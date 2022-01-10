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Мінус 11 мільйонів місць. Чому авіакомпанії продовжують скасовувати рейси в 2022 році

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Понеділок 10 січня 2022 07:55
Мінус 11 мільйонів місць. Чому авіакомпанії продовжують скасовувати рейси в 2022 році Фото: Пасажири в літаку під час пандемії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Які країни нарощують пасажирські авіаперевезення

Туризм без авіації вже неможливо уявити - під час пандемії авіаперевізники серед перших постраждали від закритих кордонів 2020 року. У 2021 році пропускна здатність авіакомпаній по всьому світу досягла 65% від рівня до пандемії.

Загальний пасажиропотік у світі склав 5,7 мільярда місць у порівнянні з 8,7 мільярдами e 2019 році - на 35% менше, повідомляється на платформі OAG - дослідницької компанії, що поставляє дані та аналітичні матеріали про подорожі.

Авіакомпанії продовжать скорочувати рейси в найближчі тижні

Відзначається, що в другій половині 2021 року відновлення турпотоків було більш відчутним, ніж у першому півріччі. Внутрішні перельоти досягли 80% від рівня 2019 року завдяки таким ринкам, як Китай, США і Росія.

Хоча очікується, що штам "Омікрон" погіршить показники пасажиропотоків, але дані поки свідчать про зворотне. Обсяг світових авіаперевезень в перший тиждень січня 2022 року залишається високим.

Мінус 11 мільйонів місць. Чому авіакомпанії продовжують скасовувати рейси в 2022 роціФото: Після свят обсяг авіаперевезень залишається високим (unsplash.com/anete-lusina)

"Однак через відсутність сезонних свят авіакомпанії знову видаляють заплановані потужності на перший квартал року - з середини грудня було видалено близько 11,4 мільйонів місць, і ми можемо очікувати, що набагато більше буде випадати з системи в наступні кілька тижнів", - наголошується в статті.

Тим часом, пасажирський авіапотік у січні вже на 50% вищий, ніж у цей період рік тому – і становить 366,4 мільйона місць (проти 246,5 мільйонів у минулому році).

Пропускна спроможність авіакомпаній по всьому світу за останній тиждень збільшилася на 375 тисяч (з 84 мільйонами місць у розкладах), у зв'язку з поверненням пасажирів додому після свят.

В останні дні ЗМІ багато писали про скасування рейсів через брак персоналу і сильних погодних штормів, що обрушилися на США.

"Авіакомпанії по-різному справляються з операційними збоями. Ryanair публічно оголосила про плани скоротити свої пропускні спроможності більш ніж на третину в січні, на цьому тижні авіакомпанія має намір обслужити 2,8 мільйона місць в групах різних перевізників. Наступного тижня ця цифра впаде до 1,3 мільйона. І якщо Ryanair зробить такі кроки, ми повинні очікувати, що й інші підуть за ними", - прогнозують експерти.

Також пропускна здатність скорочується в авіакомпанії EasyJet - на 30% за останній місяць.

Мінус 11 мільйонів місць. Чому авіакомпанії продовжують скасовувати рейси в 2022 роціФото: У січні авікомпанії продовжать скорочувати рейси (unsplash.com/alexander-schimmeck)

Які країни нарощують і скорочують рейси

Пасажиропотік авіакомпаній в Індії на даний час становить майже 90% від рівня, що існував до пандемії, і щотижня додається близько 400 тисяч місць. Хоча на перших двох позиціях залишаються Китай і США.

Серед двадцяти найбільших ринків свої "доковідні" потоки збільшили Мексика (+6%) і Колумбія (+4%). Також з кожним тижнем нарощуються внутрішні перевезення в Бразилії (+ 8%) та Індонезії (+14%).

Серед країн, які скоротили кількість авіаперевезень в перший тиждень січня, виявилася Франція – її потужності знизилися на 15,4% якраз перед початком лижного сезону. Також зниження відзначено в США (-2,4%), Іспанії (-1,7%), Великобританії (-1,8%), Канаді (-1,9%).

Відзначається, що обмеження міжнародних поїздок через "Омікрон" на перший погляд видається розумним рішенням, проте скорочення пропускної здатності авіакомпаній не зупиняє поширення вірусу між країнами.

Мінус 11 мільйонів місць. Чому авіакомпанії продовжують скасовувати рейси в 2022 році

Фото: Авіакомпанії по-різному реагували на обмеження (Віталій Носач/РБК-Україна)

Cітуація з авіаперевезеннями в Україні в 2021 році

Серед європейських країн Україна опинилася в лідерах країн за темпами відновлення авіатрафіку після пандемії. Такі дані опублікували в звіті Євроконтролю на основі аналізу показників 2021 року. Україна з показниками авіаперевезення на 26% нижче від рівня 2019 року опинилася на 4-місці в списку країн:

  • Албанія (-8%);
  • Боснія і Герцеговина (-20%);
  • Вірменія (-22%);
  • Україна (-26%);
  • Греція (-27%).

При цьому Україна істотно випередила країни Західної Європи - найповільніше авіаційна галузь відновлювалася у 2021 році у Великобританії, Фінляндії та Ірландії. У цих країнах число перельотів було на 62% менше, ніж у 2019 році.

Масова вакцинація в Україні й за кордоном знову відкрила українцям дорогу в країни Євросоюзу і на популярні курорти, пояснював у своїй колонці у РБК-Україна авіаексперт Олексій Бурчевський.

В результаті українські авіакомпанії істотно наростили кількість рейсів цього літа. Так, за даними компанії "Украерорух", українські авіакомпанії в листопаді 2021 року виконали всього на 12% менше рейсів, ніж у листопаді докризового 2019, а за кількістю внутрішніх рейсів навіть випередили його показники.

Кілька десятків міжнародних авіакомпаній повернулися на транзитні маршрути над Чорним морем. Авіаційний персонал терміново відкликали з вимушених відпусток, а деякі авіакомпанії навіть оголошували новий набір бортпровідників і пілотів.

Мінус 11 мільйонів місць. Чому авіакомпанії продовжують скасовувати рейси в 2022 роціФото: Туристи з України активно літали на відпочинок в 2021 році (Віталій Носач/РБК-Україна)

Чартери в Туреччину і Єгипет літали, як в кращі "доковідні" роки. В цілому, тенденція позитивна, і дає надію на успішний 2022 рік, зазначив експерт.

Які прогнози для світової авіації роблять експерти

Загалом у світі в січні 2022 року заплановано на 22% менше місць, ніж у січні 2020 року (до початку пандемії). Цілком імовірно, що загальний ринок залишиться близько 40% нижче від рівня 2020 року, і у 2022 році "авіакомпанії будуть молитися про повернення корпоративного мандрівника", пишуть в OAG.

Експерти відзначають: наступні кілька тижнів для авіакомпаній будуть важкими як з операційної точки зору, так і в контексті формування всього 2022 року. Обмежені в ресурсах перевізники продовжать балансувати з робочими годинами персоналу.

Інші авіакомпанії, які працюватимуть без обмежень через "Омікрон", у другому кварталі налагодять свої справи. Високий відкладений попит вже призвів до того, що перевізники знову додали літаки, наприклад, A380, і знову відкрили далекомагістральні маршрути в багатьох країнах.

"Нам просто потрібно пережити перший квартал 2022 року, оскільки цей період завжди був вирішальним у цій галузі", - звертають увагу фахівці.

Нагадаємо, ми писали, що туристам в Європі будуть компенсувати перенесення авіарейсів.

Також раніше повідомлялося про польоти за новими правилами і авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році.

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