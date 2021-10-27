Місто замків, палаців і музеїв: вирушити до Варшави з України стане значно простіше

Подорожі до Польщі стануть доступнішими для українців, які планують провести вихідні в європейській атмосфері. З 4 листопада до Варшави запустять перший потяг з Києва після півторарічної перерви, повідомили в "Укрзалізниці".

Залізничне сполучення між країнами зупинили в березні минулого року через пандемію. Відновили його із запуском 10 жовтня поїзда "Київ-Перемишль".

Як можна поїхати в Польщу українцям і які умови для в'їзду діють для туристів - в матеріалі РБК-Україна.

Якими поїздами з Києва та регіонів можна поїхати до Польщі

1. До Варшави з Києва

Любителі пам'яток Старої Європи знаходять їх у величезній кількості в столиці Польщі - Варшаві. Це місто замків, палаців і музеїв.

Поїзд "Київ-Варшава" буде "нічним" – зі столиці України вирушатиме о 18:48, до столиці Польщі прибуватиме до місця призначення о 9 ранку. З Варшави поїзд вирушатиме о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11 ранку.

Купити квитки можна на сайті booking.uz.gov.ua і в касах вокзалів.

Фото: Туристи у Варшаві (unsplash.com/ankit-verma)

2. До Перемишля з Києва, Львова та Одеси

З 10 жовтня українці також можуть вирушити з Києва до Перемишля, міста за 12 кілометрів від кордону з Україною. Швидкісний поїзд "Інтерсіті+" Київ-Перемишль йде за двома маршрутами - через Коростень за 7 з половиною годин, через Вінницю – за 9 годин 16 хвилин.

3. Зі Львова до Вроцлава

Раніше повідомлялося, що в розкладі "Укрзалізниці", згідно з презентацією компанії, було внесено 14 міжнародних маршрутів. Більшість з них - до Польщі. Наприклад, в Пшемисль (Перемишль) вказані маршрути зі Львова та Одеси, у Вроцлав – зі Львова.

Тим часом з України вже курсують потяги до п'яти країн Європи - крім Польщі, можна вирушити також в Молдову з Одеси, в Угорщину та Австрію з Києва, в Словаччину - з міст Західної України.

Пасажирів попереджають, що для посадки на поїзд потрібно дотримуватися також карантинних правил пасажирських перевезень. Так, їздити між областями дозволено тільки за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного тесту на COVID протягом останніх 72 годин. Вимоги не стосуються осіб молодших 18 років.

Фото: Архітектура в Перемишлі (wikipedia.org)

Правила в'їзду до Польщі: з якими документами звільнять від карантину

Українці при поїздці до Польщі можуть пред'являти документи про здоров'я як в паперовому вигляді - англійською або польською мовою, так і у вигляді цифрового сертифіката з QR-кодом. Якщо відповідної довідки про вакцинацію від COVID або одужання немає, туристам доведеться вирушити на 10-денну самоізоляцію з правом скоротити її після здачі тесту на COVID на 8 день перебування.

Фото: Туристи можуть пред'являти електронні сертифікати COVID (unsplash.com/maksym-harbar)

На урядовому сайті Польщі описані умови в'їзду туристів з країн поза ЄС.

Незалежно від того, яким транспортним засобом прибувають мандрівники (колективним, індивідуальним або пішки), вони підлягають 10-денному карантину, якщо не відповідають жодній з таких умов:

одержали повний курс вакцинації , і минуло 14 днів після отримання останньої дози вакцини, і проходження вакцинації підтверджено цифровим сертифікатом COVID ЄС або іншим документом польською або англійською мовою, який засвідчує факт щеплення вакциною, дозволеною в Європейському Союзі (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);

, і минуло 14 днів після отримання останньої дози вакцини, і проходження вакцинації підтверджено цифровим сертифікатом COVID ЄС або іншим документом польською або англійською мовою, який засвідчує факт щеплення вакциною, дозволеною в Європейському Союзі (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson); є дітьми до 12 років , які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19;

, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19; видужали після зараження вірусом SARS-CoV-2 не раніше, ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Польщі. Такі особи повинні пред'явити документ, що підтверджує факт захворювання польською або англійською мовою, наприклад, європейський цифровий сертифікат COVID.

після зараження вірусом SARS-CoV-2 не раніше, ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Польщі. Такі особи повинні пред'явити документ, що підтверджує факт захворювання польською або англійською мовою, наприклад, європейський цифровий сертифікат COVID. мають електронний сертифікат про негативний результат тесту на COVID (завірений цифровим QR-кодом ЄС), зробленим не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Зазначається, що Україна входить до списку з 16 країн за межами Європейського Союзу, чиї COVID-сертифікати про вакцинацію приймаються в ЄС на таких самих умовах, що і європейський сертифікат.

Нагадаємо, ми писали, що туристів обнадіяли з нових умов в'їзду в країни ЄС.

Також повідомлялося, що у новому сезоні українці зможуть вирушити на відпочинок за десятками нових напрямків.