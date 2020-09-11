Туры стремительно дешевеют: Египет в сентябре удивляет низкими ценами на отдых

Чтобы удержать туристов после карантинных нововведений, на курортах Египта существенно снижают цены. Из-за обязательного тестирования на COVID-19 привлекательность отдыха в Египте для украинцев снизилась, и цены на горящие путевки стремительно падают.

Тем не менее отдых в Египте в бархатный сезон для украинцев – одно из самых востребованных направлений на туристическом рынке. В это время температура воздуха наиболее приятная – снижается до 30-33 градусов, а температура воды в море остается на уровне 28-30 градусов. В этот период наплыв туристов из разных стран уменьшается, и отдых становится более комфортным.

С 1 сентября власти Египта ввели обязательное тестирование на COVID-19 для туристов. Чтобы удержать турпоток в этом сезоне, украинские туроператоры включают тестирование в страхование при покупке тура или компенсируют его стоимость туристам (в Египте тест стоит 30 долларов).

Какой курорт выбрать?

Перед покупкой тура стоит изучить особенности отдыха и преимущества курортов. Самые популярные среди туристов курорты Египта – Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Фото: Отдых в Египте в бархатный сезон для украинцев – одно из самых востребованных направлений (pixabay.com)

Пляжи в Шарм-эль-Шейхе удобны для загорания, но для купания в море приходится заходить по понтонам из-за кораллов близко к берегу, носить специальную обувь. Впрочем, на курорте есть отели, которые обустроили собственные песчаные пляжи в бухтах и регулярно обновляют песок.

Курорт Шарм-эль-Шейх - современный, полон развлечений, там есть чем заняться любителям клубной жизни, хороших ресторанов и походов по магазинам. Бухта Наама Бей славится красивой набережной и ресторанами.

В Шарм-эль-Шейхе - просто рай для дайверов: сюда стекаются любители красочного подводного мира со всех стран. Любоваться красочными рыбками можно даже с берега.

Курорт Хургада известен своими песчаными пляжами с пологим входом в море. Кораллы растут на достаточном расстоянии от берега, чтобы не туристы не чувствовали их при купании. На этом курорте всегда чуть прохладнее и более ветрено, чем в Шарм-эль-Шейхе, поэтому пляжный отдых считается более комфортным. Отпуск в Хургаде выбирают туристы, которые хотят хорошо отдохнуть с детьми.

Большинство отелей в Хургаде построены давно. На этом курорте хватает развлечений для молодежи, в том числе водных – виндсерфинг и кайт-серфинг.

Фото: Достопримечательности в Хургаде (pixabay.com)

Сколько стоит неделя отдыха на двоих

Мы изучили "горящие" путевки от ведущих туроператоров на даты с 13 сентября с вылетом из Киева и недельным отдыхом на двоих по системе "все включено" и выбрали самые низкие цены.

На курорте Шарм-эль-Шейх в отелях 3* туры от туроператора “Join Up!“ стоят от 494 долларов, в 4* отелях – от 527 долларов, 5* - от 560 долларов.

В сети турагенств "Пилигрим" самый недорогой тур на двоих на этот курорт в 3* отеле с вылетом 13 сентября обойдется в 412 долларов, в 4* - 446 долларов, в 5* от 469 долларов после скидки 32%.

У туроператора “Аполло-тур“ 7 ночей в 3-звездочном отеле стоит 415 долларов, в 4* - 446 долларов, а в 5* - от 520.

В Хургаде недельный отдых на двоих у “Join Up!“ в отелях 3* и 4* стоит от 611 долларов с вылетом 16 сентября, в 5-звездочном отеле обойдется от 710 долларов.

В сети турагенств "Пилигрим" самый дешевый тур на двоих на этот курорт с вылетом 21 сентября в 3-звездочном отеле стоит 506 долларов, в 4* - 516 долларов с вылетом 15 сентября, в 5-звездочном отеле – 562 доллара.

При покупке семидневного тура в компании “Аполло-тур“ с вылетом 15 сентября отдых на двоих обойдется в 3-звездочном отеле в 455 долларов, в 4* - от 501 долларов, в 5*– 547.

К слову, согласно данным украинского Минздрава за 11 сентября, в Египте наблюдается крайне низкий показатель заболеваемости COVID-19: всего 2,9 активных случаев на 100 тысяч населения. В то же время в Украине этот показатель составляет 88,1. Это значит, что делать тестирование на COVID-19 или проходить самоизоляцию после возвращения с египетских курортов не нужно.

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