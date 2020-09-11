Тури стрімко дешевшають: Єгипет у вересні дивує низькими цінами на відпочинок

Щоб утримати туристів після карантинних нововведень, на курортах Єгипту істотно знижують ціни. Через обов'язкове тестування на COVID-19 привабливість відпочинку в Єгипті для українців знизилася, і ціни на гарячі путівки стрімко падають.

Однак, відпочинок у Єгипті в оксамитовий сезон для українців – один з найбільш затребуваних напрямків на туристичному ринку. В цей час температура повітря найбільш приємна – знижується до 30-33 градусів, а температура води в морі залишається на рівні 28-30 градусів. У цей період наплив туристів з різних країн зменшується, і відпочинок стає більш комфортним.

З 1 вересня влада Єгипту ввела обов'язкове тестування на COVID-19 для туристів. Щоб утримати турпотік у цьому сезоні, українські туроператори включають тестування у страхування при купівлі туру або компенсують його вартість туристам (у Єгипті тест коштує 30 доларів).

Який курорт обрати?

Перед покупкою туру варто вивчити особливості відпочинку та переваги курортів. Найбільш популярні серед туристів курорти Єгипту – Шарм-ель-Шейх і Хургада.

Фото: Відпочинок у Єгипті в оксамитовий сезон для українців – один із найбільш затребуваних напрямків (pixabay.com)

Пляжі в Шарм-ель-Шейху зручні для засмагання, але для купання в морі доводиться заходити по понтонах через корали близько до берега, носити спеціальне взуття. Втім, на курорті є готелі, які облаштували власні піщані пляжі в бухтах і регулярно оновлюють пісок.

Курорт Шарм-ель-Шейх - сучасний, повний розваг, там є чим зайнятися любителям клубного життя, хороших ресторанів і походів по магазинах. Бухта Наама Бей славиться красивою набережною і ресторанами.

В Шарм-ель-Шейху - просто рай для дайверів: сюди стікаються любителі барвистого підводного світу з усіх країн. Милуватися яскравими рибками можна навіть з берега.

Курорт Хургада відомий своїми піщаними пляжами з пологим входом у море. Корали ростуть на достатній відстані від берега, щоб не туристи не відчували їх при купанні. На цьому курорті завжди трохи прохолодніше і більш вітряно, ніж у Шарм-ель-Шейху, тому пляжний відпочинок вважається більш комфортним. Відпустку в Хургаді вибирають туристи, які хочуть добре відпочити з дітьми.

Більшість готелів у Хургаді побудовані давно. На цьому курорті вистачає розваг для молоді, в тому числі водних – віндсерфінг і кайт-серфінг.

Фото: Визначні місця в Хургаді (pixabay.com)

Скільки коштує тиждень відпочинку на двох

Ми вивчили "гарячі" путівки від провідних туроператорів на дати з 13 вересня з вильотом з Києва і тижневим відпочинком на двох по системі "все включено" і вибрали найнижчі ціни.

На курорті Шарм-ель-Шейх в готелях 3* тури від туроператора “Join Up!“ коштують від 494 доларів, в 4* готелях від 527 доларів, 5* - від 560 доларів.

У мережі турагенств "Пілігрим" найдешевший тур на двох на цей курорт в 3* готелі з вильотом 13 вересня обійдеться у 412 доларів, в 4* - 446 доларів, у 5* - від 469 доларів після знижки 32%.

У туроператора “Аполло-тур“ 7 ночей в 3-зірковому готелі коштує 415 доларів, в 4* - 446 доларів, а в 5* - від 520.

У Хургаді тижневий відпочинок на двох у “Join Up!“ в готелях 3* і 4* коштує від 611 доларів із вильотом 16 вересня, у 5-зірковому готелі обійдеться від 710 доларів.

У мережі турагенств "Пілігрим" найдешевший тур на двох на цей курорт з вильотом 21 вересня в 3-зірковому готелі коштує 506 доларів, в 4* - 516 доларів з вильотом 15 вересня, в 5-зірковому готелі – 562 долари.

При покупці семиденного туру у компанії “Аполло-тур“ з вильотом 15 вересня відпочинок на двох обійдеться в 3-зірковому готелі 455 доларів, в 4* - від 501 доларів, в 5*– 547.

До слова, згідно з даними українського МОЗ за 11 вересня, у Єгипті спостерігається вкрай низький показник захворюваності на COVID-19: всього 2,9 активних випадків на 100 тисяч населення. Водночас в Україні цей показник становить 88,1. Це означає, що робити тестування на COVID-19 або проходити самоізоляцію після повернення з єгипетських курортів не потрібно.

Нагадаємо, ми писали, що буде з турами в Туреччину через нові правила на курорті.

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