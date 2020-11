Дешевше, ніж до карантину: скільки сьогодні коштують тури у відому екзотичну країну

Фото: Ріо-де-Жанейро, Бразилія (pixabay.com)

Новий 2021 рік можна зустріти на пляжі у Ріо-де-Жанейро

Колоритна Бразилія - один з небагатьох екзотичних напрямків, доступних цього сезону українським туристам. Якщо хочеться сонця і незабутніх вражень, можна вирушити назустріч пригодам до найбільшої країни Південної Америки.

Бразилія цікава мандрівникам, які їдуть не стільки відпочивати на пляжах, скільки відкривати для себе нові культури, архітектурні пам'ятки та пам'ятники природи.

Розповідаємо, чим може здивувати ця країна туристів, які планують зустріти новий 2021 рік під небом Ріо-де-Жанейро і скільки сьогодні коштують тури до цієї країни.

Як долетіти до Бразилії з України та чи потрібні ПЛР-тести

Станом на сьогодні Бразилія не вимагає від українських туристів ПЛР-тестів, також нема потреби проходити самоізоляцію. Крім того, Бразилія, за даними українського МОЗ, сьогодні знаходиться у "зеленій зоні". Це означає, що самоізоляцію після повернення в Україну також проходити не потрібно.

Цього року квитки до Бразилії – дешевше, ніж коли-небудь, кажуть експерти туристичного ринку. Деякі авіакомпанії продають квитки з Києва до міст Бразилії за ціною від 613 євро в обидва боки, повідомляє lowcostavia.

Рейси в Бразилії є в авіакомпаній Lufthansa і Latam (LAN). Вилетіти з Києва можна у міста Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро.

До речі, долетіти у Сан-Пауло з авіакомпаніями Lufthansa і Latam можна з однією пересадкою у Франкфурті. Тривалість перельоту – від 17 годин. У авіакомпанії KLM переліт з однією пересадкою в Амстердамі займає 17 годин туди та 16 годин назад. Такий переліт пропонується за ціною від 843 євро.

Фото: Перельоти до Бразилії пропонують кілька авіакомпаній (РБК-Україна)

Перельоти до Ріо-де-Жанейро виконуються з двома пересадками у Франкфурті й Сан-Пауло в авіакомпаній Lufthansa і Latam. У авіакомпаній KLM та Air France (927 євро) – з тривалістю перельоту 17 годин 20 хвилин з однією пересадкою в Амстердамі туди, і в Парижі – на зворотному шляху.

Як проходять подорожі до Бразилії

Бразилія - це справжній "калейдоскоп" культур, спадщина яких тут відразу помітна туристам: від історичної спадщини індіанців, які говорили мовами декількох мовних груп до нащадків колонізаторів, розповідає РБК-Україна Євген Іхельзон, співвласник компанії "My name is Travel".

"Сучасна Бразилія – це держава айті-індустрії та космосу, амазонських племен та капоейри. Кожен день у Бразилії – це культурне відкриття. Від гігантської статуї Христа до фантастичного водоспаду Ігуасу. Я особисто не зустрічав людини, яка б не полюбила Бразилію", - описує країну експерт.

У стандартному маршруті турів в Бразилії є і пляжі, острови, джунглі, місто Ріо-де-Жанейро. Але відпочинок в Бразилії іноді може нести й небезпеку.

"Бразилія – це не країна "пакетного" туризму. Будь подорож сюди – це трохи експедиція. Вечірні прогулянки в деяких районах можуть бути небезпечні, і краще не ризикувати – можуть пограбувати. Але, як правило, туристам відомо, куди можна ходити, а куди – не варто", - підбиває підсумок мандрівник.

Головні "must see" Бразилії

Знаменита статуя Христа в Ріо-де-Жанейро - символ міста Ріо-де-Жанейро. Її спорудили в 1931 році, а роботи по створенню унікальної статуї Христа Спасителя велися протягом дев'яти років. Це місце "паломництва" мільйонів туристів і чи не найвідоміша локація в Бразилії. До вершини гори веде залізниця й автомобільна дорога, а до підніжжя залізобетонної статуї – 220 сходинок.

Вид з оглядового майданчика на висоті 709 метрів над рівнем моря містом не залишає байдужим навіть бувалих туристів. Піднявшись до статуї, можна побачити місто як на долоні, бухту, гору Цукрова голова, пляж Копакабана.

Фото: Знаменита статуя Христа в Ріо-де-Жанейро (pixabay.com)

Цукрова голова – гора, біля підніжжя якої й було засноване місто Ріо-де-Жанейро. Висота гори – майже 400 метрів. Унікальне оглядове місце з прекрасними видами на місто. Піднятися можна по канатній дорозі, збудованій ще у 1912 році.

Скляна кабіна піднімає туристів на оглядовий майданчик за 3 хвилини – за цей час можна зробити безліч колоритних кадрів на пам'ять. Туристам радять зустрічати захід сонця на вершині Цукрової голови.

Водоспади Ігуасу вважаються одним із семи природних чудес світу. Це гігантські водоспади на кордоні з Аргентиною на річці Ігуасу. На найбільшому - 275 каскадів. Вони внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Висота потоків води досягає 60-82 метри. Туристи починають знайомство з Національним парком Ігуасу з Фос-ду-Ігуасу, звідки до водних чудес прокладений маршрут через тропічний ліс. У деяких місцях туристи можуть заплисти під бурхливий потік води під час рафтингу.

Фото: Водоспади в Бразилії (pixabay.com)

Заповідник Пантанал знаходиться в найбільшій болотистій місцевості на планеті. Ті, хто в дитинстві захоплювався книгами Джеральда Даррела або дивився "У світі тварин", можуть побачити ті самі "чудеса" дикої природи саме у цьому місці. Заповідник внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Це місце проживання 80 видів ссавців, 650 видів риб, 100 видів метеликів, 230 видів риб, 20 видів крокодилів. Також там можна помилуватися гігантським лататтям та іншою незвичайною тропічною рослинністю.

Пляж Копакабана – знаменитий пляж у формі півмісяця, де новорічну ніч звикли зустрічати мільйони туристів. Пляж на березі Атлантичного океану давно став символом респектабельного життя і приналежності до світу шоу-бізнесу.

Фото: Природні ландшафти країни (pixabay.com)

В Копакабані знаходиться найбільший у світі концертний майданчик, на якому виступають зірки першої величини. Наприклад, у 2006 році концерт The Rolling Stones на пляжі зібрав 1,3 млн глядачів.

Цей пляж також радять відвідати туристам для зустрічі світанку.

Скільки коштує відпочинок

Туристична компанія "Мандруй дешевше" пропонує групові тури з екскурсійною програмою на Новий рік на 11 ночей в Ріо-де-Жанейро за ціною від 3089 євро (107466 гривень) на одну людину у готелі 4* зі сніданками, у готелі 5* - 4040 євро зі сніданками з вильотом 29 грудня. У вартість туру включені перельоти та основні екскурсії. У програмі також передбачений пляжний відпочинок.

У туристичного агентства "My name is Travel" груповий тур на 12 днів у Ріо-де-Жанейро з вильотом 22 грудня коштує 2290 доларів (65494 гривень за курсом 28,6) без вартості перельотів (разом з авіаквитками тур обійдеться від 3100 доларів).

Фото: Копакабана - знаменитий пляж у формі півмісяця (booking.com)

У туристичної компанії "Феєрія мандрів" 10 денний груповий тур в Ріо-де-Жанейро коштує 69595 гривень без вартості перельотів. Початок туру – 30 грудня.

Відпочинок в Бразилії не можна віднести до бюджетних через дальні відстані, внутрішні перельоти (в маршруті туру їх може бути й чотири) та через ексклюзивні екскурсії. Втім, подорож до такої колоритної країни точно запам'ятається надовго, тому побувати тут варто хоча б раз.

