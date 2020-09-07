"У вересні ціни суттєво знижуються": скільки коштує відпустка в Албанії восени

Фото: Відпочинок в Албанії восени (pixabay.com)

За чисті пляжі країну називають "європейськими Мальдівами"

Албанія днями знову повернулася в "зелену зону" для українців: з 4 вересня МОЗ оновив список країн, в яких захворюваність коронавірусом нижче, ніж в Україні. Це означає, що в найближчі два тижні туристам не потрібно здавати тест на COVID-19 чи проходити 14-денну самоізоляцію після повернення додому.

За останні два тижні в Албанії виявляли 66,9 активних випадків інфікування на 100 тис. населення, в той час, як в Україні – 79,6 випадків. До речі, балканська країна потрапила в "зелений" перелік не завдяки зниженню рівня захворюваності, а через його зростання в Україні. Адже на 14 серпня в Албанії цей показник становив 59,8 випадків на 100 тис. населення, а в Україні – 45,6 випадків.

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Албанія – одна з найпопулярніших країн Балканського півострова для відпочинку на початку осені. В цей час температура повітря тримається на рівні 26-28 градусів, води в морі – близько 25. В країну їдуть любителі європейської атмосфери, які водночас шукають відносно бюджетний відпочинок.

В Албанії – невисокі ціни, у вересні також немає великого напливу туристів, тому пляжний відпочинок на початку осені там можна вважати комфортним. Зате дуже смачна кухня і дружелюбні місцеві жителі. За доглянуті чисті пляжі, тепле блакитне море цю країну називають "європейськими Мальдівами".

Фото: Албанії дуже смачна кухня і дружелюбні місцеві жителі (pixabay.com)

Згідно з даними від українських туристичних компаній, чартерні рейси в Албанію будуть відправлятися до кінця вересня. Вилетіти можна з Києва, Харкова, Запоріжжя, Львова, Одеси.

За словами Олени Бойко, співзасновниці Travel Professional Group (TPG), Албанія займає друге за популярністю місце серед Балканських країн для українських туристів.

"Якщо говорити про ціновий діапазон і масовість туризму, то на першому місці – Чорногорія. Приблизно в однаковому ціновому діапазоні знаходиться Албанія. Це однозначно масовий туризм (як Єгипет і Туреччина), куди замовляють не блоки місць, а де в операторів є чартерна програма. В Албанії, на відміну від Чорногорії, немає вілл – тільки готельна база, яка дуже динамічно розвивається", – розповідає експерт.

Вона пояснює, що у вересні ціни автоматично падають на 15-20% у всіх готелях, проживання буде дешевше: це звичайні умови продажу, які спостерігаються щороку. Тому тури у вересні дешевше, ніж у серпні, каже Олена Бойко.

Фото: Пляжі в Албанії – з дрібної гальки і піску (pixabay.com)

Найпопулярнішими курортами в Албанії вважаються:

Дуррес – відомий курорт з береговою лінією в 15 км з великою кількістю пляжів-районів. Його обирають для відпочинку з дітьми завдяки похилому входу у воду.

Саранда – курорт розташований в однойменній бухті з набережної. Берег похилий, дрібно-гальковий, а вода блакитна. Це курорт з клубним відпочинком для молоді.

Ксамиль – популярний курорт із білосніжними піщаними пляжами в блакитних бухтах з невеликими островами. Входить в десятку найкрасивіших пляжів Європи. Місцеві жителі називають Ксамиль "албанськими Мальдівами".

Влера – місто розташоване на кордоні Іонічного та Адріатичного морів. На курорті багато невеликих пляжів, розділених бухтами. Пляжі – з дрібної гальки й піску, на диких ділянках можуть траплятися камені. Курорт підходить для відпочинку з маленькими дітьми. У місті багато туристичних комплексів та ресторанів.

Химара – курорт відноситься до місцевості Албанська Рів'єра, має один з найкрасивіших пляжів країни. Це ідеальне місце для відпочинку з дітьми завдяки пологому входу в море і піщано-гальковому берегу. Курорт популярний серед дайверів.

Скільки коштують тури в Албанію у вересні?

Туроператор "Адріатик Тревел" везе туристів автобусом зі Львова на 9 днів за 298 євро. У вартість входять екскурсії по маршруту і страхування.

У туроператора "Join Up!" тижневий тур в Дуррес у 2-зірковий готель з вильотом з Києва 9 вересня коштує 6766 гривень за людину, в 4-зірковому готелі в Саранді на цю ж дату – 10309 гривень.

У "Аполло-тур" вартість семиденного відпочинку у вересні в 4-зіркових готелях – від 14395 гривень за людину.

"Travel Professional Group" пропонує авіатури в Дуррес із вильотом 9 вересня за ціною від 7887 гривень за одного у 2-зірковому готелі, від 8379 гривень – у 4-зірковому.

При в'їзді в Албанію для українських туристів ПЛР-тест і самоізоляція не потрібні.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли краще планувати відпочинок в Чорногорії.

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