ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Закордонні" дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красою

Понеділок 20 липня 2020 07:53
"Закордонні" дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красою
Фото: Лемурійське озеро (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Про ці місця говорять іноземці

В складний час пандемії подорожі для українців стали набагато менш доступними. Але все ж так хочеться виїхати у відпустку хоча б на короткий проміжок часу!

Багато людей віддають перевагу закордонним курортам, поте в нинішніх умовах не так вже й легко вибратися за кордон. Чи не є це найкращим часом для пізнання власної країни?

Надзвичайно унікальними та незнаними для багатьох українців є рожеві озера. Це об’єкти, які зможуть вас здивувати не лише своєю красою. Вони ще й мають неабиякий лікувальний вплив на організм завдяки грязям та високому вмісту у водах цілющої солі.

Чим корисні рожеві озера?

Рожевого кольору водоймам надають водорості виду Дуналіелла солоноводна, які під дією сонячного тепла виробляють пігменти, що допомагають кращому функціонуванню організму людини.

Також рожеві озера вміщують багато брому, магнію, натрію та інших цілющих мінералів, спільна дія яких, на думку деяких фахівців, є корисною для імунної, дихальної, травної, опорно-рухової та покривної систем.

&quot;Закордонні&quot; дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красою

Фото: Рожеві озера славляться своєю красою (wikipedia.org)

Лемурійське озеро

Найпопулярнішим рожевим озером України є Лемурійське, яке розташоване в селі Григорівка, що на Херсонщині, в одній із бухт затоки Сиваш. Часто його називають українським "Мертвим морем", оскільки його солоність становить 35%.

За даними українського мультиканального медіа про подорожі "Ветер дует", історія цього озера розпочалася 26 серпня 1969 року, коли на берег Сиваша впав радянський бомбардувальник.

Під час робіт рятувальники створили прірву й зачепили водоносні горизонти. Згодом воронка наповнилася водою, яка була солоніша за ту, що у Сиваші. Місцеві назвали озеро "Яма", проте згодом воно отримало назву на честь міфічного континенту Лемурії.

&quot;Закордонні&quot; дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красоюФото: Мальовниче Лемурійське озеро (wikipedia.org)

На жаль, лікувально-оздоровчого комплексу на території озера немає, але є туалети, душ, стоянка, альтанки тощо.

Дістатися до цього місця ви можете автомобілем, прямуючи від Києва до Херсона, далі за районним центром Чаплинка звернути в бік села Григорівка та рухатися на південь до узбережжя.

Також можна доїхати потягом до Херсона або Новоолексіївки, звідки рушити автобусом до Чаплинки і тоді автобусом, таксі або попутнім транспортом до Григорівки.

&quot;Закордонні&quot; дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красоюФото: Лемурійське озеро (inlviv.in.ua)

Генічеське озеро

Це озеро, розташоване в селі Приозерне (Херсонщина), відоме багатьом. За легендою, саме сюди ходили чумаки добувати сіль. Та й зараз це диво природи не перестає дивувати, оскільки належить до чотирьох родовищ світу, що містять сіль, збагачену бета-каротином. Солоність цієї водойми влітку сягає 22-26%.

Озеро - надзвичайно мілке, але варто бути обережними і пам’ятати, що під шаром рожевої ропи є сіль, яка глибиною в 1,5 метра покриває муловий осад. Інфраструктуру озера лиманного походження не дуже багата: магазин, сувенірний ринок та літній душ.

&quot;Закордонні&quot; дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красоюФото: Генічеське озеро (pavlograd.info)

Потрапити до цього місця можна автомобілем, рухаючись в напрямку міста Генічеськ, звідки прямувати до села Приозерне. Або ж від Києва до Генічеська можна доїхати пасажирським потягом сполучення Хмельницький-Генічеськ та на таксі або автобусі дістатися до Приозерного.

Рожеві озера на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса – це не лише чудове місце для відпочинку в гармонії з природою - сосновими лісами, широкими степами та чистим морем. Це також місце, де ви здивуєтесь незнаній красі солоних озер Кінбурна.

Поблизу села Геройське, що на Херсонщині, продовжують і надалі видобувати сіль, застосовуючи методику поетапного випарювання. Тут морська вода протікає через двадцять озер, і лише тоді потрапляє до штучних водойм, де перетворюється на рожеву.

&quot;Закордонні&quot; дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красоюФото: Рожеві озера на Кінбурнській косі (wikipedia.org)

Ця територія зовсім не схожа на промзону: тут тихі плеса озер, барвисті черепашки на піщаному дні, цвітуть червоні маки в зелені. Літають пелікани, баклани і чайки. У серпні до пейзажу зазвичай додаються білі величезні "піраміди" видобутої солі, які лежать просто на землі.

Якщо ви віддаєте перевагу такому відпочинку, то гайда, беріть автомобіль та курсуйте в напрямку Херсонської області, де сміливо минайте Цюрупинськ, Голу Пристань, Збур’ївку, прямуючи до села Геройське. Якщо вам зручніше буде добиратися громадським транспортом, тоді треба доїхати до Миколаєва та придбати квиток на автобус "Миколаїв – Кінбурнська коса".

Рожеве озеро Солонець-Тузли

Рожевим дивом Миколаївщини є славнозвісне озеро Солонець-Тузли, яке розташоване в зоні відпочинку села Рибаківка. Окрім позитивної фізіологічної дії на організм людини, це місце заслуговує уваги своєю історією.

Подорожуючи Україною, відомий радянський письменник Микола Горький побував та попрацював на сольових промислах цього озера. Розповідь про це дійство пізніше стала основою його автобіографічного оповідання "На солі".

&quot;Закордонні&quot; дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красоюФото: Озеро Солонець-Тузли (pinterest)

Особливістю озера є двошаровість розміщення солі: під білою – рожева.

Якщо ви хочете провести вихідні на узбережжі цього озера, тоді вам варто прямувати автомобілем до Миколаєва та повернути ліворуч до с. Тузли (близько 12 км від траси М14).

Звідти ви зможете потрапити до с. Рибаківка. Також можливий варіант прибуття до Миколаєва, звідки рухатися автобусом до станції "Поворот на Рибаківку". Звідти постійно у літній час курсують автобуси та маршрутки до села Рибаківки.

Куяльницький лиман

Лиман довжиною 28 кілометрів розташований поблизу Одеси. Його унікальність полягає в тому, що він не є рожевим озером, але завдяки великому вмісту солі, у спекотну погоду він набуває рожевого кольору.

Автомобілем ви зможете дістатися до цієї місцини, рухаючись трасою Е95 від Києва до с. Усатове, де варто звернути на трасу Р71 і прямувати до вулиці Лиманної. Також можна доїхати до Одеси і звідти, від залізничного вокзалу, рухатися маршруткою до селища Котовського. Доїхати до вулиці Лиманної (зупинка "Фабрика нетканих матеріалів").

&quot;Закордонні&quot; дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красоюФото: Куяльницький лиман (veterdoit)

Вивчайте рідні місця, чаруйтеся пейзажами України!

Нагадаємо, раніше ми писали, що село Буша у Вінницькій області приваблює тисячі туристів.

Також повідомляли, що відомий історичний комплекс в Батурині відкривається вперше під час карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

отпускотдыхозеропутешествие
Точки зору
Юрій Трегубенко
Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Олег Васильєв
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Анжела Савченко
Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Станіслав Околот
Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож
Станіслав Околот
CEO туристичного додатку WalQlike
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся