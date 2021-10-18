Стара Європа і курорти Кавказу. У новому сезоні українці зможуть вирушити на відпочинок за десятками нових напрямків

Куди можна полетіти на літаку з різних міст України

Подорожі літаком - один з найбільш зручних варіантів добиратися за запланованими напрямками. Цієї осені українцям стали доступні нові рейси не тільки з Києва, а й з інших міст України в найпопулярніші локації за кордоном.

Наприклад, з аеропорту "Одеса" з'явилися кілька маршрутів в популярні міста інших країн – Чехії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, які буде виконувати авіакомпанія Bees Airline. Відзначається, що одесити зможуть літати за кордон на сучасних літаках авіакомпанії Boeing 737-800 Next Generation.

Дістатися в саму Одесу з Києва також не складе труднощів - 18 жовтня відбувся перший рейс цієї авіакомпанії зі столиці.

Екскурсії та гірськолижний відпочинок. Куди тепер можна вирушити з Одеси

На крилах Bees Airline з Одеси тепер можна полетіти за таким міжнародним маршрутам:

Прага - двічі на тиждень (четвер та неділя). Час у дорозі - 2 години 15 хвилин. Вартість: від 1581 грн.

Фото: Перший рейс з Києва до Одеси авіакомпанії Bees Airline (надано прес-службою)

Кавказ також стане ближчим для українських пасажирів. Наприклад, Грузія, Вірменія та Азербайджан, які влітку приваблюють екскурсійними турами, а взимку – гірськолижним відпочинком.

У Тбілісі, столицю Грузії, з Одеси рейси виконуватимуться раз на тиждень (п'ятниця). Час в дорозі - 2 години 10 хвилин. Вартість: від 1724 гривень.

У Єреван, столицю Вірменії, можна буде вилетіти з Південної Пальміри два рази на тиждень (понеділок і вівторок). Час в дорозі - 2 години 10 хвилин. Вартість: від 1560 гривень.

В Гянджі, друге за величиною місто Азербайджану, можна буде вирушити раз на тиждень (понеділок). Час у польоті - 2 години 20 хвилин. Вартість: від 2547 гривень.

Фото: В українців з'явиться більше можливостей подорожувати літаками (unsplash.com/clique-images)

Транзит в Одесі з короткими стикуваннями

Літати за новими напрямками зможуть не тільки одесити, а й жителі інших регіонів. Наприклад, використовуючи аеропорт "Одеса" для пересадки.

"Міжнародний аеропорт "Одеса" тепер є ключовим транзитним хабом Bees Airline з короткостроковими стикуваннями", - повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Наприклад, зручні стикування передбачені за маршрутами:

- Тбілісі - Одеса - Київ - пересадка з інтервалом 1 годину 25 хвилин;

- Гянджа - Одеса - Київ - пересадка з інтервалом 1 годину;

- Прага - Одеса - Київ - пересадка 1 год.

Крім того, з Одеси в Київ і назад можна буде літати 5 разів на тиждень: у понеділок, вівторок, четвер, п'ятницю та неділю. Час у дорозі - 50 хвилин. Вартість квитків - від 649 грн.

Відзначимо, в серпні авіакомпанія вже запустила рейси із Києва в Самарканд. Ми писали, чим цікавий екскурсійний відпочинок в Узбекистані.

З міст України запустять ще 26 нових рейсів до Європи

Полетіти до Франції, Іспанії, Швейцарії, Греції, Чехії, Португалії та Нідерландів можна буде з різних міст України. Про нові міжнародні напрямки оголосили у авіакомпанії Wizz Air, повідомляє профільне видання Lowcostavia.com.ua.

Фото: Авіакомпанія оголосила про нові рейси в міста Європи (unsplash.com/alvaro-ibanez)

Наприклад, з Києва можна буде вирушити за 12 напрямками, серед них: Париж (з 17 грудня), Ніцца, Брюссель, Барселона і Мадрид.

Зі Львова можна купити квитки в 9 міст за кордоном: Париж, Ніцца, Брюссель, Ейндговен, Барселона, Мадрид, Афіни, Салоніки (Греція), Венеція.

З Одеси туристи зможуть вирушити за трьома напрямками: Лондон, Афіни, Пардубіце (Чехія).

З Харкова нові маршрути в авіакомпанії з'явилися у два міста: Салоніки та Пардубіце.

Крім того, мандрівники отримали більше можливостей полетіти в ОАЕ з Києва - в авіакомпанії Bees Airline літаки будуть літати з аеропорту "Київ" в Шарджу, третє за величиною місто Об'єднаних Арабських Еміратів. Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень - щосереди та щосуботи. Час в польоті складе 5 годин. Вартість - від 3609 гривень.

Раніше ми писали, на які цікаві термальні курорти Європи варто вирушити восени.

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