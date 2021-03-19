Головне відкриття сезону: тонкощі відпочинку на найновішому курорті Єгипту

Відпочинок в Марса-Аламі, новому курорті Єгипту, - новий тренд сезону. Чим особливий цей курорт і що відрізняє його від вже добре відомих українським туристам Шарм-ель-Шейха і Хургади? Давайте розберемося в цьому питанні.

Перші чартери в Марса-Алам летять вже у березні. З 19 березня заплановані прямі рейси з Києва. Вильоти будуть виконуватися щотижня: щовівторка, п'ятницях і неділях. З 26 березня розпочнеться чартерна програма зі Львова з вильотами спочатку щоп'ятниці, а з 11 травня – щовівторка.

У Марса-Аламі є міжнародний аеропорт, куди цілий рік здійснюються чартерні рейси з України. Час у польоті – 3 години 45 хвилин.

Наймолодший курорт Єгипту: що потрібно знати туристам

Марса-Алам – це наймолодший курорт Єгипту, будівництво якого почалося 20 років тому і стрімко набирає обертів.

Щороку тут відкриваються нові красиві готельні комплекси (переважно 4*-5*) з доглянутими зеленими територіями, власними пляжами та розвиненою інфраструктурою на території готелів.

Фото: Для українських туристів Марса-Алам поки мало знайомий (wikipedia.org)

Для українського ринку Марса-Алам поки мало знайомий: ми тільки відкриваємо для себе цей напрямок. А ось туристи з Європи вже давно облюбували цей райський куточок Червоного моря.

До речі, рівень сервісу в тутешніх готелях вищий, ніж у Шарм-ель-Шейху чи Хургаді, і орієнтований на запити європейського туриста. Персонал дуже ввічливий, ненав'язливий. Харчування – різноманітне, за концепцією "все включено".

Головні відмінності Марса-Аламу від Шарм-ель-Шейха й Хургади

Марса-Алам – це зовсім інший Єгипет, і я порівнювала б його швидше з островами в океані, ніж з іншими курортами країни.

Фото: Номер в одному з готелів курорту Марса-Алам (booking.com)

Перше, що відрізняє Марса-Алам від Шарм-ель-Шейху чи Хургади – це можливість насолодитися морем і відпочинком без суєти, шанс прогулятися красивими малолюдними пляжами, відчути єднання з природою.

Друге – це дивовижний підводний світ. Місцевий кораловий риф входить до топ 10 найкрасивіших локацій для занурення на планеті. Тут можна побачити дельфінів, мурен, черепах, скатів, безліч тропічних рибок та інших цікавих істот. Але головна дивина тутешніх місць – це дюгоні.

Це дивовижний ссавець, якого ви не зустрінете практично ніде на планеті. У всьому Червоному морі їх залишилося трохи більше десяти. Милі й миролюбні дюгоні не становлять небезпеки для людини та харчуються виключно рослинністю.

Фото: Дюгонь - рідкісний ссавець. У всьому Червоному морі їх залишилося трохи більше десяти (booking.com)

Третє – деякі курорти Єгипту можуть похвалитися красивими піщаними пляжами, чого не скажеш про Марса-Аламі. Тутешні пляжі вважаються одними з кращих на побережжі Червоного моря. Берегова лінія курорту простягнулася більш ніж на півсотні кілометрів уздовж моря. Тут є і білий пісок, і пологий захід, і кришталево-прозора вода всіх відтінків синього і блакитного.

Можна вибрати готель з піщаним мілководдям для діток і розкішним кораловим рифом, що є великою рідкістю для Єгипту. На деяких пляжах кораловий риф починається вже за 20-30 метрів від берега, що порадує любителів снорклінгу і дайвінгу.

"Мекка" для кайтсерферів

Марса-Алам – це також "мекка" для кайтсерферів зі всього світу. Є ділянки узбережжя з ідеальними вітрами, які дозволяють ковзати по водній гладі, коли хочеться, без потреби чекати ідеальної погоди.

Популярні тут і більш традиційні для Єгипту розваги: прогулянки на верблюдах, поїздки на квадроциклах, екстремальні сафарі на джипах у пустелі.

Фото: Підводний світ Червоного моря (booking.com)

Варіантів екскурсійного відпочинку в Марса-Аламі також безліч. Це і поїздки до історичних пам'яток, відвідування національних парків, і морські подорожі з оглядом коралових рифів, чудових пляжів і мальовничих бухт.

Серед найпривабливіших природних локацій – найбільший в Єгипті заповідник Ваді-ель-Гімаль з унікальною підводною екосистемою, фантастичні коралові рифи Al Satayah і Abu Dabbab, блакитна лагуна Sharm El Luli з білосніжним пляжем Ras Hankorab, а також неймовірно красивий гірський басейн Al Nayzak з прозорою водою.

Ще одна перевага Марса-Алам – близьке розташування до Луксора й Асуану, а значить, і прекрасна можливість помилуватися стародавніми містами, влаштувати незабутню прогулянку на теплоході по Нілу – однією з найвідоміших і найкрасивіших річок у світі.

Коли варто планувати відпустку в Марса-Аламі

Марса-Алам – найпівденніший курорт Єгипту і, безумовно, є цілорічним напрямком. Тут навіть у зимовий сезон повітря прогрівається до +24-28°C. Вода біля узбережжя завжди тепла і прозора – від +22°C взимку до +29°C влітку і восени.

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Фото: Багато готелів Марса-Аламу побудовані в бухтах, надійно захищених від пилових бур і вітрів (booking.com)

Багато готелів Марса-Аламу збудовані в бухтах, надійно захищених від пилових бур і морських вітрів, які обдувають узбережжі в зимовий час. Вода в бухтах завжди тепла, спокійна і безпечна для купання з маленькими дітьми.

У березні, квітні, травні, як і восени, тут особливо комфортно: море і повітря відмінно прогріваються, але при цьому немає спеки. А значить можна вдосталь ніжитися на сонечку, гуляти та милуватися бірюзовим морем і красивими пейзажами.

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