Неймовірні пейзажі та гірські озера: чим зайнятися на курорті Драгобрат, поки там немає снігу

Фото: Краєвиди українських Карпат (Євгенія Колесник)

Тонкощі відпочинку на гірськолижному курорті поза зимовим сезоном

Безліч людей знає Драгобрат як один з гірськолижних курортів України. І справді: його розташування в долині між гір на висоті 1400 метрів створює сприятливі природні умови для того, щоб сніг вкривав схили більшу частину року - з листопада по травень.

Але чим живе Драгобрат решту п'ять місяців у році? Чи варто сюди приїздити поза сезоном? Це ми зараз і з'ясуємо.

Дістатися на Драгобрат поза сезоном простіше, ніж узимку

Любителі гірськолижного відпочинку знають, що на Драгобрат на звичайній машині і, тим більше, рейсовим автобусом не доїхати, а поїзд ходить тільки до села Ясіня, що за 18 кілометрів від курорту. Від села Ясіня потрібно замовляти спеціальний трансфер, роль якого частіше всього виконують машини УАЗ, в народі відомі як "буханки".

Влітку такий трансфер теж працює, але способів дістатися на курорт куди більше, ніж взимку:

на джипах та інших добре прохідних машинах,

на мотоциклах,

на велосипедах,

пішки.

Дорога на Драгобрат проходить по мальовничих долинах, а далі - піднімається уздовж гірської річки через густий яскраво-зелений ліс.

Фото: Поза сезону способів дістатися на курорт куди більше, ніж взимку (Євгенія Колесник)

Драгобрат ніколи не спить

Наше припущення про те, що гірськолижний курорт з червня по жовтень "засинає" і просто чекає початку нового сезону, виявилося невірним. Хоча розраховувати на те, що влітку задіяна вся інфраструктура, теж не варто.

Отже, що ж працює на Драгобраті поза сезоном:

кілька готелів - вибрати номер по душі і по кишені цілком можливо;

кілька колиб, ресторан;

кілька маленьких магазинчиків;

підйомник.

Маленький номер на двох зі всіма зручностями обійшовся нам у 675 грн, хоча взимку це коштувало майже вдвічі дорожче.

На курорті завжди можна поповнити запаси води та їжі - є кілька магазинчиків, також ми бачили дві працюючі колиби і ресторан.

Фото: На курорті є кілька магазинчиків, колиби та ресторан (Євгенія Колесник)

Тут круглий рік працює підйомник Карпатська Чайка. Вартість підйому в літній час - 100 грн. Також можна піднятися й з велосипедом - є спеціальні гаки. На верхній станції підйомника цілий рік працює кафе, де можна повноцінно пообідати, відпочити і зарядити телефони. Так само від верхньої станції підйомника можна вирушити у піші маршрути по горах.

Якщо ви не збираєтеся в багатоденний похід з наметами, але при цьому хочете насолодитися красою гір, Драгобрат для цього відмінно підходить. Звідси є кілька прекрасних одноденних маршрутів різної складності. Давайте розглянемо два найпопулярніших.

Свидовецький хребет та гірські озера Драгобрату

Цей маршрут може бути як пішим, так і велосипедним. Піднімаємося до верхньої станції підйомника Карпатська Чайка. Підйом досить крутий - це найскладніший відрізок на всьому маршруті, так що варто подумати над тим, що б не витрачати сили на самому початку шляху і скористатися підйомником.

Від верхньої станції підйомника повертаємо направо і продовжуємо шлях по грунтовій дорозі 9 кілометрів з невеликим перепадом висот. На шляху регулярно зустрічаються мандрівники, часто - "наметники" з великими рюкзаками за спиною.

Оскільки маршрут проходить по гірському хребту, ми постійно перебуваємо нагорі, і перед очима відкриваються шикарні види на гори протягом всього шляху.

Фото: Шикарні краєвиди відкриваються протягом всього шляху (Євгенія Колесник)

Через 5,5 км варто зменшити темп і звернути свій погляд направо, де далеко внизу в долині розкинулося кілька маленьких гірських озер, з'єднаних річками, а серед них - велике і дзеркальне озеро Ворожеська. Це перше з озер на нашому шляху.

Далі, через 1,5 кілометра по Свидовецкому хребту, є ще одне озеро Догяска, ще через 1 кілометр - Апшинець. Ці озера незвичайні тим, що вид на них відкривається спочатку зверху, а потім, якщо захочете, до них можна спуститися і підійти ближче, щоб помилуватися цієї дзеркальної чистотою води.

На берегах озер зупиняються мандрівники з наметами. Особливо романтично влаштувати пікнік на березі. Приємно, що тут, у горах, люди як правило, бережуть природу і прибирають за собою. А якщо ви не любитель тривалих прогулянок, це не привід ігнорувати таку красу - до озер можна приїхати на тому ж трансфері, який підіймає від села до курорту Ясіня.

Підйом на вершину Велика Близниця

Цей маршрут - довжиною менше 3 кілометрів, але він в рази складніше попереднього.

Цього разу від верхньої станції підйомника Карпатська Чайка потрібно повернути ліворуч, після чого починається крутий підйом на вершину Жандарм (висота - 1763 метра). Тут теж є підйомник, але влітку він не працює.

Фото: Підйом на вершину Велика Близниця (Євгенія Колесник)

Після підйому на Жандарм слідує ще один підйом - на Другий Жандарм (висота - 1785 метра) і тільки після цього - найвища точка Свидовецького хребта - вершина Велика Близниця (висота - 1881 метр). Перепад висот на маршруті - 320 метрів. А види відрізняються тим, що тут є прямовисні скелясті обриви, від яких захоплює дух!

Назад до курорту можна вийти за іншою стежкою - від полонини Свидовець, через гірське озеро Івор на полонину Драгобрат, де й розташований серед гір однойменний курорт.

Ми на Велику Близницю так і не добралися - гори накрила велика чорна хмара і нас накрила злива, так що довелося спускатися. Щоб не повторювати наших помилок, не забувайте перевіряти прогноз погоди, брати з собою теплий одяг і дощовики, адже гори - дуже непередбачувані й такі прекрасні!

Відео: Драгобрат: версія без снігу (youtube.com/KOLESAEDUT)

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Карпатах шукати вишукані готелі у скандинавському стилі.

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