"Перлина" Європи: відпустка у Македонії приваблює вигідними цінами

Фото: Пам'ятки Охрида в Македонії (pixabay.com)

Чому варто поїхати на відпочинок та екскурсії в цю країну

Для українців восени відкрилися нові локації, куди можна полетіти у відпустку. Один із таких напрямків, куди невдовзі з'явиться прямий рейс із Києва - в столицю Північної Македонії Скоп'є.

Рейси без пересадок почнуть літати вже в грудні, а закінчаться польоти 25 березня. Також українським туристам доступні екскурсійні автобусні тури.

Ми вивчили, чим приваблива Македонія для українських туристів взимку і чому відпочинок у цій країні може виявитися по кишені багатьом в цьому сезоні.

Фото: Столиця Македонії Скоп'є (pixabay.com)

Як потрапити в Північну Македонію

Перший рейс з аеропорту "Бориспіль" відправиться в столицю Македонії 6 грудня. Авіакомпанія "Windrose" планує частоту польотів двічі на тиждень. У Скоп'є з Києва можна буде вилетіти в четвер і неділю.

Зараз авіаквитки за маршрутом "Київ-Скоп'є" на перші дати рейсів можна придбати зі знижкою за ціною 6245 гривень (188 євро) в обидві сторони. У вартість квитків входить провезення 23 кг багажу і 7 кг ручної поклажі.

Також зараз в Скоп'є можна долетіти з тривалими пересадками в аеропортах Європи з авіакомпаніями "Wizz Air", "Ryanair", "Pegasus", "МАУ". Крім того, деякі турфірми пропонують автобусні тури в Македонію з виїздом зі Львова, Києва та інших міст.

В'їзд до Македонії українцям дозволений без пред'явлення сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19 і без проходження самоізоляції. Втім, рівень захворюваності в Македонії поки перевищує українські показники, тому після повернення в Україну доведеться здавати тест або проходити самоізоляцію.

Фото: Церква над озером Охрид (pixabay.com)

Чим цікава Македонія туристам

Маленьку країну на Балканах називають "перлиною" Європи – в ній поєднується красива природа з пам'ятниками древньої архітектури, високі гори й гірськолижні курорти, мінеральні та термальні джерела з бальнеологічними курортами.

При цьому Македонія дивує туристів змішанням культур і народів: турків, греків, албанців, православних і католиків. Цю країну вважають колискою християнства в Європі – наприклад, церква Святого Ерасмуса в Охриді була побудована ще в 6 столітті нашої ери. У Македонії зародилася слов'янська писемність, а 68% македонців називають себе православними.

Фото: Музей на воді в Охриді (pixabay.com)

В Охриді, який називають ще й "балканським Єрусалимом", екскурсії включають відвідування храмів, монастирів, античного амфітеатру, а також мечеті й турецького базару.

На березі одного з найглибших озер на Балканах Охрид, яке знаходиться відразу у двох країнах – Македонії та Албанії – розташовані найбільш фешенебельні готелі в Македонії. Також на озері створили "Затоку на кістках" – музей відреставрованого стародавнього житла.

У столиці Скоп'є варто побачити знаменитий кам'яний міст і фортецю Кал, з якою пов'язують перші поселення південних слов'ян. Найвидатніша історична постать в історії країни – Олександр Македонський. Статуя на честь римського правителя "Воїн на коні" стоїть у центрі міста.

Фото: Музей Матері Терези в Скоп'є (pixabay.com)

Також у столиці цікаво буде відвідати Меморіальний будинок Матері Терези - музей просто неба на честь святої. Нова визначна пам'ятка міста – 66-метровий Хрест – пам'ятник православного хреста.

В зимовий час Македонія приваблює туристів гірськолижними курортами – Попова Шапка, де проводяться європейські чемпіонати, Крушево і Маврово, де добре розвинена інфраструктура для зимового відпочинку.

Фото: Монастир Святого Наума в Охриді (pixabay.com)

Скільки коштує відпочити в Македонії

Незважаючи на відкритість кордонів Македонії для українських туристів і появу прямого перельоту, українські туристичні компанії не поспішають пропонувати пакетний відпочинок у цій країні. Втім, можна знайти пропозиції з екскурсійних турів.

Два види екскурсійних турів в Македонію можна знайти у туроператора "West Travel Group". Один з них – в Скоп'є-Орхид від 370 євро з проживанням в 4* готелі та харчуванням "напівпансіон" без вартості авіаперельоту. Другий включає також поїздку до Адріатичного узбережжя і албанські міста Тирану і Дуррес, і коштує від 375 євро.

Також потрапити на екскурсію в Македонію з заїздом в Болгарію можна під час автобусного туру зі Львова 16 листопада від туристичної компанії "Аккорд тур". Вартість поїздки для однієї людини – від 161 євро з людини. Обіди та частина екскурсій оплачуються окремо.

Зняти 3* апартаменти у Скоп'є на 7 ночей на двох зі сніданками можна на сайті booking.com за 7222 гривень, а без сніданків – за 4688 гривень. В 4* можна знайти тиждень розміщення за 5039 гривень, у такої ж категорії зі сніданками – за 9015 гривень.

В Охриді – в 3* готелі тиждень можна відпочити за ціною від 3516 гривень, в 4* - від 4678 гривень, зі сніданками – за 9845 гривень.

У Пововій Шапці зупинитися на гірськолижному курорті можна за 5860 гривень за 7 ночей в 3* готелі, якщо зі сніданками – від 7032 гривень.

Фото: Гірськолижний курорт Повова Шапка (press24.mk)

Македонія – єдина країна на Балканах, яка не має виходу до моря. Тому подорожі туди не прив'язуються до пляжного сезону. Зима й осінь – саме час відкривати нові куточки Європи, які можуть здивувати своєю багатою культурою і красою природи.

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