Поток туристов и новые открытия: в Египте раскрыли детали об отдыхе на местных курортах

Несмотря на существенное уменьшение потока туристов в любимом украинцами Египте из пандемии, страна продолжает оставаться одним из самых интересных направлений для путешествий.

В Министерстве туризма и древностей Египта назвали 2020-й "годом ошеломляющих открытий и достижений", сообщает издание Egypt today.

Фото: Пирамиды - главая достопримечательность Египта (pixabay.com)

Уникальные находки и открытие музея

Одно из последних достижений – открытие Музея Шарм-эль-Шейха 31 октября 2020 года президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Это первый музей древностей во всемирно известном курортном городе Шарм-эль-Шейх с живописными песчаными пляжами и красочным подводным миром. Ранее на территории южнее Каира нашли сотню мумий в деревянных саркофагах, которым около 2500 лет.

Министр туризма и древностей Халед Эль-Анани заявлял, что находки будут переданы трем музеям в Каире и выставлены для посетителей. Али Гонейм из Египетской федерации туристических палат сообщали СМИ, что эти открытия и запуск работы Большого египетского музея в 2021 году поспособствуют увеличению потока иностранных туристов.

Фото: Содержимое гробниц (pixabay.com)

Всплеск туризма в 2021 году

Египетский центр экономических исследований прогнозирует восстановление туристического рынка страны в первой половине 2021 года, сообщает Egypt Independent.

В отчете прогнозируется, что общее количество туристов до конца 2020 года Египте достигнет 2,2 миллионов человек. Это в свою очередь принесет в бюджет страны 360 млн долларов. Ожидается, что в декабре курорты Египта посетят около 150 000 туристов.

Но самые большие надежды на восстановление туризма, несмотря на пандемию коронавируса, власти возлагают на первую половину 2021 года.

В Центре экономических исследований прогнозируют, что за это время Египет посетят около 3 млн туристов: это на 48% больше, чем в текущем году. Ежемесячно страна ожидает по 500 000 туристов в 2021 году. Тогда туристический сектор Египта сможет заработать до 900 млн долларов. Для сравнения – два года назад туризм принес Египту 12,57 млрд долларов.

Фото: Рынок в Луксоре (pixabay.com)

Повышение туристических показателей зависит от эффективной вакцины от коронавируса и отмены ограничений на международные поездки, поскольку 90-95% туристов в страну прилетают из-за границы.

Ранее член Ассоциации инвесторов в туризм Южного Синая Атеф Абдель Латиф сообщал, что зимний сезон в Египте "мертв" из-за роста пандемии в Европе.

"Туристы из Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании не могут покинуть свои страны из-за карантина", - отмечал эксперт.

Когда лучше отдыхать в Египте

Выбирая время для зимнего отдыха на египетских курортах, следует учитывать погоду.

В декабре бывает ветрено, но вода в море теплая. Днем уже нет изнуряющей жары – загорать можно при комфортных 25 градусах.

Фото: Курорт в Египте (pixabay.com)

В январе и феврале немного прохладнее. В январе вода может прогреваться до 25 градусов вместо привычных 28. Самый теплый из популярных курортов – Шарм-эль-Шейх.

"В декабре - теплее на пару градусов, и меньше ветров. Но для некоторых туристов это не имеет принципиального значения. Смотрят чаще на цены, которые повышаются после 15 декабря и падают после 8 января. Плюс - некоторые туристы берут в Шарме безветренные бухты, и остаются всем довольны", - отмечает в комментарии РБК-Украина турагент Елена Князева.

К слову, стоимость новогодних туров на двоих с перелетом в этом году начинается от 12000 гривен в отеле 3* (у туристической компании "Пилигрим"), а отдых в 5* отеле для пары обойдется от 27800 гривен (в сети турагентств "Мер-Ка-Ба").

К слову, с целью обезопасить туристов во время пандемии, власти Египта ввели новые требования к оригинальности сертификатов ПЦР-тестов. С 1 декабря на документе должен быть указан QR-код или нанесен водный знак.

Напомним, мы рассказывали про цены на туры и главные страны для зимнего отдыха украинцев.

Также мы писали про лучшее время для отдыха в Египте зимой.