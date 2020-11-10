Горы, парки, заповедные зоны: какие места для отдыха в Украине чаще всего интересуют туристов

Какие туристические места чаще всего интересуют украинцев, где они планируют отпуск или выходные? Частично ответы на эти вопросы дают поисковые запросы в Google.

Госагентство по развитию туризма (ГАРТ) направило запрос в компанию Google по поводу топа мест, о которых украинцы чаще всего запрашивают информацию.

"Компания Google на запрос Государственного агентства по развитию туризма предоставила информацию о топе туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2020 года", - говорится на Facebook-странице ведомства.

Отмечается, что первая пятерка запросов среди природных парков и заповедных зон выглядит так: Бакота, Розовое озеро (Лемурийское), Тустань, Синевир, Голубые озера (Черниговская область).

Фото: Самые популярные запросы в Google о туристических местах Украины (facebook.com/DARTUkraine)

Отдельная категория запросов в Google касается городских парков и заповедных зон. Здесь первое место занял Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове. На втором месте – киевский зоопарк, далее - аквапарк в курортном городе Залив и аквапарк в Одессе.

"Собираясь на море и пляжи, отдыхающие больше всего искали Аркадию (Одесса), Железный порт, Черноморск, Кирилловку, Коблево", - отмечают в Гостуризме.

Среди горных туристических объектов наиболее популярными оказались Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче и в целом Карпаты.

Фото: Синевир Карпаты и оказались среди лидеров поиска (Евгения Колесник)

Туристы в соцсетях популяризировали путешествия по стране

В этом сезоне многие украинцы рассказывали об интересные туристических местах страны в рамках социального проекта "Мандруй Україною". В итоге соцсети летом и осенью были наполнены фото и информацией о места, которые советуют посетить сами туристы.

Проект "Мандруй Україною" успешно прошел этот летний сезон, несмотря на пандемию COVID-19, говорит в комментарии РБК-Украина глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

По ее словам, в продвижении внутреннего туризма помогало и туристическое сообщество, и сами украинцы, которые делились этим хештегом.

"В одном только Instagram таких постов уже около 100 тысяч, хотя в июне их было 14 000. Миллионный охват в Tik-tok, публикации в Facebook и YouTube. Это свидетельствует о том, что украинцы больше стали путешествовать по стране, причем открывать для себя неизвестные ранее локации", - добавляет глава ведомства.

К слову, в разделе TRAVEL РБК-Украина можно почитать практически обо всех местах, отмеченных в этом рейтинге. Например, мы ранее писали про пять живописных розовых озер в Украине.

Также советуем почитать, чем можно заняться на курорте Драгобрат, пока там нет снега.