Когда Греция откроется для украинцев: появились новые детали

Греция готовится принимать туристов из разных стран, как только это станет возможным, не нарушая позиции ЕС по закрытым из-за коронавируса границам. Введение стандарта паспортов вакцинации позволит принимать туристов из третьих стран без карантинных ограничений.

Курортная страна включила Украину в список из десяти стран, с которыми обсуждается сертификат вакцинации, позволяющий туристам путешествовать без прохождения карантина.

Страны, которым собираются дать "зеленый" свет для туризма без оглядки на "координацию" открытия границ со стороны ЕС, могут принести ощутимые прибыли в казну Греции, экономика которой на 20% зависит от туризма.

"Модель Израиля" для Украины

Греческий министр туризма Харис Теохарис рассказал изданию htheoharis.gr, что власти страны ведут консультации о формате паспорта вакцинации для туризма с 10 странами, среди которых и Украина. При этом альтернативными "пропусками" для туристов по-прежнему останутся ПЦР-тесты.

"Использование цифрового сертификата вакцинации на двустороннем уровне станет одним из основных инструментов, с помощью которого мы сможем открыть туристический поток в разные страны", - рассказывает о скором нововведении министр.

Фото: Санторини в Греции (pixabay.com)

Первой "ласточкой" в туристических договоренностях стало соглашение между Грецией и Израилем, по которому туристы из обеих стран смогут свободно путешествовать без каких-либо ограничений при наличии "паспорта вакцинации". Обе страны находятся в мировых лидерах по темпам вакцинации населения.

Харис Теохарис добавил, что греческие власти намерены расширить "модель Израиля" на наиболее важные для Греции туристические страны, в зависимости от их собственного планирования.

"Поэтому мы составили список из 10 стран, в которые входят Великобритания, США, Канада, Австралия, Сербия, Россия, Украина, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, с которым мы уже консультируемся, так что через короткое время мы сможем установить формат", - поделился подробностями чиновник.

По словам министра, не исключается и альтернатива "ковидным паспортам" – въезд в Грецию со справками о негативном результате ПЦР-тестов без необходимости соблюдать карантин.

Фото: Архитектура Греции (pixabay.com)

Самолетам уже разрешили летать

Многие операторы активно предлагают туры раннего бронирования в Грецию – правда, на летний сезон 2021. Специалисты в туристическом бизнесе, работающие с направлением Греции, допускают скорое открытие границ для украинцев. Директор туристической компании Mouzenidis Travel Альберт Ованесов на своей странице в Facebook сообщал, что есть все основания ждать скорого открытия границ.

"Авиакомпания Ellinair уже с апреля 2021 года получила разрешение на выполнение полётов из 5 городов Украины от авиационных властей нашей страны и Греции", - писал эксперт.

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Вероятно, предварительную дату открытия для иностранных туристов с 1 июня в Греции надеются перенести на более ранние сроки.

Хотя наибольшие ставки в курортной стране ставят на британских туристов – кроме того, что там высокие темпы вакцинации, Великобритания собирается открыть границы в середине мая.

Фото: Храм в Греции (pixabay.com)

В этом году ожидается, что британские путешественники с июня принесут в страну доход примерно в 10 млрд долларов.

Напомним, ранее мы писали, в каких странах можно планировать отдых летом 2021 года.

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