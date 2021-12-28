Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році

Заборона на рейси в Білорусь, нові авіакомпанії, договір про відкрите небо та повернення аеропорту в Ужгороді: чим запам'ятається 2021 рік для української авіації?

Закінчується ще один непростий для авіації рік. Це означає, що час підбивати підсумки і згадувати досягнення, аналізувати невдачі і складати прогнози на новий 2022-й.

Давайте коротко освіжимо у пам'яті основні події, якими запам'ятався рік, що минає на повітряному транспорті.

Фото: Ключові події авіаційної галузі України в 2021 році (Інфографіка РБК-Україна)

Відновлення польотів в українському небі

У 2021 році, що минає, українська авіація нарешті змогла хоча б трохи оговтатися від підступних потрясінь попереднього 2020-го. Попри існуючі обмеження, масова вакцинація в Україні й за кордоном знову відкрила нашим співвітчизникам дорогу в країни Євросоюзу й на популярні курорти.

Так, пасажирам доводилося здавати експрес-тести, показувати сертифікати з "Діі", носити маски, купувати квитки в останній момент, але вони все-таки могли поїхати відпочити без необхідності висиджувати карантин в кімнатах готелів.

Авіаційний персонал спішно відзивали з вимушених відпусток, а деякі авіакомпанії навіть оголошували новий набір бортпровідників та пілотів

В результаті українські авіакомпанії істотно наростили кількість рейсів цього літа. Так, за даними компанії "Украерорух", українські авіакомпанії в листопаді 2021 року виконали майже всього на 12 % менше рейсів, ніж у листопаді докризового 2019, а за кількістю внутрішніх рейсів навіть випередили його показники.

Фото: Чартери до Туреччини та Єгипту літали, як в кращі "доковідні" роки. В цілому, тенденція позитивна, і дає надію на успішний 2022 рік (РБК-Україна/Віталій Носач)

Уряд знизив майже удвічі за аеронавігаційне обслуговування польотів над територіальними водами України, в результаті чого іноземні перевізники також наблизилися до показників 2019 року. Кілька десятків міжнародних авіакомпаній повернулися на транзитні маршрути над Чорним Морем. Авіаційний персонал спішно відзивали з вимушених відпусток, а деякі авіакомпанії навіть оголошували новий набір бортпровідників та пілотів.

Чартери до Туреччини та Єгипту літали, як у кращі "доковідні" роки. В цілому, тенденція позитивна, і дає надію на успішний 2022 рік.

Створення нових авіакомпаній

Попри труднощі, перший політ у 2021 році здійснили відразу дві нові українські авіакомпанії. 29 квітня з Києва до Єревану полетіли Bees Airlines, розфарбувавши свої літаки у жовто-білі кольори, які запам'ятовуються. "Бджоли" створювалися як лоу-кост, пов'язаний структурою володіння з відомим туроператором "TEZ-Tour Україна", який і виступив основним замовником чартерної програми перевізника.

Очолив команду авіакомпанії Євген Хайнацький, який раніше допомагав запускати іншого вітчизняного лоукостера - SkyUp. На цей момент у авіакомпанії - 4 літаки Boeing 737-800. Перевізник оголосив про намір збільшити флот до 7 одиниць.

30 жовтня запустилася інша українська авіакомпанія - AirOcean. Особливістю цієї авіакомпанії став флот з літаків умовно-українського виробництва Ан-148. "Умовно-українського", тому що насправді літаки вироблені в Росії в рамках співпраці з "Антоновим" в ті часи, коли РФ ще не вважали країною-агресором.

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі у 2014 році співпраця з російським авіапромом припинилася, і літаки зняли з виробництва. Враховуючи, що в Росії вони стали нікому не потрібні, їх власник – International Aircraft Leasing Corporation німецького бізнесмена Ральфа Монтага Гірмеса, із задоволенням передав їх українському оператору. Поки авіакомпанія виконує тільки внутрішні рейси.

Фото: 3 2021 році в Україні запустилися дві авіакомпанії Bees Airlines і AirOcean (колаж РБК-Україна)

Експлуатувати літаки "Антонова" мали й "Українські національні Авіалінії" – нова державна авіакомпанія, проект створення якої представив на суд громадськості Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Велике будівництво – авіа та туризм" 25 листопада цього року.

Проект прораховувався французькими консультантами з відомої компанії Aerogestion. Напевно, саме тому після презентації був підписаний меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури і виробником літаків Airbus, за яким саме французькі літаки складуть основу флоту чергового національного перевізника. А ось чи будуть в ньому літаки вітчизняного виробництва ми, напевно, дізнаємося вже у новому 2022 році. Поки Антонову пообіцяли замовити з держбюджету принаймні п'ять літаків Ан-158.

"Аерорух" за новими правилами

1 листопада 2021 року державний провайдер послуг з наземного обслуговування "Украерорух" оголосив про остаточну інтеграцію у спільну систему маршрутних зборів Євроконтролю. Це означає, що тепер стягування плати за аеронавігаційні послуги на маршруті у повітряному просторі України від українських та зарубіжних авіакомпаній здійснюватиметься через центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю (Central Route Charges Office – CRCO).

У свою чергу це унеможливлює накопичення боргів українських авіакомпаній перед національним "Украерорухом". Наприклад, шляхом оскарження ставок і процедур через українські суди, які мають не саму хорошу репутацію. Цим активно грішили Міжнародні Авіалінії України (МАУ), фактично літаючи в борг.

Немає нічого дивного в тому,що в таких умовах процес інтеграції зайняв довгі 17 років і був завершений тільки нинішнім керівництвом "Украероруху", за що йому низький уклін від чесних учасників ринку, сумлінно оплачували збори весь цей час. За нової системи літаки подібних авіакомпаній-боржників будуть просто заарештовувати в іноземних аеропортах в рахунок неоплаченого боргу.

Угода про відкрите небо

Безумовно епохальною подією цього року стало підписання Україною Договору про Спільний авіаційний простір (САП) з Європейським Союзом. Церемонія пройшла 12 жовтня в рамках саміту Україна-ЄС і завершила більш ніж двадцятирічний процес інтеграції України в європейське небо. Фінальний варіант договору був парафований сторонами ще в далекому 2013-му році. Однак підписання зірвалося через конфлікт між Іспанією та Великою Британією щодо аеропорту Гібралтар. Brexit знову відкрив можливість підписати документ, чим і скористалася Україна.

Підписання САП остаточно відкриває для авіаперевізників ринок України та Євросоюзу і знімає останні регуляторні перешкоди для польотів в ЄС. У новому 2022-му році можемо очікувати нових перельотів в Європу і подальшого зниження цін на авіаквитки на цих рейсах

Угода зобов'язує Україну прийняти кілька десятків регуляторних актів Європейського Союзу в авіаційній сфері та дозволяє авіакомпаніям з ЄС здійснювати рейси в Україну і навіть всередині України без додаткових дозволів з боку української влади. У свою чергу українські авіакомпанії отримають можливість вільно літати між українськими та європейськими аеропортами.

Фото: Підписання договору завершивпро більш ніж двадцятирічний процес інтеграції України в європейське небо (РБК-Україна/Віталій Носач)

Підписання САП остаточно відкриває для авіаперевізників ринок України та Євросоюзу і знімає останні регуляторні перешкоди для польотів в ЄС. Так що у новому 2022-му році можемо очікувати нових перельотів в Європу і подальшого зниження цін на авіаквитки на цих рейсах.

Нова смуга в аеропорті Одеси

15 липня почала приймати рейси нова злітно-посадкова смуга в міжнародному аеропорту Одеси. Аеропорт фактично є південними воротами країни і довгий час страждав від застарілої інфраструктури, яка залишилася у спадок від СРСР.

Бажаючи модернізувати аеропорт, уряд пішов шляхом державно-приватного партнерства. Нова смуга була побудована за бюджетні гроші, тоді як приватні інвестори взяли на себе спорудження будівлі нового терміналу.

Відео: Нова злітно-посадкова смуга в аеропорту Одеса (youtube.com/Думская)

Смугу почали будувати ще у 2017-му році. У процесі будівництва кошторис виріс майже удвічі. І хоча літаки вже почали сідати на нову смугу, реконструкція аеропорту передбачає спорудження нових руліжних доріжок і додаткової інфраструктури навколо. Будемо сподіватися, що ці роботи зможуть завершити ще у новому 2022-му році.

Повернення аеропорту в Ужгороді

Якщо одеський аеропорт не припиняв приймати рейси, то на західному кордоні України ситуація була набагато складнішою. Головні повітряні ворота Закарпаття-аеропорт Ужгород - стояв закритим з 2018 року. І це при тому, що Регіон фактично відрізаний від решти території країни Карпатами, і альтернативою повітряному сполученню для місцевих жителів є багатогодинні поїздки автотранспортом або нічними поїздами.

Все через те, що географія аеропорту змушує літаки заходити в повітряний простір Словаччини для здійснення посадки або зльоту. Україна ніяк не могла укласти угоду з сусідньою країною щодо порядку аеронавігаційного обслуговування таких маневрів.

Фото: Аеропорт Ужгород стояв закритим з 2018 року (uk.wikipedia.org)

З ініціативи нинішнього керівництва "Украероруху", вирішення проблеми нарешті зрушилося з мертвої точки, і аеропорт прийняв перші рейси в червні цього року. У поточному сезоні аеропорт був не особливо завантажений.

Через довге запустіння і відсталу інфраструктуру він міг приймати рейси тільки в гарну погоду. Однак керівництво авіапідприємства і місцева влада робить все, щоб ввести в експлуатацію обладнання дозволяє літакам сідати та злітати по приладах навіть у погану погоду.

Заборона на польоти в Білорусь

Ще у жовтні 2015 року Україна повністю припинила авіасполучення з Російською Федерацією. Оскільки потік пасажирів між країнами зменшився незначно, його "підхопили" авіакомпанії суміжних країн. В основному - Молдови та Білорусі. Українці продовжували літати до Росії, але тепер робили це з пересадкою в Мінську або Кишиневі.

Станом на травень цього року національний білоруський перевізник "Бєлавіа" здійснював 35 рейсів на тиждень за маршрутом Мінськ-Київ, 14 рейсів на тиждень за напрямком Мінськ-Одеса, 5 рейсів на тиждень з Мінська до Харкова та 7 рейсів щотижня за маршрутом Мінськ-Львів.

23 травня білоруська влада примусово посадила на своїй території літак європейської авіакомпанії Ryanair, який здійснював переліт між країнами ЄС. Інцидент, метою якого став арешт білоруського опозиціонера викликав серію протестів з боку європейських країн.

Діючи в цьому ж ключі, Україна вже 26 травня припинила авіаційне сполучення з Білоруссю. Крім пасажирів, таке рішення позначилося і на українських аеропортах, пасажиропотік в яких і так істотно скоротився у зв'язку з COVID. Однак загальне збільшення рейсів цього літа допомогло згладити негативні наслідки такого рішення для авіапідприємств.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому туристи в різних країнах відмовляються від авіаперельотів.