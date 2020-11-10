Гори, парки, заповідні зони: які місця для відпочинку в Україні найчастіше цікавлять туристів

Які туристичні місця найбільше цікавлять українців, де вони планують відпустку або вихідні? Частково відповіді на ці питання дають пошукові запити в Google.

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) надіслало запит до компанії Google щодо топу місць, про які українці найчастіше запитують інформацію.

"Компанія Google на запит Державного агентства розвитку туризму надала інформацію про топ туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2020 року", - йдеться на Facebook-сторінці відомства.

Зазначається, що перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон виглядає так: Бакота, Рожеве озеро (Лемурійське), Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина).

Фото: Найпопулярніші запити у Google щодо туристичних місць України (facebook.com/DARTUkraine)

Окрема категорія запитів у Google стосується міських парків та заповідних зон. Тут перше місце посів Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові. На другому місці – київський зоопарк, а далі - аквапарк у курортному місті Затока й аквапарк в Одесі.

"Збираючись на море та пляжі, відпочивальники найбільше шукали Аркадію (Одеса), Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівку, Коблево", - зазначають у Держтуризмі.

Серед гірських туристичних об’єктів найпопулярнішими виявилися Буковель, Драгобрат, Верховину, Яремче та загалом Карпати.

Фото: Карпати та Синевир опинилися серед лідерів пошуку (Евгенія Колесник)

Туристи в соцмережах популяризували подорожі країною

Цього сезону багато українців розповідали про цікаві туристичні місця країни у рамках соціального проекту "Мандруй Україною". Врешті соцмережі влітку та восени були наповнені фото й інформацією про місця, які радять відвідати самі туристи.

Проект "Мандруй Україною" успішно пройшов цей літній сезон, не дивлячись на пандемію COVID-19, каже у коментарі РБК-Україна голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

За її словами, промоції внутрішнього туризму допомагали і туристична спільнота, і самі українці, які ділились цим хештегом.

"У самому лише Instagram таких постів вже близько 100 тисяч, хоча у червні їх було 14 000. Мільйонне охоплення в Tik-tok, публікації у Facebook та YouTube. Це свідчить про те, що українці більше стали подорожувати власною країною, причому відкривати для себе невідомі раніше локації", - додає глава відомства.

До слова, у розділі TRAVEL РБК-Україна можна почитати практично про всі місця, зазначені у цьому рейтингу. Наприклад, ми раніше писали про п’ять мальовничих рожевих озер в Україні.

Також радимо почитати, чим можна зайнятися на курорті Драгобрат, поки там немає снігу.