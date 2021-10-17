Перші поїзди в Європу: в які країни українці можуть вирушити залізницею цієї осені

П'ять напрямків, куди відновили повідомлення після пандемії

Поїздки в Європу стають більш доступними для українців після відкриття кордонів і масової вакцинації. Вже в п'ять країн з України можна поїхати поїздом, повідомили в "Укрзалізниці".

Днями до Польщі вирушив перший поїзд після пандемії - швидкісний "Інтерсіті+" Київ-Перемишль. Квитки на нього почали продавати з 1 жовтня, а перший рейс відбувся 10 жовтня.

Також вже можна подорожувати залізницею до Словаччини, Угорщини, Австрії та Молдови.

Як можна подорожувати в сусідні країни поїздом – в матеріалі РБК-Україна.

Польща: швидкісним поїздом за 7 годин

Якщо раніше з України до Польщі вирушмли 5 поїздів, то з 15 березня 2020 року залізничне сполучення між країнами було призупинено через пандемію.

Фото: Архітектура в Перемишлі (unsplash.com/kseniia-rastvorova)

З 9 вересня Польща дозволила в'їзд нашим мандрівникам з будь-якою метою поїздки. Без карантину зможуть приїжджати громадяни:

- які отримали повний курс вакцинації препаратами, зареєстрованими в ЄС (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson - сертифікати повинні будуть оформлені англійською або польською мовою).

- ті, хто перехворів СOVID-19 і надасть документ про це.

Невакциновані українці повинні вирушити на самоізоляцію до 10 днів. Скоротити термін можна, здавши ПЛР-тест після 7 днів перебування.

Тепер в Перемишль, одне з найдавніших міст Польщі в 12 км від кордону з Україною, можна вирушити швидкісним поїздом з Києва.

Скільки коштує квиток на поїзд: від 1043 гривень - тривалість в дорозі 7 годин 33 хвилини (Київ-Коротень-Підзамче-Львів-Перемишль), і від 1137 гривень – тривалість в дорозі 9 годин 16 хвилин (Київ-Вінниця-Хмельницький-Тернопіль-Львів - Перемишль).

Молдова: підходять всі довідки про здоров'я

Молдова відкрила кордони ще в травні, а українські сертифікати вакцинації визнала в числі перших держав – з 10 червня. У тому ж місяці українські туроператори набирали групи туристів в екскурсійні тури в Молдову - на лавандові полі і виноробні локації.

Фото: Бендерський замок у Молдові (unsplash.com/yuriy-vinnicov)

Згідно з останніми даними на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua, при в'їзді в Республіку Молдова необхідно пред'являти: негативний результат ПЛР-тесту, дійсний не більше 72 годин до поїздки або експрес-тест на COVID, за 48 годин.

Також приймаються довідки про одужання (15-180 днів). Без тестів можуть в'їжджати вакциновані мандрівники -Угорщина визнає всі вакцини. Без довідки про відсутність COVID доведеться вирушити на 14-денну самоізоляцію з можливістю скоротити її після здачі тесту через 7 днів. Вимоги не поширюються на дітей до 12 років.

До столиці Молдови Кишинів з Одеси можна доїхати поїздом за 4 години.

Вартість квитка: від 352 гривень (сидяче місце 3 класу).

Угорщина та Австрія: до знакових міст Європи рукою подати

Перший рейс, що з'єднує Київ і міста Європи Будапешт і Відень, відбувся 1 червня.

"Поїзд курсуватиме щодня: вирушатиме з Центрального Київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) поїзд вирушатиме о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня", - уточнювали деталі для пасажирів у компанії.

Квитки на поїзд Київ - Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Для поїздки в Угорщину з 1 серпня для українців з біометричним паспортом немає ніяких обмежень. Виняток-подорожі повітряним транспортом. В такому випадку необхідний негативний результат ПЛР-тесту за 72 години або сертифікат про вакцинацію.

Фото: Архітектура в Будапешті (unsplash.com/kate-kasiutich)

З 1 липня для поїздки до Австрії без вакцинації та карантину достатньо мати вакцинацію однієї з затверджених вакцин: Pfizer, AstraZeneca/ Covishield, Janssen від Johnson & Johnson, mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna, Sinopharm, CoronaVac.

Якщо вакцинації немає, мандрівники повинні залишитися на 10-денному карантині, а при в'їзді показати:

- негативний результат ПЛР-тесту за 72 години;

- або тесту на антиген за 48 годин

- довідку про одужання.

Також для в'їзду в країну без вакцинації необхідна онлайн-реєстрація поїздки (Pre-Travel-Clearance-PTC), яку необхідно заповнити не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. Форма для заповнення доступна на oesterreich.gv.at, а також на entry.ptc.gv.at.

Словаччина: три поїзди із Західної України

З 1 липня відновилося залізничне сполучення між Україною та Словаччиною. Вирушити можна поїздами: Мукачево-Кошице (щоденний дизельний поїзд) – час в дорозі 3,5-4 години. Також до 11 грудня курсують поїзди Чоп-Кошице, Чоп-Чієрна над Тисою. Потяги формуються словацьким залізничним оператором ZSSK.

"Таким чином, українці можуть комфортно подорожувати до Словаччини і мати можливість дістатися з пересадкою в інші країни Європейського Союзу",- йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Квитки на поїзди можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів. Деталі можна подивитися на сайті zssk.sk.

Умови в'їзду в Словаччину: перед поїздкою необхідно зареєструватися на порталі korona.gov.sk.

Без карантину можуть подорожувати вакциновані громадяни України (визнаються всі сертифіковані вакцини) з будь-яким сертифікатом вакцинації англійською, словацькою чи чеською мовою. При в'їзді ПЛР-тести не потрібні.

Невакциновані мандрівники повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію. Її можна припинити, якщо здати ПЛР-тест після 5 днів перебування.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли Європа знову закриє кордони для українських туристів.

Також ми розповідали, в які країни Європи українці найчастіше їдуть в автобусні тури восени.