгини Ольги и в XIX веке польская диаспора насчитывала более 30 тысяч человек, которые проживали в районе между Майданом Независимости и Европейской площадью.

В 1814 году сгорел деревянный костел и католики объявили сбор средств на строительство нового храма. Первый камень был заложен в 1817 году и строительство с определенными перерывами продолжалось почти 35 лет. Только в 1842 году величественный костел открыл свои двери прихожанам.

Костел выполнен в стиле классицизма, крестообразный, с высоким главным куполом и двумя башнями, портиком при входе. И это - одна из старейших католических святынь Киева, сохранившихся до сих пор. В 1937 году из костела сделали общежитие работников газстроя, а в 1952 году - превратили в Планетарий.

В 1991 году дом вернули церкви и он был в аварийном состоянии. После реставрации он снова действует и в 2001 году его посетил папа Иоанн Павел II. Костел Святого Александра в Киеве (фото: Википедия)

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Где: Почайнинская, 26

Это очень интересный храм, который принадлежит общине Староверов - христианской конфессии, отколовшейся от православной церкви в XVII веке, еще во времена Патриарха Никона. Религия староверов запрещала своим адептам служить власти, а также воевать за власть, поэтому неудивительно, что во времена Российской империи эта конфессия была в немилости.

Староверы в Киеве появились в 70-х годах еще 18 века. Они проживали на Подоле компактно и очень замкнуто. Успешно занимались коммерцией, отличались непоколебимой честностью. К 1811 году староверы Киева объединились в одну общину.

В 1811 году прошел масштабный пожар и после него земля на Подоле была недорогой. Староверы приобрели большой участок, на котором в 1897 году построили кирпичное прямоугольное сооружение. Понять, что это культовое сооружение, можно было лишь по двум крошечным декоративным куполам - один над молитвенным залом, второй над тамбуром.

Внутри храм разделен на две половины - женская и мужская. Местный храмовый иконостас состоит из 300 уникальных икон.

В 30-е годы прошлого века в помещении храма разместили общежитие работниц швейной фабрики. Но в годы оккупации было восстановлено богослужения. С тех пор Успенский храм является действующим. Официальный статус этого религиозного сооружения - кафедральный храм Древлеправославной Церкви Украины. Кафедральный храм Древлеправославной Церкви Украины (фото: Википедия)

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