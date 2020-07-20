"Закордонні" дива в Україні: п’ять рожевих озер, які вражають красою

Фото: Лемурійське озеро (wikipedia.org)

Про ці місця говорять іноземці

В складний час пандемії подорожі для українців стали набагато менш доступними. Але все ж так хочеться виїхати у відпустку хоча б на короткий проміжок часу!

Багато людей віддають перевагу закордонним курортам, поте в нинішніх умовах не так вже й легко вибратися за кордон. Чи не є це найкращим часом для пізнання власної країни?

Надзвичайно унікальними та незнаними для багатьох українців є рожеві озера. Це об’єкти, які зможуть вас здивувати не лише своєю красою. Вони ще й мають неабиякий лікувальний вплив на організм завдяки грязям та високому вмісту у водах цілющої солі.

Чим корисні рожеві озера?

Рожевого кольору водоймам надають водорості виду Дуналіелла солоноводна, які під дією сонячного тепла виробляють пігменти, що допомагають кращому функціонуванню організму людини.

Також рожеві озера вміщують багато брому, магнію, натрію та інших цілющих мінералів, спільна дія яких, на думку деяких фахівців, є корисною для імунної, дихальної, травної, опорно-рухової та покривної систем.

Фото: Рожеві озера славляться своєю красою (wikipedia.org)

Лемурійське озеро

Найпопулярнішим рожевим озером України є Лемурійське, яке розташоване в селі Григорівка, що на Херсонщині, в одній із бухт затоки Сиваш. Часто його називають українським "Мертвим морем", оскільки його солоність становить 35%.

За даними українського мультиканального медіа про подорожі "Ветер дует", історія цього озера розпочалася 26 серпня 1969 року, коли на берег Сиваша впав радянський бомбардувальник.

Під час робіт рятувальники створили прірву й зачепили водоносні горизонти. Згодом воронка наповнилася водою, яка була солоніша за ту, що у Сиваші. Місцеві назвали озеро "Яма", проте згодом воно отримало назву на честь міфічного континенту Лемурії.

Фото: Мальовниче Лемурійське озеро (wikipedia.org)

На жаль, лікувально-оздоровчого комплексу на території озера немає, але є туалети, душ, стоянка, альтанки тощо.

Дістатися до цього місця ви можете автомобілем, прямуючи від Києва до Херсона, далі за районним центром Чаплинка звернути в бік села Григорівка та рухатися на південь до узбережжя.

Також можна доїхати потягом до Херсона або Новоолексіївки, звідки рушити автобусом до Чаплинки і тоді автобусом, таксі або попутнім транспортом до Григорівки.

Фото: Лемурійське озеро (inlviv.in.ua)

Генічеське озеро

Це озеро, розташоване в селі Приозерне (Херсонщина), відоме багатьом. За легендою, саме сюди ходили чумаки добувати сіль. Та й зараз це диво природи не перестає дивувати, оскільки належить до чотирьох родовищ світу, що містять сіль, збагачену бета-каротином. Солоність цієї водойми влітку сягає 22-26%.

Озеро - надзвичайно мілке, але варто бути обережними і пам’ятати, що під шаром рожевої ропи є сіль, яка глибиною в 1,5 метра покриває муловий осад. Інфраструктуру озера лиманного походження не дуже багата: магазин, сувенірний ринок та літній душ.

Фото: Генічеське озеро (pavlograd.info)

Потрапити до цього місця можна автомобілем, рухаючись в напрямку міста Генічеськ, звідки прямувати до села Приозерне. Або ж від Києва до Генічеська можна доїхати пасажирським потягом сполучення Хмельницький-Генічеськ та на таксі або автобусі дістатися до Приозерного.

Рожеві озера на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса – це не лише чудове місце для відпочинку в гармонії з природою - сосновими лісами, широкими степами та чистим морем. Це також місце, де ви здивуєтесь незнаній красі солоних озер Кінбурна.

Поблизу села Геройське, що на Херсонщині, продовжують і надалі видобувати сіль, застосовуючи методику поетапного випарювання. Тут морська вода протікає через двадцять озер, і лише тоді потрапляє до штучних водойм, де перетворюється на рожеву.

Фото: Рожеві озера на Кінбурнській косі (wikipedia.org)

Ця територія зовсім не схожа на промзону: тут тихі плеса озер, барвисті черепашки на піщаному дні, цвітуть червоні маки в зелені. Літають пелікани, баклани і чайки. У серпні до пейзажу зазвичай додаються білі величезні "піраміди" видобутої солі, які лежать просто на землі.

Якщо ви віддаєте перевагу такому відпочинку, то гайда, беріть автомобіль та курсуйте в напрямку Херсонської області, де сміливо минайте Цюрупинськ, Голу Пристань, Збур’ївку, прямуючи до села Геройське. Якщо вам зручніше буде добиратися громадським транспортом, тоді треба доїхати до Миколаєва та придбати квиток на автобус "Миколаїв – Кінбурнська коса".

Рожеве озеро Солонець-Тузли

Рожевим дивом Миколаївщини є славнозвісне озеро Солонець-Тузли, яке розташоване в зоні відпочинку села Рибаківка. Окрім позитивної фізіологічної дії на організм людини, це місце заслуговує уваги своєю історією.

Подорожуючи Україною, відомий радянський письменник Микола Горький побував та попрацював на сольових промислах цього озера. Розповідь про це дійство пізніше стала основою його автобіографічного оповідання "На солі".

Фото: Озеро Солонець-Тузли (pinterest)

Особливістю озера є двошаровість розміщення солі: під білою – рожева.

Якщо ви хочете провести вихідні на узбережжі цього озера, тоді вам варто прямувати автомобілем до Миколаєва та повернути ліворуч до с. Тузли (близько 12 км від траси М14).

Звідти ви зможете потрапити до с. Рибаківка. Також можливий варіант прибуття до Миколаєва, звідки рухатися автобусом до станції "Поворот на Рибаківку". Звідти постійно у літній час курсують автобуси та маршрутки до села Рибаківки.

Куяльницький лиман

Лиман довжиною 28 кілометрів розташований поблизу Одеси. Його унікальність полягає в тому, що він не є рожевим озером, але завдяки великому вмісту солі, у спекотну погоду він набуває рожевого кольору.

Автомобілем ви зможете дістатися до цієї місцини, рухаючись трасою Е95 від Києва до с. Усатове, де варто звернути на трасу Р71 і прямувати до вулиці Лиманної. Також можна доїхати до Одеси і звідти, від залізничного вокзалу, рухатися маршруткою до селища Котовського. Доїхати до вулиці Лиманної (зупинка "Фабрика нетканих матеріалів").

Фото: Куяльницький лиман (veterdoit)

Вивчайте рідні місця, чаруйтеся пейзажами України!

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