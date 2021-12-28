ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 07:55
Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році Фото: Авіація України у 2021 році (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Олексій Бурчевський

Заборона на рейси в Білорусь, нові авіакомпанії, договір про відкрите небо та повернення аеропорту в Ужгороді: чим запам'ятається 2021 рік для української авіації?

Закінчується ще один непростий для авіації рік. Це означає, що час підбивати підсумки і згадувати досягнення, аналізувати невдачі і складати прогнози на новий 2022-й.

Давайте коротко освіжимо у пам'яті основні події, якими запам'ятався рік, що минає на повітряному транспорті.

Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського &quot;неба&quot; у 2021 роціФото: Ключові події авіаційної галузі України в 2021 році (Інфографіка РБК-Україна)

Відновлення польотів в українському небі

У 2021 році, що минає, українська авіація нарешті змогла хоча б трохи оговтатися від підступних потрясінь попереднього 2020-го. Попри існуючі обмеження, масова вакцинація в Україні й за кордоном знову відкрила нашим співвітчизникам дорогу в країни Євросоюзу й на популярні курорти.

Так, пасажирам доводилося здавати експрес-тести, показувати сертифікати з "Діі", носити маски, купувати квитки в останній момент, але вони все-таки могли поїхати відпочити без необхідності висиджувати карантин в кімнатах готелів.

Авіаційний персонал спішно відзивали з вимушених відпусток, а деякі авіакомпанії навіть оголошували новий набір бортпровідників та пілотів

В результаті українські авіакомпанії істотно наростили кількість рейсів цього літа. Так, за даними компанії "Украерорух", українські авіакомпанії в листопаді 2021 року виконали майже всього на 12 % менше рейсів, ніж у листопаді докризового 2019, а за кількістю внутрішніх рейсів навіть випередили його показники.

Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського &quot;неба&quot; у 2021 році

Фото: Чартери до Туреччини та Єгипту літали, як в кращі "доковідні" роки. В цілому, тенденція позитивна, і дає надію на успішний 2022 рік (РБК-Україна/Віталій Носач)

Уряд знизив майже удвічі за аеронавігаційне обслуговування польотів над територіальними водами України, в результаті чого іноземні перевізники також наблизилися до показників 2019 року. Кілька десятків міжнародних авіакомпаній повернулися на транзитні маршрути над Чорним Морем. Авіаційний персонал спішно відзивали з вимушених відпусток, а деякі авіакомпанії навіть оголошували новий набір бортпровідників та пілотів.

Чартери до Туреччини та Єгипту літали, як у кращі "доковідні" роки. В цілому, тенденція позитивна, і дає надію на успішний 2022 рік.

Створення нових авіакомпаній

Попри труднощі, перший політ у 2021 році здійснили відразу дві нові українські авіакомпанії. 29 квітня з Києва до Єревану полетіли Bees Airlines, розфарбувавши свої літаки у жовто-білі кольори, які запам'ятовуються. "Бджоли" створювалися як лоу-кост, пов'язаний структурою володіння з відомим туроператором "TEZ-Tour Україна", який і виступив основним замовником чартерної програми перевізника.

Очолив команду авіакомпанії Євген Хайнацький, який раніше допомагав запускати іншого вітчизняного лоукостера - SkyUp. На цей момент у авіакомпанії - 4 літаки Boeing 737-800. Перевізник оголосив про намір збільшити флот до 7 одиниць.

30 жовтня запустилася інша українська авіакомпанія - AirOcean. Особливістю цієї авіакомпанії став флот з літаків умовно-українського виробництва Ан-148. "Умовно-українського", тому що насправді літаки вироблені в Росії в рамках співпраці з "Антоновим" в ті часи, коли РФ ще не вважали країною-агресором.

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі у 2014 році співпраця з російським авіапромом припинилася, і літаки зняли з виробництва. Враховуючи, що в Росії вони стали нікому не потрібні, їх власник – International Aircraft Leasing Corporation німецького бізнесмена Ральфа Монтага Гірмеса, із задоволенням передав їх українському оператору. Поки авіакомпанія виконує тільки внутрішні рейси.

Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського &quot;неба&quot; у 2021 році

Фото: 3 2021 році в Україні запустилися дві авіакомпанії Bees Airlines і AirOcean (колаж РБК-Україна)

Експлуатувати літаки "Антонова" мали й "Українські національні Авіалінії" – нова державна авіакомпанія, проект створення якої представив на суд громадськості Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Велике будівництво – авіа та туризм" 25 листопада цього року.

Проект прораховувався французькими консультантами з відомої компанії Aerogestion. Напевно, саме тому після презентації був підписаний меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури і виробником літаків Airbus, за яким саме французькі літаки складуть основу флоту чергового національного перевізника. А ось чи будуть в ньому літаки вітчизняного виробництва ми, напевно, дізнаємося вже у новому 2022 році. Поки Антонову пообіцяли замовити з держбюджету принаймні п'ять літаків Ан-158.

"Аерорух" за новими правилами

1 листопада 2021 року державний провайдер послуг з наземного обслуговування "Украерорух" оголосив про остаточну інтеграцію у спільну систему маршрутних зборів Євроконтролю. Це означає, що тепер стягування плати за аеронавігаційні послуги на маршруті у повітряному просторі України від українських та зарубіжних авіакомпаній здійснюватиметься через центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю (Central Route Charges Office – CRCO).

У свою чергу це унеможливлює накопичення боргів українських авіакомпаній перед національним "Украерорухом". Наприклад, шляхом оскарження ставок і процедур через українські суди, які мають не саму хорошу репутацію. Цим активно грішили Міжнародні Авіалінії України (МАУ), фактично літаючи в борг.

Немає нічого дивного в тому,що в таких умовах процес інтеграції зайняв довгі 17 років і був завершений тільки нинішнім керівництвом "Украероруху", за що йому низький уклін від чесних учасників ринку, сумлінно оплачували збори весь цей час. За нової системи літаки подібних авіакомпаній-боржників будуть просто заарештовувати в іноземних аеропортах в рахунок неоплаченого боргу.

Угода про відкрите небо

Безумовно епохальною подією цього року стало підписання Україною Договору про Спільний авіаційний простір (САП) з Європейським Союзом. Церемонія пройшла 12 жовтня в рамках саміту Україна-ЄС і завершила більш ніж двадцятирічний процес інтеграції України в європейське небо. Фінальний варіант договору був парафований сторонами ще в далекому 2013-му році. Однак підписання зірвалося через конфлікт між Іспанією та Великою Британією щодо аеропорту Гібралтар. Brexit знову відкрив можливість підписати документ, чим і скористалася Україна.

Підписання САП остаточно відкриває для авіаперевізників ринок України та Євросоюзу і знімає останні регуляторні перешкоди для польотів в ЄС. У новому 2022-му році можемо очікувати нових перельотів в Європу і подальшого зниження цін на авіаквитки на цих рейсах

Угода зобов'язує Україну прийняти кілька десятків регуляторних актів Європейського Союзу в авіаційній сфері та дозволяє авіакомпаніям з ЄС здійснювати рейси в Україну і навіть всередині України без додаткових дозволів з боку української влади. У свою чергу українські авіакомпанії отримають можливість вільно літати між українськими та європейськими аеропортами.

Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського &quot;неба&quot; у 2021 році

Фото: Підписання договору завершивпро більш ніж двадцятирічний процес інтеграції України в європейське небо (РБК-Україна/Віталій Носач)

Підписання САП остаточно відкриває для авіаперевізників ринок України та Євросоюзу і знімає останні регуляторні перешкоди для польотів в ЄС. Так що у новому 2022-му році можемо очікувати нових перельотів в Європу і подальшого зниження цін на авіаквитки на цих рейсах.

Нова смуга в аеропорті Одеси

15 липня почала приймати рейси нова злітно-посадкова смуга в міжнародному аеропорту Одеси. Аеропорт фактично є південними воротами країни і довгий час страждав від застарілої інфраструктури, яка залишилася у спадок від СРСР.

Бажаючи модернізувати аеропорт, уряд пішов шляхом державно-приватного партнерства. Нова смуга була побудована за бюджетні гроші, тоді як приватні інвестори взяли на себе спорудження будівлі нового терміналу.

Відео: Нова злітно-посадкова смуга в аеропорту Одеса (youtube.com/Думская)

Смугу почали будувати ще у 2017-му році. У процесі будівництва кошторис виріс майже удвічі. І хоча літаки вже почали сідати на нову смугу, реконструкція аеропорту передбачає спорудження нових руліжних доріжок і додаткової інфраструктури навколо. Будемо сподіватися, що ці роботи зможуть завершити ще у новому 2022-му році.

Повернення аеропорту в Ужгороді

Якщо одеський аеропорт не припиняв приймати рейси, то на західному кордоні України ситуація була набагато складнішою. Головні повітряні ворота Закарпаття-аеропорт Ужгород - стояв закритим з 2018 року. І це при тому, що Регіон фактично відрізаний від решти території країни Карпатами, і альтернативою повітряному сполученню для місцевих жителів є багатогодинні поїздки автотранспортом або нічними поїздами.

Все через те, що географія аеропорту змушує літаки заходити в повітряний простір Словаччини для здійснення посадки або зльоту. Україна ніяк не могла укласти угоду з сусідньою країною щодо порядку аеронавігаційного обслуговування таких маневрів.

Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського &quot;неба&quot; у 2021 році

Фото: Аеропорт Ужгород стояв закритим з 2018 року (uk.wikipedia.org)

З ініціативи нинішнього керівництва "Украероруху", вирішення проблеми нарешті зрушилося з мертвої точки, і аеропорт прийняв перші рейси в червні цього року. У поточному сезоні аеропорт був не особливо завантажений.

Через довге запустіння і відсталу інфраструктуру він міг приймати рейси тільки в гарну погоду. Однак керівництво авіапідприємства і місцева влада робить все, щоб ввести в експлуатацію обладнання дозволяє літакам сідати та злітати по приладах навіть у погану погоду.

Заборона на польоти в Білорусь

Ще у жовтні 2015 року Україна повністю припинила авіасполучення з Російською Федерацією. Оскільки потік пасажирів між країнами зменшився незначно, його "підхопили" авіакомпанії суміжних країн. В основному - Молдови та Білорусі. Українці продовжували літати до Росії, але тепер робили це з пересадкою в Мінську або Кишиневі.

Станом на травень цього року національний білоруський перевізник "Бєлавіа" здійснював 35 рейсів на тиждень за маршрутом Мінськ-Київ, 14 рейсів на тиждень за напрямком Мінськ-Одеса, 5 рейсів на тиждень з Мінська до Харкова та 7 рейсів щотижня за маршрутом Мінськ-Львів.

23 травня білоруська влада примусово посадила на своїй території літак європейської авіакомпанії Ryanair, який здійснював переліт між країнами ЄС. Інцидент, метою якого став арешт білоруського опозиціонера викликав серію протестів з боку європейських країн.

Діючи в цьому ж ключі, Україна вже 26 травня припинила авіаційне сполучення з Білоруссю. Крім пасажирів, таке рішення позначилося і на українських аеропортах, пасажиропотік в яких і так істотно скоротився у зв'язку з COVID. Однак загальне збільшення рейсів цього літа допомогло згладити негативні наслідки такого рішення для авіапідприємств.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому туристи в різних країнах відмовляються від авіаперельотів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація України
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олександра Панамарчук
"Забрали гроші й зникли". Як туристам не стати жертвою шахраїв при купівлі путівок
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Роман Кошмал
"Простіше отримати візу в космос".Всі деталі в'їзду до Таїланду під час пандемії
Роман Кошмал
спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору