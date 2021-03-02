Коли Греція відкриється для українців: з'явилися нові деталі

Греція готується приймати туристів з різних країн, як тільки це стане можливим, не порушуючи позиції ЄС з закритих через коронавірус кордонів. Введення стандарту паспортів вакцинації дозволить приймати туристів з третіх країн без карантинних обмежень.

Курортна країна включила Україну в перелік з десяти країн, з якими обговорюється сертифікат вакцинації, що дозволяє туристам подорожувати без проходження карантину.

Країни, якою збираються дати "зелене" світло для туризму не озираючись на "координацію" відкриття кордонів з боку ЄС, можуть принести відчутні прибутки в казну Греції, економіка якої на 20% залежить від туризму.

"Модель Ізраїлю" для України

Грецький міністр туризму Харіс Теохаріс розповів виданню htheoharis.gr, що влада країни веде консультації про формат паспорта вакцинації для туризму з 10 країнами, серед яких і Україна. При цьому альтернативними "перепустками" для туристів залишаться ПЛР-тести.

"Використання цифрового сертифіката вакцинації на двосторонньому рівні стане одним з основних інструментів, за допомогою якого ми зможемо відкрити туристичний потік в різні країни", - розповідає про нововведення міністр.

Фото: Санторіні в Греції (pixabay.com)

Першою "ластівкою" в туристичних домовленостях стала угоду між Грецією та Ізраїлем, за якою туристи з обох країн зможуть вільно подорожувати без будь-яких обмежень за наявності "паспорта вакцинації". Обидві країни знаходяться серед світових лідерів за темпами вакцинації населення.

Харіс Теохаріс додав, що грецька влада має намір розширити "модель Ізраїлю" на найбільш важливі для Греції туристичні країни, в залежності від їх власного планування.

"Тому ми склали перелік з 10 країн, в які входять Великобританія, США, Канада, Австралія, Сербія, Росія, Україна, Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія, з якими ми консультуємося, так що через короткий час ми зможемо встановити формат", - поділився подробицями чиновник.

За словами міністра, не виключається і альтернатива "ковідних паспортів" – в'їзд в Грецію з довідками про негативний результат ПЛР-тестів без необхідності дотримуватися карантину.

Фото: Архітектура Греції (pixabay.com)

Літакам вже дозволили літати

Багато операторів активно пропонують тури раннього бронювання в Грецію – щоправда, на літній сезон 2021. Фахівці в туристичному бізнесі, які працюють з напрямком Греції, припускають швидке відкриття кордонів для українців. Директор туристичної компанії Mouzenidis Travel Альберт Ованесов на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що є всі підстави чекати швидкого відкриття кордонів.

"Авіакомпанія Ellinair вже з квітня 2021 року отримала дозвіл на виконання польотів з 5 міст України від авіаційної влади нашої країни та Греції", - писав експерт.

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Ймовірно, попередню дату відкриття для іноземних туристів з 1 червня в Греції сподіваються перенести на більш ранні терміни.

Хоча найбільші ставки в курортній країні ставлять на британських туристів – крім того, що там високі темпи вакцинації, Великобританія збирається відкрити кордони в середині травня.

Фото: Храм у Греції (pixabay.com)

У цьому році очікується, що британські мандрівники з червня принесуть в країну дохід приблизно в 10 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких країнах можна планувати відпочинок влітку 2021 року.

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