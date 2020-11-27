Знімають заборону на популярну послугу: у Єгипті повідомили про нововведення для туристів

Єгипет у якості "зимового" курорту для пляжного відпочинку не втрачає популярності серед українців. Істотна частина туристів цікавиться дайвінгом в Єгипті, але в цій країні така активність дозволяється виключно сертифікованим державою дайвінг-центрам.

Місця, дозволені для дайвінгу, також суворо визначала тільки держава. Крім того, під забороною в Єгипті - дайвінг із плавзасобів. Попри це, вуличні продавці екскурсій не надто звертали увагу на заборони й активно продавали дайвінг-тури туристам.

Але у четвер, 26 листопада, у Міністерстві навколишнього середовища Єгипту заявили, що знову відкривають місця для дайвінгу у Південному Синаї. Про це повідомляє місцеве видання Egypt Independent.

У Агентстві з охорони навколишнього середовища Єгипту оголосили, що відповідно до низки нових вимог, 1 грудня у деяких місцях Південного Синаю може поновитися дайвінг для туристичних яхт і круїзів.

Таке рішення прийняли спільно з Міністерством туризму і старожитностей та місцевою владою Південного Синаю в рамках зусиль по досягненню сталого розвитку заповідників, підтримки екотуризму, збереженню природних ресурсів і підтримки працівників сфери туризму.

Фото: В Єгипті буде більше місць, де офіційно дозволять дайвінг (pixabay.com)

При цьому сьогодні багато дайвінг-центрів у Єгипті через пандемію коронавірусу закриті ще з березня, повідомляють у виданні.

Де в Єгипті дайвінг буде дозволений

Міністр навколишнього середовища Ясмін Фуад підтверджує, що рішення включає вступні курси з дайвінгу в ряді відомих місць, а саме - в Північній лагуні, Південній лагуні, Храмі, Хариті та на Білому острові.

Ці місця обрали після того, як у відомстві переконалися, що вони відповідають певним екологічним вимогам для таких активностей.

За словами міністра, рішення передбачає, що всі дайвінг-центри й туристичні об'єкти повинні здійснювати організаційний та екологічний контроль при проведенні таких заходів.

Центри, що надають такі послуги туристам, також повинні будуть забезпечити дотримання стандартів безпеки та дотримання відвідувачами Закону країни про природні заповідники. Адже, за словами глави відомства, Єгипет входить до числа країн, найбільш постраждалих від зміни клімату.

Через це в країні знижується врожайність і виникає дефіцит водних ресурсів. Також підвищення рівня моря загрожує прибережного населення країни, пише Egypt Independent.

Як нововведення вплине на попит серед туристів

Будь-яке відкриття раніше закритого в курортній країні - це "плюс", - говорить РБК-Україна глава та засновник туристичної компанії Gto.ua Михайло Тюрін.

"Але при цьому відсоток дайверів на цих курортах не дуже великий. І це, звісно, не буде вирішальним фактором, який міг би значно вплинути на зростання туристичного потоку в Єгипет. Водночас подібне нововведення, безсумнівно, урізноманітнює варіанти екскурсій - того, чим туристи можуть зайнятися поза готелем", - вважає експерт.

Фото: Відпочинок у Єгипті (скріншот з сайту booking.com)

Раніше ЗМІ Єгипту повідомляли, що багато курортних готелів країни через пандемію заповнені лише на 10% від наявності у них місць для туристів. Деякі готелі змушені були закритися.

У профільних туристичних відомствах країни заявляли, що не останню роль в падінні попиту на відпочинок в Єгипті вплинуло введення обов'язкових ПЛР-тестів на COVID-19 для всіх туристів. Проте Єгипет залишається лідером серед напрямків у українських туристів вже кілька років поспіль.

Окрім того, нещодавно в Єгипті ввели обмеження на роботу магазинів і ресторанів, які будуть працювати за новим графіком. Але, на думку опитаних РБК-Україна експертів, нові правила на відпочинок туристів значно не вплинуть. Пропонуємо почитати детальніше про те, які саме нові карантинні обмеження ввели у Єгипті.

Також ми писали, скільки коштують тури до Бразилії з України в кінці листопада.