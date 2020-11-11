Не лише Єгипет: названі найпопулярніші країни для зимового відпочинку

Осінь за вікном сприяє бажанню вирушити в одну з теплих країн, і українці активно планують відпочинок на курортах, які наразі відкриті для наших туристів. Українські туроператори назвали найбільш затребувані напрямки в зимовому сезоні подорожей.

Як і в минулі роки, найбільш популярною країною для відпочинку залишається Єгипет. А ось друге і третє місце по популярності у туристів виявилися несподіваними.

"Станом на 10 листопада 2020 року, в системі бронювання "Join UP!" найбільше українців планують вирушити в холодну пору в Єгипет - 84% бронювань. За ним йдуть Танзанія (7%) і тури в ОАЕ (4%)", - повідомляють у прес-службі туроператора.

Фото: Відпочинок на курорті в Мексиці (pixabay.com)

Де можна відпочивати під теплим сонцем

Хоча перелік відкритих для українців країн перевищує півсотні, зручних для відпочинку в цьому сезоні - близько десятка. Ринок туризму "перевернувся", і звичні напрямки в Європі та Азії закриті, але у наших туристів з'явилася можливість відкрити нові куточки планети.

Наприклад, популярною в цьому сезоні стає Танзанія (острів Занзібар). З 24 жовтня авіакомпанія SkyUp почала польоти на цей курортний острів. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень та заплановані до кінця березня 2021 року.

Занзібар знаходиться за 24 кілометри від африканського узбережжя Танзанії та омивається водами Індійського океану. Курорт приваблює туристів тихим відпочинком на райських піщаних пляжах з блакитною водою, водними видами спорту та цікавими екскурсіями. "Гарячі" тури в цю країну в останній момент можна знайти за ціною від 466 євро з людини на тиждень.

Єгипет продовжує приваблювати туристів новими курортами й низькими цінами. Наприклад, у середині листопада путівку на двох можна придбати за 300 доларів.

В ОАЕ варто поїхати, щоб не тільки позасмагати на чудових пляжах, але і розважитися шопінгом у розкішних торгових центрах.

Фото: Відпочинок на Мальдівах (pixabay.com)

Ближче до нового року українці зможуть полетіти прямими рейсами на відпочинок до Мексики та на Мальдіви. У першому напрямку приваблюють як унікальні пляжі, так і захоплюючі екскурсії до пірамід і природних парків. А Мальдіви обіцяють тихий відпочинок на райських островах і повне усамітнення від міської цивілізації.

Нові гірськолижні курорти

В умовах закритих кордонів європейських країн, куди українці звикли їздити взимку кататися на лижах, туристичні компанії представляють нові гірськолижні курорти.

Цього сезону українцям пропонують насолодитися снігом на схилах гір в Туреччині. Найбільш популярний курорт – Ерджіяс в Каппадокії, куди з 27 грудня з'являться прямі рейси з Києва.

Відкрита для наших мандрівників також Болгарія з її гірськолижними курортами. А ще – Північна Македонія, в яку можна буде полетіти прямим рейсом вже з 6 грудня. Обидві ці країни відомі також оздоровчими курортами, тому відпочинок сподобається мандрівникам з різними уподобаннями.

Фото: Гірськолижний курорт Ерджіяс (wecityguide.com)

Умови безпеки

Експерти Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) нещодавно опублікували результати дослідження про ризик заразитися COVID-19 на борту літака. Виявилося, він не перевищує один випадок на кожні 27 млн туристів.

У більшості країн, куди пропонуються пакетні тури, особливих карантинних вимог немає. Наприклад, в Туреччині тест при в'їзді не потрібен, але необхідна страховка, яка покриває COVID-19. В Єгипті тест потрібен: його можна зробити в Україні або в аеропорту прибуття за 30 доларів. В ОАЕ потрібен тест з України, а в аеропорту прибуття його зроблять повторно безкоштовно.

В Танзанії, Мексиці й Домінікані тестів не вимагають. І тільки Мальдівська республіка вимагає негативні результати ПЛР-тесту, також необхідно завантажити спеціальний додаток. Втім, з усім цим туристам допомагають розібратися туристичні компанії.

Більшість відкритих для українців країн, в які можна полетіти на відпочинок взимку, мають низький рівень захворюваності на COVID-19, і знаходяться в "зеленій" зоні. Це означає, що ризики заразитися там набагато нижчі, ніж удома, а після повернення не потрібні самоізоляція або ПЛР-тестування.

Фото: Доступні напрямки для подорожі взимку (інфографіка Join UP!)

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують "гарячі" тури в Єгипет в листопаді.

Також ми розповідали про кращі місця, де можна покататися на лижах в цьому сезоні.