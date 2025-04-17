Хочеш у Венецію - плати: скільки грошей доведеться викласти туристам

Скільки доведеться платити туристам у Венеції, чому ввели новий збір та що треба про нього знати, розповідає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Коли почнуть брати гроші

З 25 квітня 2025 року у Венеції офіційно почнуть брати збір з туристів, які приїхали помилуватися краєвидами на один день. Тобто, для усіх, хто не збирається залишатися в Венеції ночувати. І це перший у світі випадок, коли відвідування історичного міста стане платним для короткострокових туристів.

Хто повинен платити

Туристи, які відвідають місто на один день

Гості, які не залишаються ночувати в Венеції

Туристи, які приїжджають автобусами, поїздами, автомобілями або кораблями

Хто звільнений від збору

Туристи, які мають бронювання у готелі

Діти до 14 років

Місцеві жителі та регіону Венето, а також члени їхніх родин

Студенти з інших міст, які навчаються у Венеції

Працівники, які щодня приїжджають на роботу

Власники Європейської картки інвалідності (Disability Card) та їхні супутники (за пред’явлення картки)

Для отримання звільнення від збору потрібно обов'язково зареєструватися на офіційному порталі міста, заповнити анкету, вказати причину та отримати спеціальний QR-код Венеція почне брати з туристів плату за вхід (фото: freepik.com)

Скільки будуть платити туристи

Плата за вхід на один день коштує 5 євро з людини. Плата буде застосовуватися лише у певні дні у високий сезон, в період з 25 квітня по 14 липня, з 8:30 до 16:00.

Дати: 25-30 квітня, 1-5 травня, 11-12 травня, 18-19 травня, 25-26 травня, 8-9 червня, 15-16 червня, 22-23 червня, 29-30 червня, 6-7 липня, 13-14 липня. Можливо дати будуть подовжені до кінця літа.

Кожному туристу необхідно буде після оплати туристичного збору отримати спеціальний QR-код, який можуть попросити показати під час прогулянки містом.

Є ще один нюанс - якщо купляти квиток в останній момент або вже під час прогулянки містом, то ціна подвоюється - до 10 євро.

Яке буде покарання

Контролери будуть розміщені на головних входах у місто та біля них, зокрема на головному вокзалі Санта-Лючія. Вони можуть здійснювати вибіркові перевірки.

Якщо буде зафіксоване порушення, то туристам без квитка запропонують одразу його придбати у місцевих операторів. Але є ризик отримати штраф у розмірі від 50 до 300 євро.

Як купити такий квиток

Для цього потрібно зайти на спеціальну онлайн-платформу, обрати дату подорожі, здійснити оплату та отримати QR-код. Якщо ви забули купити вхідний квиток до Венеції - доведеться сплатити більше (фото: freepik.com)

Чому запровадили такий збір

Практику оплати відвідування Венеції ввели ще минулого року і за сезон влада міста отримала завдяки цьому збору 2,4 млн євро в скарбницю Венеції. Це було неочікувано, однак влада міста вірить, що це допоможе Венеції, яка внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, боротися з надмірним туризмом.

Радник Венеції з питань туризму Сімоне Вентуріні каже, що цей збір має певну мету - заохочувати якісний туризм з ночівлею. Влада хоче, аби мандрівники "поважали місто і взаємодіяли з ним на глибшому рівні, сприймаючи його унікальний характер та ритм".

Ще одна мета - встановлення кращого балансу між правами тих, хто живе у Венеції й тих, хто хоче її відвідати. До речі, жителі Венеції не в захваті від нового збору і заперечували спроби влади заохотити туристів відвідувати менш відомі райони головного острова Венеції.

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