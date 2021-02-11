"Острів Афродіти": кращі альтернативи пляжного відпочинку на популярному курорті

На Кіпрі розробили план залучення туристів

З 1 березня відпочити на Кіпрі без самоізоляції зможуть всі пасажири авіакомпаній, які будуть прилітати на острів. Про це повідомив міністр транспорту Янніс Карусос телеканалу Sigma.

Готуючись приймати туристів, на Кіпрі оновили план дій з експлуатації аеропортів, який почне діяти 1 березня. У планах уряду - скасувати обов'язкову самоізоляцію після прильоту для пасажирів усіх авіакомпаній, які будуть літати на острів.

Раніше влада курортної країни склала перелік із 56 країн, звідки туристи зможуть прилітати без необхідності проходити карантин. Для українців та громадян інших країн "червоної зони" потрібно буде здавати два ПЛР-тести – до і після прильоту.

Поки в країні діють карантинні правила: країни поділені на групи "ризику". Україна входить до групи С, з якої приїжджати можуть лише окремі категорії громадян, і обов'язкове проходження двотижневої самоізоляції.

Фото: Курортний відпочинок на Кіпрі (pixabay.com)

Дев'ять альтернатив пляжного туризму

Збираючись виводити країну з кризи після пандемії, влада Кіпру затвердила стратегію розвитку туризму до 2030 року, додавши до пляжного відпочинку інші пропозиції для подорожуючих. Згідно плану, працюватимуть дев'ять схем залучення туристів, повідомляє видання knews.kathimerini.com.cy.

Організація конференцій та зустрічей на Кіпрі. Заходи з просування вин, гастрономії і місцевих продуктів. Проведення міжнародних спортивних заходів. Прийом іноземних спортивних команд, клубів та асоціацій для навчання і підготовки на Кіпрі. Стимули для сертифікації послуг розважального дайвінгу. Розміщення круїзних суден. Організація ознайомчих поїздок для особливих видів туризму. Створення або модернізація інфраструктури та об'єктів, пов'язаних з міським туризмом (готелі, житло). Розвиток інфраструктури для туризму в сільській місцевості і громадах.

"Крім спеціалізованих цілей за кожним планом, міністерство націлене на оновлення туристичного продукту і залучення більшого потоку відвідувачів в нашу країну ", - повідомили в міністерстві туризму.

Фото: Архітектура Кіпру (pixabay.com)

За даними Статистичної служби Кіпру (CyStat), число прибулих на Кіпр в 2020 році зменшилося на 79,9% порівняно з 2019 роком. В той же час як кількість людей, які подорожували в інші країни, також впала на 80,1%.

Як українці будуть відпочивати на Кіпрі

Напрямок може стати популярним, - про це можна судити за розкладом авіарейсів на літній сезон. Доставляти туристів на Кіпр з України зібралися кілька авіакомпаній. Загалом заплановано 19 рейсів на тиждень.

Щоб прилетіти на острів, громадянам України потрібно буде здати два ПЛР-тести – один за 72 години до вильоту з України і другий – після прибуття в аеропорт Кіпру. Обидва – за рахунок туриста. Також необхідно отримати дозвіл на виліт CyprusFlightPass за добу до рейсу, завантаживши свій результат тесту.

Втім, якщо тест на місці виявиться позитивним, лікувати туриста будуть за рахунок кіпрської сторони.

Цих людей помістять в окремі приміщення і оплатять за рахунок держави їхнє проживання, харчування, напої та медикаменти" - повідомляється в офіційному листі міністерств закордонних справ, транспорту і туризму Кіпру.

Експерти туристичного бізнесу припускають, що Кіпр цілком може стати популярним напрямком влітку, якщо кордони ЄС залишаться закритими.

Фото: Туристи на Кіпрі (pixabay.com)

Наприклад, директор Ukrainian Global Company Олександр Тунік повідомляє профільному виданню mastertura.com.ua, що вже є запити на прорахунок групових турів і шанси заповнити рейси при дефіциті альтернативних напрямків досить великі.

Він називає мінімальну ціну на тур з вильотом з Києва в червні: трохи більше 20 тисяч гривень на двох на шість ночей без урахування харчування.

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