Город замков, дворцов и музеев: отправиться в Варшаву из Украины станет значительно проще

Путешествия в Польшу станут доступнее для украинцев, которые планируют провести выходные в европейской атмосфере. С 4 ноября в Варшаву запустят первый поезд из Киева после полуторагодового перерыва, сообщили в "Укрзализныце".

Железнодорожное сообщение между странами остановили в марте прошлого года из-за пандемии. Возобновили его с запуском 10 октября поезда "Киев-Перемышль".

Как можно поехать в Польшу украинцам и какие условия для въезда действуют для туристов – в материале РБК-Украина.

На каких поездах из Киева и регионов можно поехать в Польшу

1. В Варшаву из Киева

Любители достопримечательностей Старой Европы находят их в огромном количестве в столице Польши – Варшаве. Это город замков, дворцов и музеев.

Поезд "Киев – Варшава" будет "ночным" – из столицы Украины будет отправляться в 18:48, в столицу Польши будет прибывать в место назначения в 9 утра. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11 утра.

Купить билеты можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Фото: Туристы в Варшаве (unsplash.com/ankit-verma)

2. В Перемышль из Киева, Львова и Одессы

С 10 октября украинцы также могут отправиться из Киева в Перемышль, город в 12 километрах от границы с Украиной. Скоростной поезд "Интерсити+" Киев-Перемышль идет по двум маршрутам – через Коростень за 7 с половиной часа, через Винницу – за 9 часов 16 минут.

3. Со Львова во Вроцлав

Ранее сообщалось, что в расписании "Укрзализныци", согласно презентации компании, было внесено 14 международных маршрутов. Большинство из них - в Польшу. Например, в Пшемысль (Перемышль) указаны маршруты из Львова и Одессы, во Вроцлав – из Львова.

Между тем, из Украины уже курсируют поезда в пять стран Европы – кроме Польши, можно отправиться также в Молдову из Одессы, в Венгрию и Австрию из Киева, в Словакию - из городов Западной Украины.

Пассажиров предупреждают, что для посадки на поезд нужно соблюдать также карантинные правила пассажирских перевозок. Так, ездить между областями разрешено только при наличии сертификата о вакцинации или негативного теста на COVID в течение последних 72 часов. Требования не касаются лиц младше 18 лет.

Фото: Архитектура в Перемышле (wikipedia.org)

Правила въезда в Польшу: с какими документами освободят от карантина

Украинцы при поездке в Польшу могут предъявлять документы о здоровье как в бумажном виде – на английском или польском языке, так и в виде цифрового сертификата с QR-кодом. Если соответствующей справки о вакцинации от COVID или выздоровлении нет, туристам придется отправиться на 10-дневную самоизоляцию с правом сократить ее после сдачи теста на COVID на 8 день пребывания.

Фото: Туристы могут предъявлять электронные сертификаты COVID (unsplash.com/maksym-harbar)

На правительственном сайте Польши описаны условия въезда туристов из стран вне ЕС.

Независимо от того, каким транспортным средством прибывают путешественники (коллективным, индивидуальным или пешком), они подлежат 10-дневному карантину, если не соответствуют ни одному из следующих условий:

получили полный курс вакцинации , и прошло 14 дней после получения последней дозы вакцины, и прохождение вакцинации подтверждено цифровым сертификатом COVID ЕС или другим документом на польском или английском языке, который удостоверяет факт прививки вакциной, разрешенной в Европейском Союзе (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);

, и прошло 14 дней после получения последней дозы вакцины, и прохождение вакцинации подтверждено цифровым сертификатом COVID ЕС или другим документом на польском или английском языке, который удостоверяет факт прививки вакциной, разрешенной в Европейском Союзе (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson); являются детьми до 12 лет , путешествующими под опекой взрослых, привитых против COVID-19;

, путешествующими под опекой взрослых, привитых против COVID-19; выздоровели после заражения вирусом SARS-CoV-2 не ранее, чем за 6 месяцев до дня пересечения границы Польши. Такие лица должны предъявить документ, подтверждающий факт заболевания на польском или английском языке, например, европейский цифровой сертификат COVID.

после заражения вирусом SARS-CoV-2 не ранее, чем за 6 месяцев до дня пересечения границы Польши. Такие лица должны предъявить документ, подтверждающий факт заболевания на польском или английском языке, например, европейский цифровой сертификат COVID. имеют электронный сертификат о негативном результате теста на COVID (заверенный цифровым QR-кодом ЕС), сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Отмечается, что Украина входит в список из 16 стран за пределами Европейского Союза, чьи COVID-сертификаты о вакцинации принимаются в ЕС на тех же условиях, что и европейский сертификат.

Напомним, мы писали, что туристов обнадежили по новым условиям въезда в страны ЕС.

Также сообщалось, что в новом сезоне украинцы смогут отправиться на отдых по десяткам новых направлений.