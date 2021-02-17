Сонячні курорти: в яких країнах можна планувати літній відпочинок

Авіакомпанії оголосили про запуск нових маршрутів

Відпочинок в новому сезоні 2021 року - все ближче. До початку пляжного сезону авіакомпанії запланували польотні програми за найпопулярнішими напрямками. Вирушити на будь-який доступний курорт тепер не складе труднощів.

Також з'явилися і додаткові рейси й у популярні європейські міста. Поки що туристам в'їзд в більшість європейських країн заборонений, але навесні ситуація цілком може змінитися.

Нові польотні програми

З 29 березня авіакомпанія SkyUp почне польотні програми в міста Польщі. Наприклад, з Києва в Лодзь і в Катовіце. Про це повідомляється на сайті компанії. Зі Львова у Лодзь можна буде вирушити, починаючи з 30 квітня.

Доступнішою для літнього відпочинку та весняних поїздок стане і Болгарія. З 30 квітня також відновить польоти в Україну болгарська авіакомпанія Bulgaria Air. Літати з Києва в Софію можна буде тричі на тиждень.

З 11 червня їх Києва в болгарський Бургас можна буде полетіти на крилах авіакомпанії Wizz Air.

Фото: Авіакомпанії відкривають нові рейси в Європу (pixabay.com)

З 21 травня ближчою стане Італія – стартують рейси в Бергамо зі Львова, з 29 травня – в Барі з Києва. В кінці травня можна буде полетіти в Ріміні з Харкова.

З 28 травня можна планувати романтичні вихідні – авіакомпанія SkyUp відкриває рейси в Марсель у Франції – по вівторках і п'ятницях.

З 30 травня можна буде полетіти в міста Німеччини – з Києва в Ганновер і Нюрнберг – рейси заплановані двічі на тиждень.

Українці можуть також планувати відпочинок в сонячній Іспанії. Авіакомпанія Azur Air почала продаж квитків в Барселону.

"Рейси з Києва до Барселони стартують 28 квітня і плануються двічі на тиждень. А з 27 травня додадуться два рейси в Іспанію – кожен четвер і неділю", - повідомили РБК-Україна в прес-службі авіакомпанії.

Фото: Місто Марсель у Франції (pixabay.com)

Як можна полетіти на курорти

Державіаслужба дозволила авіакомпанії SkyUp виконувати чартерні рейси влітку 2021 року в Єгипет, Танзанію, Хорватію, Туніс, Туреччину та Чорногорію. Про це повідомляє wing.com.ua.

Наприклад, в Шарм-ель-Шейх можна буде вилетіти з Києва, Львова, Одеси, Харкова, в Хургаду – з Києва і Львова.

В Анталію – з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Бодрум – з Києва і Львова, в Даламан – з Києва. В Чорногорію – з тих самих п'яти українських аеропортів.

Також авіакомпанія SkyUp полетить на п'ять грецьких островів, повідомляє greekcitytimes.com. На Крит (Геракліон) будуть рейси з аеропортів Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя. На Родос – з Києва, Харкова, Львова. На Кос, Закінтос і Корфу – з Києва.

Авіакомпанія також оголосила про новий маршрут на літо – Київ-Валлетта (Мальта) з 29 травня.

Чимало напрямків для чартерних польотів і в авіакомпанії Azur Air. З кінця березня до останніх днів жовтня авіакомпанія отримала дозвіл відправляти чартери в Туреччину, Єгипет, Шрі-Ланку, Мексику, Мальдіви, Домінікану, Туніс, Таїланд, В'єтнам.

Наприклад, в Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію полетять пасажири з Дніпра, Запоріжжя, Києва, Кривого Рогу, Львова, Одеси, Харкова, Херсона. У Марса-Алам - з Києва. В Бодрум і Даламан - із Запоріжжя, Києва, Львова, Одеси, Харкова. В турецькі Ізмір і Газіпаша – з Києва.



Фото: Відпочинок в Греції (pixabay.com)

Продовжує чартерні напрямки й авіакомпанія МАУ – в Домінікану, Мальдіви з Києва, в Кайсері (Туреччина) - з Києва і Харкова, в Марса-Алам (Єгипет) – з Києва. На Шрі-Ланку і в Ташкент – з Києва.

Лоу-кост Pegasus Airlines повезе українських туристів на турецькі курорти з 28 березня. З Києва, Львова, Запоріжжя та Харкова – в Бодрум. У Ізмір і Даламан – з Києва.

Починаючи з 2 травня, на Кіпр з Харкова двічі на тиждень збирається літати авіакомпанія Wizz Air.

Зазначимо, раніше ми писали, якими будуть "паспорта здоров'я" для подорожі літаками.

Також повідомлялося, як Wizz Air буде літати в Болгарію в новому сезоні.