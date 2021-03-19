Главное открытие сезона: тонкости отдыха на самом новом курорте Египта

Отдых в Марса-Аламе, новом курорте Египта, - новый тренд сезона. Чем особенный этот курорт и что отличает его от уже хорошо известных украинским туристам Шарм-эль-Шейха и Хургады? Давайте разберемся в этом вопросе.

Первые чартеры в Марса-Алам летят уже в марте. С 19 марта запланированы прямые рейсы из Киева. Вылеты будут выполняться еженедельно: по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 26 марта начнется чартерная программа из Львова с вылетами сначала по пятницам, а с 11 мая – по вторникам.

В Марса-Аламе есть международный аэропорт, куда круглогодично осуществляются чартерные рейсы из Украины. Время в полете – 3 часа 45 минут.

Самый молодой курорт Египта: что нужно знать туристам

Марса-Алам – это самый молодой курорт Египта, строительство которого началось лет 20 назад и стремительно набирает обороты.

Каждый год здесь открываются новые красивые отельные комплексы (преимущественно 4*-5*) с ухоженными зелеными территориями, собственными пляжами и развитой инфраструктурой на территории отелей.

Фото: Для украинских туристов Марса-Алам пока мало знаком (wikipedia.org)

Для украинского рынка Марса-Алам пока мало знаком: мы только открываем для себя это направление. А вот туристы из Европы уже давно облюбовали этот райский уголок Красного моря.

Кстати, уровень сервиса в здешних отелях на порядок выше, чем в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде, и ориентирован на запросы европейского туриста. Персонал очень вежлив, ненавязчив. Питание – разнообразное, по концепции "все включено".

Главные отличия Марса-Алама от Шарм-эль-Шейха и Хургады

Марса-Алам – это совершенно другой Египет, и я бы сравнивала его скорее с островами в океане, нежели с другими курортами страны.

Фото: Номер в одной из гостиниц курорта Марса-Алам (booking.com)

Первое, что отличает Марса-Алам от Шарм-эль-Шейха или Хургады – это возможность насладиться морем и отдыхом без суеты, шанс прогуляться по красивым малолюдным пляжам, почувствовать единение с природой.

Второе – это удивительный подводный мир. Местный коралловый риф входит в топ 10 самых красивых локаций для погружения на планете. Здесь можно увидеть дельфинов, мурен, черепах, скатов, бесконечное множество тропических рыбок и других любопытных существ. Но главная диковинка здешних мест – это дюгони.

Это удивительное млекопитающее вы не встретите практически нигде на планете. Во всем Красном море их осталось не многим более десяти. Забавные и миролюбивые дюгони не представляют опасности для человека и питаются исключительно растительностью.

Фото: Дюгонь - редкое млекопитающее. Во всем Красном море их осталось чуть больше десяти (booking.com)

Третье – немногие курорты Египта могут похвастать красивыми песчаными пляжами, чего не скажешь о Марса-Аламе. Здешние пляжи считаются одними из лучших на побережье Красного моря. Береговая линия курорта протянулась более чем на полсотни километров вдоль моря. Здесь есть и белый песок, и пологий заход, и кристально-прозрачная вода всех оттенков синего и бирюзового.

Можно выбрать отель с песчаным мелководьем для деток и роскошным коралловым рифом, что большая редкость для Египта. На некоторых пляжах коралловый риф начинается уже в 20-30 метрах от берега, что порадует любителей снорклинга и дайвинга.

"Мекка" для кайтсерферов

Марса-Алам – это также "мекка" для кайтсерферов со всего мира. Есть участки побережья с идеальными ветрами, которые позволяют скользить по водной глади, когда хочется, без надобности ждать идеальной погоды.

Популярны здесь и более традиционные для Египта развлечения: прогулки на верблюдах, поездки на квадроциклах, экстремальные сафари на джипах в пустыне.

Фото: Подводный мир Красного моря (booking.com)

Вариантов экскурсионного отдыха в Марса-Аламе также огромное множество. Это и поездки к историческим достопримечательностям, и посещение национальных парков, и морские путешествия с осмотром коралловых рифов, восхитительных пляжей и живописных бухт.

В числе самых привлекательных природных локаций – крупнейший в Египте заповедник Вади-эль-Гималь с уникальной подводной экосистемой, фантастические коралловые рифы Al Satayah и Abu Dabbab, бирюзовая лагуна Sharm El Luli с белоснежным пляжем Ras Hankorab, а также невероятно красивый горный бассейн Al Nayzak с прозрачной водой.

Еще одно преимущество Марса-Алама – близкое расположение к Луксору и Асуану, а значит, и прекрасная возможность полюбоваться древними городами, устроить незабываемую прогулку на теплоходе по Нилу – одной из самых известных и красивых рек в мире.

Когда стоит планировать отпуск в Марса-Аламе

Марса-Алам – самый южный курорт Египта и, безусловно, является круглогодичным направлением. Здесь даже в зимний сезон воздух прогревается до +24-28°C. Вода у побережья всегда теплая и прозрачная – от +22°C зимой до +29°C летом и осенью.

Самые читаемые новости Дождь со снегом и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Фото: Многие отели Марса-Алама построены в бухтах, надежно защищенных от пылевых бурь и ветров (booking.com)

Многие отели Марса-Алама построены в бухтах, надежно защищенных от пылевых бурь и морских ветров, которые обдувают побережье в зимнее время. Вода в бухтах всегда теплая, спокойная и безопасная для купания с маленькими детьми.

В марте, апреле, мае, как и осенью, здесь особенно комфортно: море и воздух отлично прогреваются, но при этом нет жары. А значит можно вдоволь нежиться на солнышке, гулять и любоваться бирюзовым морем и красивыми пейзажами.

Напомним, ранее мы писали, что путевки в Турцию могут подорожать к летнему сезону.

Также сообщалось, какая курортная страна вскоре откроется для туристов.