ЄС рекомендував відкрити кордони для українців: чи можуть тепер туристи вільно подорожувати до Європи

Україну внесли до списку "безпечних" держав для ЄС: що це значить для мандрівників

У четвер, 15 липня, Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. До цього списку потрапила й Україна, повідомляло РБК-Україна.

"Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна", - зазначається у повідомленні.

Як відомо, список країн переглядається кожні два тижні. До переліку країн можуть вносити зміни відповідно до рівня захворюваності COVID в державах.

Чи можна вже їхати до всіх країн ЄС?

Ні. Зараз всередині шенгенської зони панують абсолютно різні правила в'їзду до кожної з країн, підкреслюють в українському МЗС. Там радять завжди перевіряти правила в'їзду в кожному окремому випадку. Актуальні дані про правила в'їзду для громадян України в різні держави доступні на спеціально створеному сайті - tripadvisor.mfa.gov.ua .

Кожна країна ЄС встановлює свої правила перетину кордону. Часто це викликає плутанину не тільки в українських туристів, а й на рівні країн Євросоюзу. Наприклад, громадяни Польщі зараз можуть не зовсім розуміти, як їм доїхати автобусом до Італії і які вимоги потрібно виконати, проїжджаючи через транзитні країни, писали напередодні в одній із туристичних спільнот.

Словаччина дотепер пускає тільки вакцинованих і попередньо зареєстрованих на відповідному сайті громадян ЄС. Тим часом Греція ще на початку сезону відкрила свої кордони громадянам України, попри те, що нашу країну ЄС тоді ще не вносив до переліку "безпечних" країн.

Фото: Рішення ЄС має рекомендаційний характер, а пускати туристів чи ні, кожна країна вирішує самостійно (unsplash.com/toa-heftiba)

Рішення, яке ЄС прийняв напередодні, справді має рекомендаційний характер, а остаточне рішення завжди за урядом кожної окремої країни-члена ЄС, підтверджує у коментарі РБК-Україна адвокат Назар Чорний.

Відзначимо, зараз резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан в контексті пересування по території ЕС вважаються резидентами Євросоюзу. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Чи впливає рішення ЄС на те, яку вакцину вимагатимуть від мандрівників?

Зараз кожна з країн вирішує, на основі яких документів пускати туристів. Все більше держав вимагають сертифікат про повну вакцинацію одним із препаратів. Але, за словами Назара Чорного, вакцинації рішення ЄС, прийняте напередодні, не стосується.

"Як і раніше, країни встановлюють свої правила в‘їзду - потрібен обов‘язковий сертифікат вакцинації або достатньо лише ПЛР-тесту, чи потрібна самоізоляція по приїзду - кожна окрема країна визначає самостійно", - пояснює він.

"У випадку, якщо в'їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред'явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, дані щодо переліку визнаних вакцин можна перевіряти на порталі МЗС. Шукайте необхідну інформацію в розділі "Режим тимчасового в‘їзду для громадян України" по країні, яка вас цікавить", - кажуть в українському МЗС,

Після рішення ЄС країни швидше почнуть відкриватися для українців?

Хоча кожна країна і має право відкривати кордони самостійно, низка держав все ж чекає централізованого рішення та загальних рекомендацій Євросоюзу, розповідав у коментарі РБК-Україна гендиректор мережі турагентств "Поїхали з Нами" Олег Кулик.

Фото: Деякі країни ЄС відкрилися для українців ще до того, як ЄС опублікував відповідну рекомендацію (pixabay.com)

"Судячи з усього, у майбутньому цілком може бути певний гібрид із комплексу документів: набір різних варіантів, за якого будуть доступні кілька опцій по умовам в'їзду. ПЛР-тест, експрес - тест на антиген тощо", - прогнозує він.

Втім, все залежить від політики кожної країни щодо протидії COVID-19, каже адвокат Назар Чорний.

"Така рекомендація може бути використана як аргумент для послаблення умов для в‘їзду. Однак, знову таки, кожна країна самостійно приймає рішення щодо умов в‘їзду на свою територію. Також слід враховувати, що "зелений список" переглядається кожні два тижні, тому про довгострокові прогнози тут не йдеться", - впевнений він.

Нагадаємо, МЗС України дав поради про мандрівки за кордон влітку 2021 року.

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