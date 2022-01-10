Мінус 11 мільйонів місць. Чому авіакомпанії продовжують скасовувати рейси в 2022 році

Які країни нарощують пасажирські авіаперевезення

Туризм без авіації вже неможливо уявити - під час пандемії авіаперевізники серед перших постраждали від закритих кордонів 2020 року. У 2021 році пропускна здатність авіакомпаній по всьому світу досягла 65% від рівня до пандемії.

Загальний пасажиропотік у світі склав 5,7 мільярда місць у порівнянні з 8,7 мільярдами e 2019 році - на 35% менше, повідомляється на платформі OAG - дослідницької компанії, що поставляє дані та аналітичні матеріали про подорожі.

Авіакомпанії продовжать скорочувати рейси в найближчі тижні

Відзначається, що в другій половині 2021 року відновлення турпотоків було більш відчутним, ніж у першому півріччі. Внутрішні перельоти досягли 80% від рівня 2019 року завдяки таким ринкам, як Китай, США і Росія.

Хоча очікується, що штам "Омікрон" погіршить показники пасажиропотоків, але дані поки свідчать про зворотне. Обсяг світових авіаперевезень в перший тиждень січня 2022 року залишається високим.

Фото: Після свят обсяг авіаперевезень залишається високим (unsplash.com/anete-lusina)

"Однак через відсутність сезонних свят авіакомпанії знову видаляють заплановані потужності на перший квартал року - з середини грудня було видалено близько 11,4 мільйонів місць, і ми можемо очікувати, що набагато більше буде випадати з системи в наступні кілька тижнів", - наголошується в статті.

Тим часом, пасажирський авіапотік у січні вже на 50% вищий, ніж у цей період рік тому – і становить 366,4 мільйона місць (проти 246,5 мільйонів у минулому році).

Пропускна спроможність авіакомпаній по всьому світу за останній тиждень збільшилася на 375 тисяч (з 84 мільйонами місць у розкладах), у зв'язку з поверненням пасажирів додому після свят.

В останні дні ЗМІ багато писали про скасування рейсів через брак персоналу і сильних погодних штормів, що обрушилися на США.

"Авіакомпанії по-різному справляються з операційними збоями. Ryanair публічно оголосила про плани скоротити свої пропускні спроможності більш ніж на третину в січні, на цьому тижні авіакомпанія має намір обслужити 2,8 мільйона місць в групах різних перевізників. Наступного тижня ця цифра впаде до 1,3 мільйона. І якщо Ryanair зробить такі кроки, ми повинні очікувати, що й інші підуть за ними", - прогнозують експерти.

Також пропускна здатність скорочується в авіакомпанії EasyJet - на 30% за останній місяць.

Фото: У січні авікомпанії продовжать скорочувати рейси (unsplash.com/alexander-schimmeck)

Які країни нарощують і скорочують рейси

Пасажиропотік авіакомпаній в Індії на даний час становить майже 90% від рівня, що існував до пандемії, і щотижня додається близько 400 тисяч місць. Хоча на перших двох позиціях залишаються Китай і США.

Серед двадцяти найбільших ринків свої "доковідні" потоки збільшили Мексика (+6%) і Колумбія (+4%). Також з кожним тижнем нарощуються внутрішні перевезення в Бразилії (+ 8%) та Індонезії (+14%).

Серед країн, які скоротили кількість авіаперевезень в перший тиждень січня, виявилася Франція – її потужності знизилися на 15,4% якраз перед початком лижного сезону. Також зниження відзначено в США (-2,4%), Іспанії (-1,7%), Великобританії (-1,8%), Канаді (-1,9%).

Відзначається, що обмеження міжнародних поїздок через "Омікрон" на перший погляд видається розумним рішенням, проте скорочення пропускної здатності авіакомпаній не зупиняє поширення вірусу між країнами.

Фото: Авіакомпанії по-різному реагували на обмеження (Віталій Носач/РБК-Україна)

Cітуація з авіаперевезеннями в Україні в 2021 році

Серед європейських країн Україна опинилася в лідерах країн за темпами відновлення авіатрафіку після пандемії. Такі дані опублікували в звіті Євроконтролю на основі аналізу показників 2021 року. Україна з показниками авіаперевезення на 26% нижче від рівня 2019 року опинилася на 4-місці в списку країн:

Албанія (-8%);

Боснія і Герцеговина (-20%);

Вірменія (-22%);

Україна (-26%);

Греція (-27%).

При цьому Україна істотно випередила країни Західної Європи - найповільніше авіаційна галузь відновлювалася у 2021 році у Великобританії, Фінляндії та Ірландії. У цих країнах число перельотів було на 62% менше, ніж у 2019 році.

Масова вакцинація в Україні й за кордоном знову відкрила українцям дорогу в країни Євросоюзу і на популярні курорти, пояснював у своїй колонці у РБК-Україна авіаексперт Олексій Бурчевський.

В результаті українські авіакомпанії істотно наростили кількість рейсів цього літа. Так, за даними компанії "Украерорух", українські авіакомпанії в листопаді 2021 року виконали всього на 12% менше рейсів, ніж у листопаді докризового 2019, а за кількістю внутрішніх рейсів навіть випередили його показники.

Кілька десятків міжнародних авіакомпаній повернулися на транзитні маршрути над Чорним морем. Авіаційний персонал терміново відкликали з вимушених відпусток, а деякі авіакомпанії навіть оголошували новий набір бортпровідників і пілотів.

Фото: Туристи з України активно літали на відпочинок в 2021 році (Віталій Носач/РБК-Україна)

Чартери в Туреччину і Єгипет літали, як в кращі "доковідні" роки. В цілому, тенденція позитивна, і дає надію на успішний 2022 рік, зазначив експерт.

Які прогнози для світової авіації роблять експерти

Загалом у світі в січні 2022 року заплановано на 22% менше місць, ніж у січні 2020 року (до початку пандемії). Цілком імовірно, що загальний ринок залишиться близько 40% нижче від рівня 2020 року, і у 2022 році "авіакомпанії будуть молитися про повернення корпоративного мандрівника", пишуть в OAG.

Експерти відзначають: наступні кілька тижнів для авіакомпаній будуть важкими як з операційної точки зору, так і в контексті формування всього 2022 року. Обмежені в ресурсах перевізники продовжать балансувати з робочими годинами персоналу.

Інші авіакомпанії, які працюватимуть без обмежень через "Омікрон", у другому кварталі налагодять свої справи. Високий відкладений попит вже призвів до того, що перевізники знову додали літаки, наприклад, A380, і знову відкрили далекомагістральні маршрути в багатьох країнах.

"Нам просто потрібно пережити перший квартал 2022 року, оскільки цей період завжди був вирішальним у цій галузі", - звертають увагу фахівці.

Нагадаємо, ми писали, що туристам в Європі будуть компенсувати перенесення авіарейсів.

Також раніше повідомлялося про польоти за новими правилами і авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році.