Потік туристів і нові відкриття: в Єгипті розкрили деталі про відпочинок на місцевих курортах

Попри суттєве зменшення потоку туристів в улюбленому українцями Єгипті через пандемію, країна продовжує залишатися одним з найцікавіших напрямків для подорожей.

У Міністерстві туризму і старожитностей Єгипту назвали 2020-й "роком приголомшливих відкриттів і досягнень", повідомляє видання Egypt today.

Фото: Піраміди - головна визначна пам'ятка Єгипту (pixabay.com)

Унікальні знахідки та відкриття музею

Одне з останніх досягнень – відкриття Музею Шарм-ель-Шейха 31 жовтня 2020 року президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.

Це перший музей старожитностей у всесвітньо відомому курортному місті Шарм-ель-Шейх з мальовничими піщаними пляжами та колоритним підводним світом. Раніше на території на південь від Каїра знайшли сотню мумій в дерев'яних саркофагах, яким близько 2500 років.

Міністр туризму і старожитностей Халед Ель-Анани заявляв, що знахідки будуть передані трьом музеям в Каїрі й виставлені для відвідувачів. Алі Гонейм з Єгипетської федерації туристичних палат повідомляв ЗМІ, що ці відкриття і запуск роботи Великого єгипетського музею у 2021 році посприяють збільшенню потоку іноземних туристів.

Фото: Вміст гробниць (pixabay.com)

Сплеск туризму у 2021 році

Єгипетський центр економічних досліджень прогнозує відновлення туристичного ринку країни у першій половині 2021 року, повідомляє Egypt Independent.

У звіті прогнозується, що загальна кількість туристів до кінця 2020 року Єгипті досягне 2,2 мільйона осіб. Це своєю чергою принесе в бюджет країни 360 млн доларів. Очікується, що в грудні курорти Єгипту відвідають близько 150 000 туристів.

Але найбільші надії на відновлення туризму, попри пандемію коронавірусу, влади покладають на першу половину 2021 року.

У Центрі економічних досліджень прогнозують, що за цей час Єгипет відвідають близько 3 млн туристів: це на 48% більше, ніж у поточному році. Щомісяця країна чекає по 500 000 туристів у 2021 році. Тоді туристичний сектор Єгипту зможе заробити до 900 млн доларів. Для порівняння – два роки тому туризм приніс Єгипту 12,57 млрд доларів.

Фото: Ринок в Луксорі (pixabay.com)

Підвищення туристичних показників залежить від ефективної вакцини від коронавірусу і скасування обмежень на міжнародні поїздки, оскільки 90-95% туристів в країну прилітають із-за кордону.

Раніше член Асоціації інвесторів в туризм Південного Синаю Атеф Абдель Латіф повідомляв, що зимовий сезон в Єгипті "мертвий" через зростання пандемії в Європі.

"Туристи з Німеччини, Великобританії, Італії, Франції та Іспанії не можуть покинути свої країни через карантин", - відзначав експерт.

Коли краще відпочивати в Єгипті

Вибираючи час для зимового відпочинку на єгипетських курортах, слід враховувати погоду.

У грудні буває вітряно, але вода в морі тепла. Вдень вже немає виснажливої спеки – засмагати можна при комфортних 25 градусах.

Фото: Курорт в Єгипті (pixabay.com)

У січні та лютому трохи прохолодніше. У січні вода може прогріватися до 25 градусів замість звичних 28. Найтепліший з популярних курортів – Шарм-ель-Шейх.

"У грудні - тепліше на кілька градусів, і менше вітрів. Але для деяких туристів це не має принципового значення. Дивляться частіше на ціни, які підвищуються після 15 грудня і падають після 8 січня. Плюс - деякі туристи беруть в Шармі безвітряні бухти, і залишаються всім задоволені", - зазначає в коментарі РБК-Україна турагент Олена Князєва.

До речі, вартість новорічних турів на двох з перельотом в цьому році починається від 12000 гривень в готелі 3* (у туристичній компанії "Пілігрим"), а відпочинок в 5* готелі для пари обійдеться від 27800 гривень (в мережі турагентств "Мер-Ка-Ба").

До речі, з метою убезпечити туристів під час пандемії, влада Єгипту ввела нові вимоги до оригінальності сертифікатів ПЛР-тестів. З 1 грудня на документі повинен бути зазначений QR-код або нанесений водяний знак.

Нагадаємо, ми розповідали про ціни на тури та головні країни для зимового відпочинку українців.

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