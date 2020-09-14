Фото в масках: названы ошибки, которые часто совершают туристы после отпуска

Фото: Туристка в аэропорту (freepik.com)

Разработчики "Дій вдома" объяснили тонкости пользования приложением

Туристы, которые приезжают в Украину из отпусков и других поездок, часто совершают ошибки при пользовании приложением "Дій вдома". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Евгений Горбачев, руководитель департамента разработки программного обеспечения ГП “Дия”.

Представитель ведомства перечислил основные ошибки, которые допускают туристы.

"Одна из основных тенденций и одновременно ошибок, которые показала практика, – люди часто подтверждают начало самоизоляции сразу же на границе или в аэропорту. Вместо того чтобы сделать это дома", - подчеркнул Евгений Горбачев.

По его словам, эта тенденция существенно и часто "ломала" процесс. Ведь получалось, что когда человек приезжал домой и затем пытался подтвердить свое местонахождение, то система автоматически сравнивала его с эталонной точкой, которую изначально указали в аэропорту.

"Так возникали проблемы, когда человек физически находится дома, но подтверждения система не дает, так как эталонная точка была поставлена неправильно", - говорит он.

Фото: Названы основные ошибки туристов при пользовании приложением "Дій вдома" после прибытия домой (РБК-Украина)

Кроме того, прибывшие из стран "красной" зоны туристы совершали при пользовании приложением еще одну ошибку. Люди, пребывая на самоизоляции, должны отправлять в систему свои фото. Но бывало, что некоторые делали фото в масках, после чего система не могла эти фото распознать.

"Нейронная сеть не может распознать в таком случае лицо пользователя. И люди очень часто не понимали, почему их фото не принимает система", - уточняет Евгений.

Он заявляет, что в ГП “Дия” уже отработали систему информирования туристов, а сами пограничники уже более четко и понятно объясняют людям, как следует пользоваться приложением правильно.

"В целом, стоит отметить еще одну тенденцию – люди, которые серьезно относятся к вирусу и самоизоляции, гораздо реже сталкиваются с подобными проблемами. Если у них возникают вопросы, то они обращаются в службу поддержки, получают консультацию и решают проблему", - подчеркивает Евгений Горбачев.

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