Снимают запрет на популярную услугу: в Египте сообщили о нововведении для туристов

Египет в качестве "зимнего" курорта для пляжного отдыха не теряет популярности среди украинцев. Существенная часть туристов интересуется дайвингом в Египте, но в этой стране такая активность разрешается исключительно сертифицированным государством дайвинг-центрам.

Места, разрешенные для дайвинга, также строго определяло только государство. Кроме того, под запретом в Египте - дайвинг из плавсредств. Несмотря на это, уличные продавцы экскурсий не слишком обращали внимание на запреты и активно продавали дайвинг-туры туристам.

Но в четверг, 26 ноября, в Министерстве окружающей среды Египта заявили, что вновь открывают места для дайвинга в Южном Синае. Об этом сообщает местное издание Egypt Independent.

В Агентстве по охране окружающей среды Египта объявили, что в соответствии с рядом новых требований, 1 декабря в некоторых местах Южного Синая может возобновиться дайвинг для туристических яхт и круизов.

Такое решение приняли совместно с Министерством туризма и древностей и местными властями Южного Синая в рамках усилий по достижению устойчивого развития заповедников, поддержке экотуризма, сохранению природных ресурсов и поддержке сотрудников сферы туризма.

Фото: В Египте будет больше мест, где официально разрешат дайвинг (pixabay.com)

При этом сегодня многие дайвинг-центры в Египте из-за пандемии коронавируса закрыты еще с марта, сообщают в издании.

Где в Египте дайвинг будет разрешен

Министр окружающей среды Ясмин Фуад подтверждает, что решение включает вводные курсы по дайвингу в ряде известных мест, а именно - в Северной лагуне, Южной лагуне, Храме, Харите и на Белом острове.

Эти места выбрали после того, как в ведомстве убедились, что они соответствуют определенным экологическим требованиям для таких активностей.

По словам министра, решение предусматривает, что все дайвинг-центры и туристические объекты должны осуществлять организационный и экологический контроль при проведении таких мероприятий.

Центры, оказывающие такие услуги туристам, также должны будут обеспечить соблюдение стандартов безопасности и соблюдение посетителями Закона страны о природных заповедниках. Ведь, по словам главы ведомства, Египет входит в число стран, наиболее пострадавших от изменения климата.

Из-за этого в стране снижается урожайность и возникает дефицит водных ресурсов. Также повышение уровня моря угрожает прибрежному населению страны, пишет Egypt Independent.

Как нововведение повлияет на спрос среди туристов

Любое открытие ранее закрытого в курортной стране - это "плюс", - говорит РБК-Украина глава и основатель туристической компании Gto.ua Михаил Тюрин.

"Но при этом процент дайверов на этих курортах не очень большой. И это, естественно, не будет решающим фактором, который мог бы значительно повлиять на рост туристического потока в Египет. В то же время подобное нововведение, несомненно, разнообразит варианты экскурсий - того, чем туристы могут заняться вне отеля", - считает эксперт.

Фото: Отдых в Египте (скриншот с сайта booking.com)

Ранее СМИ Египта сообщали, что многие курортные отели страны из-за пандемии заполнены всего на 10% от наличия у них мест для туристов. Некоторые отели вынуждены были закрыться.

В профильных туристических ведомствах страны заявляли, что не последнюю роль в падении спроса на отдых в Египте повлияло введение обязательных ПЦР-тестов на COVID-19 для всех туристов. Тем не менее, Египет остается лидером среди направлений у украинских туристов уже несколько лет подряд.

К тому же, недавно в Египте ввели ограничение на работу магазинов и ресторанов, которые будут работать по новому графику. Но, по мнению опрошенных РБК-Украина экспертов, новые правила на отдых туристов значительно не повлияют. Предлагаем почитать детальнее о том, какие именно новые карантинные ограничения ввели в Египте.

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