Обмеження в Єгипті: що зміниться для туристів із новими карантинними правилами

Фото: Єгипет (pixabay.com)

З 1 грудня магазини та ресторани будуть працювати за новим графіком

У найпопулярнішій серед українців курортній країні готуються впровадити нові карантинні правила. З 1 грудня в Єгипті магазини, ресторани та нічні клуби зобов'язані працювати в обмеженому режимі з метою уповільнення поширення COVID-19 у країні.

До нових заходів влада готовилась ще два тижні тому, а нещодавно відповідну інформацію про нові заходи отримали й українські туристичні компанії. Що зміниться для українських туристів у Єгипті після такого нововведення - розбиралося РБК-Україна.

Фото: Більшість туристів відпочивають на території готелів (pixabay.com)

Які правила почнуть діяти з 1 грудня

У рамках підготовки до другої хвилі коронавірусу уряд Єгипту оголосив нові години роботи магазинів, ресторанів, кафе і крафтових майстерень з 1 грудня. Такі заходи стали необхідними через зростання захворюваності в країні, повідомляє Egypt Today.

Міністр локального розвитку генерал Махмуд Шаараві повідомив про новий режим роботи магазинів, торгівельних центрів і ресторанів.

Нові правила щодо зимового періоду діють з останньої п'ятниці вересня до останнього четверга квітня.

- в будні дні магазини та торгівельні центри відкриються о 7:00 ранку і зачинятимуться о 22:00 взимку, і о 23:00 – влітку.

- у четвер-п'ятницю та святкові дні магазини та торгівельні центри будуть зачинятися на годину пізніше – о 23:00 взимку й опівночі влітку.

- ресторани, кафе і базари, в тому числі в торгівельних центрах, будуть відкриватися о 5:00 ранку і зачинятися о 24:00 взимку, і в 01:00 влітку.

- у четвер-п'ятницю та святкові дні ресторани, кафе і базари працюватимуть на годину довше і зачинятимуться о 01:00.

Обмеження не поширюються на доставку їжі з ресторанів – вона буде працювати цілодобово. Також цілодобово будуть працювати ресторани і магазини в аеропортах.

За звичайним графіком працюватимуть і супермаркети, продуктові магазини, пекарні, бутіки й аптеки.

При цьому скоротять час роботи нічних розважальних закладів (клубів і дискотек): вони будуть працювати максимум до 02:00.

Фото: Підводний світ Червоного моря (pixabay.com)

Як це вплине на відпочинок туристів

У Міністерстві туризму і старожитностей Єгипту роз'яснили, що нові правила не поширюються на магазини в готелях і готельних територіях. Також немає обмежень на проведення нічних заходів у готельних комплексах.

Експерти туристичного ринку впевнені, що новий режим роботи закладів у Єгипті не вплине на якість відпочинку українців і на кількість охочих відпочити на курортах Червоного моря.

"Для наших туристів дані обмеження не є критичними, тому ми впевнені, що посилені заходи уряду Єгипту не вплинуть на бронювання туристами цього напряму", - кажуть у коментарі РБК-Україна в прес-службі компанії "Anex Tour."

Крім того, більшість українських туристів обмежуються відпочинком і розвагами на території готелів, говорить РБК-Україна Олег Кулик, генеральний директор мережі агенцій "Поїхали з нами".

"В Єгипет туристи приїжджають і в 90% випадків - відпочивають саме у готелях. В деяких випадках - їздять на екскурсії. Це ж не європейська країна - в Шарм-ель-Шейху у деяких готелях є можливість вийти погуляти на шопінг, але це не країна нічного життя для туристів. Все, що туристам потрібно, доступно на території готелів", - зазначає фахівець.

За його словами, відпочивальники виходять в місто здебільшого для того, щоб купити фрукти або одяг, сувеніри.

"У Хургаді особливо немає місць для відпочинку поза готелями, в Шарм-ель-Шейху працюють бари, але і там наших туристів не так багато", - додає він.

Фото: Екскурсії до пірамід (pixabay.com)

За його інформацією, попит на відпочинок у Єгипті поступово зростає після спаду у жовтні. Відмовлятися від єгипетських курортів українці не стануть через те, що пляжний сезон у Туреччині закінчився, а іншого напрямку за такими цінами зараз немає, вважає директор мережі турагентств.

Також РБК-Україна стало відомо, що деякі туристичні компанії планують розширити нічні розважальні програми для своїх туристів в єгипетських готелях.

Нагадаємо, для поїздки в Єгипет необхідно зробити ПЛР-тест перед польотом за 72 години або по прильоту в одному з аеропортів місцевих курортів. Єгипет станом на сьогодні знаходиться в "зеленій зоні" українського МОЗ, тому самоізоляція і тестування після відпустки будуть не потрібні.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відновиться туризм у Єгипті.

Також ми розповідали, що в Єгипті заявляли про брак туристів на курортах.