Город замков, дворцов и музеев: отправиться в Варшаву из Украины станет значительно проще

Что нужно знать о правилах въезда в Польшу
Путешествия в Польшу станут доступнее для украинцев, которые планируют провести выходные в европейской атмосфере. С 4 ноября в Варшаву запустят первый поезд из Киева после полуторагодового перерыва, сообщили в "Укрзализныце".
Железнодорожное сообщение между странами остановили в марте прошлого года из-за пандемии. Возобновили его с запуском 10 октября поезда "Киев-Перемышль".
Как можно поехать в Польшу украинцам и какие условия для въезда действуют для туристов – в материале РБК-Украина.
1. В Варшаву из Киева
Любители достопримечательностей Старой Европы находят их в огромном количестве в столице Польши – Варшаве. Это город замков, дворцов и музеев.
Поезд "Киев – Варшава" будет "ночным" – из столицы Украины будет отправляться в 18:48, в столицу Польши будет прибывать в место назначения в 9 утра. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11 утра.
Купить билеты можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
2. В Перемышль из Киева, Львова и Одессы
С 10 октября украинцы также могут отправиться из Киева в Перемышль, город в 12 километрах от границы с Украиной. Скоростной поезд "Интерсити+" Киев-Перемышль идет по двум маршрутам – через Коростень за 7 с половиной часа, через Винницу – за 9 часов 16 минут.
3. Со Львова во Вроцлав
Ранее сообщалось, что в расписании "Укрзализныци", согласно презентации компании, было внесено 14 международных маршрутов. Большинство из них - в Польшу. Например, в Пшемысль (Перемышль) указаны маршруты из Львова и Одессы, во Вроцлав – из Львова.
Между тем, из Украины уже курсируют поезда в пять стран Европы – кроме Польши, можно отправиться также в Молдову из Одессы, в Венгрию и Австрию из Киева, в Словакию - из городов Западной Украины.
Пассажиров предупреждают, что для посадки на поезд нужно соблюдать также карантинные правила пассажирских перевозок. Так, ездить между областями разрешено только при наличии сертификата о вакцинации или негативного теста на COVID в течение последних 72 часов. Требования не касаются лиц младше 18 лет.
Украинцы при поездке в Польшу могут предъявлять документы о здоровье как в бумажном виде – на английском или польском языке, так и в виде цифрового сертификата с QR-кодом. Если соответствующей справки о вакцинации от COVID или выздоровлении нет, туристам придется отправиться на 10-дневную самоизоляцию с правом сократить ее после сдачи теста на COVID на 8 день пребывания.
На правительственном сайте Польши описаны условия въезда туристов из стран вне ЕС.
Независимо от того, каким транспортным средством прибывают путешественники (коллективным, индивидуальным или пешком), они подлежат 10-дневному карантину, если не соответствуют ни одному из следующих условий:
Отмечается, что Украина входит в список из 16 стран за пределами Европейского Союза, чьи COVID-сертификаты о вакцинации принимаются в ЕС на тех же условиях, что и европейский сертификат.
Напомним, мы писали, что туристов обнадежили по новым условиям въезда в страны ЕС.
Также сообщалось, что в новом сезоне украинцы смогут отправиться на отдых по десяткам новых направлений.