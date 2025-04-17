Хочеш у Венецію - плати: скільки грошей доведеться викласти туристам

Скільки доведеться платити туристам у Венеції, чому ввели новий збір та що треба про нього знати, розповідає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
З 25 квітня 2025 року у Венеції офіційно почнуть брати збір з туристів, які приїхали помилуватися краєвидами на один день. Тобто, для усіх, хто не збирається залишатися в Венеції ночувати. І це перший у світі випадок, коли відвідування історичного міста стане платним для короткострокових туристів.
Для отримання звільнення від збору потрібно обов'язково зареєструватися на офіційному порталі міста, заповнити анкету, вказати причину та отримати спеціальний QR-код
Плата за вхід на один день коштує 5 євро з людини. Плата буде застосовуватися лише у певні дні у високий сезон, в період з 25 квітня по 14 липня, з 8:30 до 16:00.
Дати: 25-30 квітня, 1-5 травня, 11-12 травня, 18-19 травня, 25-26 травня, 8-9 червня, 15-16 червня, 22-23 червня, 29-30 червня, 6-7 липня, 13-14 липня. Можливо дати будуть подовжені до кінця літа.
Кожному туристу необхідно буде після оплати туристичного збору отримати спеціальний QR-код, який можуть попросити показати під час прогулянки містом.
Є ще один нюанс - якщо купляти квиток в останній момент або вже під час прогулянки містом, то ціна подвоюється - до 10 євро.
Контролери будуть розміщені на головних входах у місто та біля них, зокрема на головному вокзалі Санта-Лючія. Вони можуть здійснювати вибіркові перевірки.
Якщо буде зафіксоване порушення, то туристам без квитка запропонують одразу його придбати у місцевих операторів. Але є ризик отримати штраф у розмірі від 50 до 300 євро.
Для цього потрібно зайти на спеціальну онлайн-платформу, обрати дату подорожі, здійснити оплату та отримати QR-код.
Практику оплати відвідування Венеції ввели ще минулого року і за сезон влада міста отримала завдяки цьому збору 2,4 млн євро в скарбницю Венеції. Це було неочікувано, однак влада міста вірить, що це допоможе Венеції, яка внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, боротися з надмірним туризмом.
Радник Венеції з питань туризму Сімоне Вентуріні каже, що цей збір має певну мету - заохочувати якісний туризм з ночівлею. Влада хоче, аби мандрівники "поважали місто і взаємодіяли з ним на глибшому рівні, сприймаючи його унікальний характер та ритм".
Ще одна мета - встановлення кращого балансу між правами тих, хто живе у Венеції й тих, хто хоче її відвідати. До речі, жителі Венеції не в захваті від нового збору і заперечували спроби влади заохотити туристів відвідувати менш відомі райони головного острова Венеції.
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