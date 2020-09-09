Посилення карантину: що буде з турами до Туреччини через нові правила на курорті

Фото: Відпочинок у Туреччині (pixabay.com)

Де в Туреччині туристам можна ходити без масок

У Туреччині знову посилили карантинні обмеження. З 8 вересня носіння масок у Туреччині зробили обов'язковим у всіх громадських місцях, включаючи пляжі.

В урядовому документі говориться, що громадяни зобов'язані надягати маски у всіх приміщеннях, крім житлових. До списку увійшли всі громадські території, включаючи вулиці, парки, сади та пляжі.

Посилений масковий режим запровадили по всій території Туреччини через невиконання раніше прийнятих заходів щодо протидії розповсюдження коронавірусу, особливо – соціального дистанціювання, кажуть в уряді країни.

"На нинішньому етапі рівень поширення хвороби зростає, а здоров'я населення перебуває під загрозою", - йдеться у рішенні.

Чи захочуть українські туристи відпочивати в масках на пляжах Туреччини, розбиралося РБК-Україна.

Чи знизиться попит на тури в країну

До маскового режиму в Туреччині й так вже звикли за літо, кажуть туристи.

"В готелі в Аланії, де я відпочиваю, і так всі постійно ходять в масках – і персонал, і гості. На пляжі готелю маски не просять одягати. Але зате на прогулянках в місті та екскурсіях знімаємо маски тільки для фотографій. І хоча деякі туристи носять їх на підборідді, ніхто зауважень їм не робить поки що", - розповідає РБК-Україна киянка Марина Островська.

Фото: У готелях маски носити не обов'язково (pixabay.com)

Як пояснив у коментарі РБК-Україна Андрій Демура, директор "Аполло Тур", інформація у циркулярі турецького міністерства стосується тільки громадських пляжів країни. Більшість пляжів на узбережжі належать готелям, де й відпочивають туристи.

"Вимога носити маски на пляжах стосується публічних, громадських пляжів для місцевих жителів. Що стосується приватних пляжів при готелях, то цей протокол на них не поширюється. Оскільки туристи не ходять на громадські пляжі, цей припис їх не торкнеться. Сьогодні ніхто з сотень наших туристів в Туреччині до нас з приводу носіння масок на пляжах не звертався – готелі їх не вимагають. Тому попит на відпочинок у Туреччині від цього не постраждає", - говорить експерт.

Чи потрібно тепер носити маски в готелях?

Турецькі готельєри відзначають, що готелі не вимагають від гостей носіння масок, оскільки цього немає в правилах сертифікації для їхньої роботи під час пандемії.

"Така вимога навряд чи може з'явитися, оскільки місцева влада прагне створити максимально сприятливі умови для іноземних гостей і не втомлювати їх зайвими вимогами", - розповіла директор з продажу готелю Bellis Deluxe Ганна Йііт у коментарі виданню profi.travel.

До речі, Туреччина для України залишається у "зеленій" зоні. При в'їзді в країну ПЛР-тести на коронавірус не потрібні, але у туристів має бути страховка, яка покриває лікування від COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно в Україні оголосили про важливе нововведення для туристів, які купують тури по Україні й за кордоном.

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