Не только Египет: названы самые популярные страны для зимнего отдыха

Осень за окном способствует желанию отправиться в одну из теплых стран, и украинцы активно планируют отдых на курортах, которые в данный момент открыты для наших туристов. Украинские туроператоры назвали самые востребованные направления в зимнем сезоне путешествий.

Как и в минувшие годы, самым популярной страной для отдыха остается Египет. А вот второе и третье место по востребованности у туристов оказались неожиданными.

"По состоянию на 10 ноября 2020 года, в системе бронирования "Join UP!" больше всего украинцев планирует отправиться в холодную пору в Египет - 84% бронирований. За ним следует Танзания (7%) и туры в ОАЭ (4%)", - сообщают в пресс-службе туроператора.

Фото: Отдых на курорте в Мексике (pixabay.com)

Где можно отдыхать под теплым солнцем

Хотя список открытых для украинцев стран превышает полсотни, подходящих для отдыха в этом сезоне - около десятка. Рынок туризма "перевернулся", и привычные направления в Европе и Азии закрыты, но у наших туристов появилась возможность открыть новые уголки планеты.

Например, популярной в этом сезоне становится Танзания (остров Занзибар). С 24 октября авиакомпания SkyUp начала полеты на этот курортный остров. Рейсы выполняются дважды в неделю и запланированы до конца марта 2021 года.

Занзибар находится в 24 километрах от африканского побережья Танзании и омывается водами Индийского океана. Курорт привлекает туристов тихим отдыхом на райских песчаных пляжах с лазурной водой, водными видами спорта и интересными экскурсиями. "Горящие" туры в эту страну в последний момент можно найти по цене от 466 евро с человека на неделю.

Египет продолжает привлекать туристов новыми курортами и низкими ценами. Например, в середине ноября путевку на двоих можно приобрести за 300 долларов.

В ОАЭ стоит поехать, чтобы не только позагорать на великолепных пляжах, но и развлечься шоппингом в роскошных торговых центрах.

Фото: Отдых на Мальдивах (pixabay.com)

Ближе к новому году украинцы смогут полететь прямыми рейсами на отдых в Мексику и на Мальдивы. В первом направлении привлекают как уникальные пляжи, так и захватывающие экскурсии к пирамидам и природным паркам. А Мальдивы обещают тихий отдых на райских островах и полное уединение от городской цивилизации.

Новые горнолыжные курорты

В условиях закрытых границ европейских стран, куда украинцы привыкли ездить зимой кататься на лыжах, туристические компании представляют новые горнолыжные курорты.

В этом сезоне украинцам предлагают насладиться снегом на склонах гор в Турции. Самый популярный курорт – Эрджиес в Каппадокии, куда с 27 декабря появятся прямые рейсы из Киева.

Открыта для наших путешественников также Болгария с ее горнолыжными курортами. А еще – Северная Македония, в которую можно будет полететь прямым рейсом уже с 6 декабря. Обе эти страны известны также оздоровительными курортами, поэтому отдых придется по душе путешественникам с разными предпочтениями.

Фото: Горнолыжный курорт Эрджиес (wecityguide.com)

Условия безопасности

Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) недавно опубликовали результаты исследования о риске заразиться COVID-19 на борту самолета. Оказалось, он не превышает один случай на каждые 27 млн туристов.

В большинстве стран, куда предлагаются пакетные туры, особых карантинных требований нет. Например, в Турции тест при въезде не требуется, но необходима страховка, покрывающая COVID-19. В Египте тест нужен: его можно сделать в Украине или в аэропорту прибытия за 30 долларов. В ОАЭ нужен тест из Украины, а в аэропорту прибытия его сделают повторно бесплатно.

В Танзании, Мексике и Доминикане тестов не требуют. И только Мальдивская республика требует негативные результаты ПЦР-теста, также необходимо скачать специальное приложение. Впрочем, со всем этим туристам помогают разобраться туристические компании.

Большинство открытых для украинцев стран, в которые можно полететь на отдых этой зимой, имеют низкий уровень заболеваемости COVID-19, и находятся для Украины в "зеленой" зоне. Это значит, что риски заразиться там намного ниже, чем дома, а после возвращения не нужны самоизоляция или ПЦР-тестирование.

Фото: Доступные направления для отдыха зимой (инфографика Join UP!)

Напомним, ранее мы писали, сколько стоят "горящие" туры в Египет в ноябре.

Также мы рассказывали про лучшие места, где можно покататься на лыжах в этом сезоне.