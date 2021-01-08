Море, смарагди та фортеця: як з'явився знаменитий курорт Марса-Алам у Єгипті

Фото: Марса-Алам, Єгипет (booking.com)

Сьогодні на курорт їдуть за дайвінгом та спокійним відпочинком

Про популярний курорт Марса-Алам у Єгипті українські туристи дізналися порівняно недавно: активно пропонувати тури в цьому напрямку стали в розпал пандемії, влітку 2020 року. Сьогодні путівки на курорт бронюють доволі часто: привертають увагу низькі ціни на відпочинок та тепла погода взимку - 24-27 градусів тепла вдень у січні.

Марса-Алам – невеликий населений пункт на Червоному морі. Населення міста – трохи більше 4 тисяч осіб. Більшість з них працюють у сферах туризму та обслуговування. У Марса-Аламі є готелі рівня від 3 до 5 зірок. Серед особливостей відпочинку – екскурсії та дайвінг зі спогляданням красивого підводного світу.

До недавнього часу Марса-Алам був невеликим рибальським селищем, а курортом став відносно нещодавно. Наводимо найцікавіші факти про цю локацію, опубліковані на офіційній сторінці Марса-Аламу. Як з'явився курорт та що відбувалося на цих землях раніше – у матеріалі.

Шовковий шлях між Фівами та Азією

Археологи та історики стверджують, що ці місця були заселені ще багато тисяч років тому. З того часу збереглося чимало об'єктів наскельного живопису. Більш пізні написи на камені датуються періодом правління фараонів.

Фото: Сьогодні у Марса-Аламі є готелі рівня від 3 до 5 зірок (booking.com)

Є дані про те, що тутешня долина була основним торговельним шляхом між древніми Фівами (грецька назва однієї зі столиць Стародавнього Єгипту - ред.) і Червоним морем. І, що особливо важливо, забезпечувала торгівельний зв'язок через Ель-Кусейр, Червоне море та Шовковий шлях між Фівами та Азією.

Історики вважають, що торговельні шляхи Стародавнього Єгипту простягалися набагато далі Аравії. Також сьогодні точно відомо, що на шляху цього маршруту римляни будували сторожові вежі та колодязі.

У пошуках смарагдів та золота

Була ще одна причина, через яку район сучасного Марса-Аламу був важливий для економіки Стародавнього Єгипту. Навколишня прибережна територія була багата родовищами міді, свинцю, золота, смарагдів і напівкоштовних каменів. Вважається, що тут знаходилися перші у світі смарагдові копальні. Свого часу вони були єдиним джерелом постачання смарагдів для Римської імперії.



Сьогодні туристи під час екскурсій можуть побачити так звані "шахти Клеопатри" у національному парку Ваді-ель-Гімаль на південь від Марса-Аламу. Більшість істориків вважають, що ці копальні активно використовувалися в період Птолемея (330-30 роках до н. е.). А деякі стверджують, що рудники насправді значно давніші.

Фото: Національний парк Ваді-ель-Гімаль на південь від Марса-Аламу (nakanikuly.ua)

До речі, сьогодні Ваді-Ель-Гімаль – це один з найбільших парків дикої природи в країні. Від курорту Марса Алам до цієї місцевості – 40 кілометрів. У парк можна поїхати самому або у складі екскурсійної групи.

Хоча сьогодні немає вагомих доказів причетності Клеопатри до рудників, є всі підстави вважати, що їх все ж використовували саме у період правління цариці. Клеопатра обожнювала прикраси, а зелений дорогоцінний камінь любила більше за всі інші та дарувала їх почесним гостям.



Камені тут добували й римляни. Вони називали місцевість "Smaragdus Mons" або "Смарагдові гори". Майже напевно це був єдиний район видобутку смарагдів у Римській імперії, і рудники використовувалися аж до чотирнадцятого століття. Але після цього прийшли в занепад, коли смарагди почали активно ввозити з Індії.

За оцінками істориків, у Східній єгипетської пустелі було близько тридцяти видів каменю, дорогоцінних каменів і металу, а до 1000 року до н.е. понад сімдесят золотих копалень становили значну частину легендарного багатства Стародавнього Єгипту.

Фото: Екскурсії до історичних локацій можна замовити у місцевих готелях (booking.com)

Деякі золоті рудники продовжували працювати вже під британським управлінням на початку 20-го століття, але в кінцевому підсумку закрилися через високу вартість видобутку. Нещодавно їх знову відкрили іноземні інвестори, але ця галузь зараз не дуже пріоритетна.

Османи, Британія та боротьба за Ель-Кусейр

У 1571 році османський султан Селім I побудував величезний форт на пагорбі з видом на порт Ель-Кусейр, щоб захистити гавань і торгові шляхи Османської імперії по Червоному морю. Сьогодні форт і місто знаходяться за декілька хвилин ходьби від курортних готелів у цьому районі.

У 1799 році французька армія під командуванням Наполеона захопила місто і форт. Вали розширили та зміцнили гарматами. Це допомогло витримати напад британських лінкорів HMS Daedalus та HMS Fox.

Однак у червні 1801 року французька армія остаточно залишила форт, коли туди вторглися 6000 британських та індійських солдатів під командуванням генерала Берда, які висадилися в Ель-Кусейрі.

Сьогодні біля головних воріт форту туристи можуть купити квиток на сорокахвилинну екскурсію, під час якої покажуть декількох невеликих експонатів, присвячених історії та традиціям цього району.

Фото: Місто-фортеця Ель-Кусейр розташована у 130 км на північ від курорту Марса-Алам (wikimedia.org)

Особливості туризму у Марса-Аламі



Наприкінці 1980-х та початку 1990-х, коли прибережні курорти Хургада і Шарм-ель-Шейх вже стали відомими серед туристів, влада Єгипту задумалися й про розвиток Марса-Аламу. Особливо цікавим це місце здавалося завдяки чистим пляжам і коралових рифів.



У 2001 році у Марса-Аламі відкрили перший міжнародний аеропорт. До речі, це єдиний приватний аеропорт у Єгипті: одній із груп компаній надали концесію строком на сорок років. Незабаром після завершення будівництва в аеропорту компанія Egypt Air запустила регулярні рейси у Марса-Алам. Пізніше те саме зробили й деякі інші компанії.

У 2020 році, попри пандемію COVID-19, у Марса-Аламі та на інших курортах країни будували нові готелі. Згідно зі звітом Міністерства туризму та старожитностей країни, до кінця року у Єгипті відкрилося 16 нових готелів.

Сьогодні туристи їдуть у Марса-Алам, як правило, з двома цілями: за спокійним морським відпочинком або дайвінгом.



"На цей курорт часто їдуть дайвери та снорклери. Особливість Марса-Аламу – багатий підводний світ з кольоровими рифами й великою кількістю різноманітних рибок", - пояснює РБК-Україна турагент Тетяна Дубровська.

Фото: Дайвінг у Марса-Аламі (pixabay.com)

До речі, готелів в Марса Алам поки що небагато – відстань між ними може досягати 7-10 кілометрів.

"Тут нікуди дітися з готелю, і більшість екскурсій – саме про море. Сюди не їдуть тусуватися. Сюди їдуть за морем – чистим, яскравим та привабливим", - розповідає Дубровська.

Вона зазначає, що Марса Алам – чи не єдине місце в Єгипті, де можна поїздити пустелею на квадроциклах поруч з морем. А в морі тут можна плавати годинами.

"Вода добре тримає, а рифи дуже красиві, й часто просто неможливо відірватися від цього "фільму", який дивишся через скло своєї маски", - додає турагент.

Зазначимо, курортна країна відкриває кордони для всіх туристів.

Також повідомлялося, що в Єгипті готуються до сплеску туризму у 2021 році.