Відпустка на Новий рік: ціни на тури та головні країни для зимового відпочинку українців

Фото: Відпочинок на курорті (pixabay.com)

На Мальдівах, Занзібарі та в Домінікані зріс попит на тури

Поки одні українці говорять про можливий локдаун, інші мріють про новорічний відпочинок.

Туристи почали сумніватися, чи вдасться здійснити плани, якщо закриють кордони, а туристичні компанії – чи не доведеться переносити тури.

За недавньою офіційною інформацією, літаки будуть літати навіть під час локдауна, а українці зможуть полетіти в ті країни, які дозволять їм в'їзд на той момент.

Фото: Туристи чекають новорічного відпочинку (pixabay.com)

Небо залишиться відкритим

Після заяви міністра інфраструктури Владислава Криклія в ефірі одного з телеканалів про те, що весь транспорт, включаючи авіаційний, під час локдауна буде працювати, представники туристичного бізнесу зітхнули з полегшенням.

"Будь-який транспорт ми не плануємо обмежувати. Це артерія для економіки", - сказав міністр.

Туристична галузь і всі охочі полетіти на відпочинок вже місяць чекали цієї заяви, зазначила в коментарі РБК-Україна Анжеліка Малахай, співвласниця мережі турагентств "Мер-Ка-Ба".

"В Європі, незважаючи на локдауни, уряд залишає відкритими кордону, й літаки літають. Ми розуміли, що за досвідом європейських країн, у яких зараз все транспортне сполучення працює і рейси виконуються, і навіть додають польотну програму, так повинно бути і в Україні", - говорить фахівець.

За її словами, це означає, що можна планувати відпочинок в тих країнах, які приймають українців: полетіти у теплі краї чи на гірськолижні курорти покататися на лижах.

Представники туристичного ринку жартують, що локдаун в Україні найкраще перечекати на екзотичному курорті.

Фото: Готель із краєвидом на Індійський океан (booking.com)

"Рейси заповнюються на три тижні наперед"

Доступними напрямками на новий рік залишаються найбільш популярні курорти: Туреччина, Єгипет, гірськолижні Чорногорія і Македонія. Також – далекі екзотичні країни: Мексика, Танзанія (острів Занзібар), Домінікана і Мальдіви.

По багатьом з цих напрямків тури заброньовані наперед, на деяких курортах не залишилося вільних якісних готелів – через наплив туристів з інших країн.

"В Занзібарі дуже багато готелів вже на 100% заповнені на новорічно-різдвяний період. Прямі рейси в Домінікану заповнюються на три тижні наперед. Завдяки поєднанню "ціна-екзотика-океан" це дуже популярний напрямок в цьому році. По новорічному бронюванню вже треба прямо бігти за паспортами", - зазначає керівник туристичної компанії.



За її словами, українці цікавляться і Мексикою – туди бронюють чимало турів на новорічний період. Також незважаючи на високу вартість відпочинку на Мальдівах, цей напрям стає дуже привабливим для українців.

"На Мальдіви додали ще три прямих рейси на новорічні дати. Попит великий, оскільки напрямок один із найбезпечніших з епідеміологічної точки зору, а 5-зіркові готелі пропонують знижки до 50% на відпочинок", - пояснює вона.

Фото: Відпочинок на Мальдівах (booking.com)

Крім того, фахівець рекомендує гірськолижний відпочинок в Туреччині як на узбережжі, так і в горах – на курортах Кейсері і Каппадокії. За її інформацією, провести новорічну відпустку на лижах в Чорногорії і Македонії обійдеться дешевше, ніж в Україні.

Скільки коштують новорічні тури

На прохання РБК-Україна, Анжеліка Малахай наводить найнижчі ціни на відпочинок на курортах популярних країн у новорічний період. Вартість туру вказана за двох і включає переліт.

Туреччина. В 5* готелі в Белеку – від 39000 грн з вильотом 27 грудня на 7 ночей.

В 5* готелі з сніданками в Кейсері – від 29550 гривень з вильотом 27 грудня на 7 ночей.

Єгипет. В 4* готелі в Хургаді на 9 ночей – від 29800 грн з вильотом 24 грудня, в 5* готелі в Хургаді на 7 ночей з вильотом 31 грудня – від 27800 гривень.

Мексика. В 5* готелі "усе включено" а Акумале на 11 ночей з вильотом 30 грудня – від 156800 гривень.

Мальдіви. У 4* з повним пансіоном на 9 днів – від 91690 грн з вильотом 25 грудня, в 5* готелі зі сніданками на 8 днів – від 125500 гривень з вильотом 26 грудня.

Домінікана. В 4* готелі на 11 ночей – від 104000 грн з вильотом 25 грудня, в 5* - на 11 ночей – від 122000 грн.

Занзібар. В 3* готелі зі сніданками на 7 ночей – від 57250 грн з вильотом 27 грудня, в 4* - від 77730 грн, в 5* з харчуванням "все включено"- від 79680 грн.

Чорногорія. В 3* гестхаузі в Жабляку на 7 ночей – від 32600 грн з вильотом 29 грудня. У спа-готелі 4* в Колашині зі сніданками та вечерею на 7 ночей – від 59200 грн з вильотом 29 грудня.

Фото: Відпочинок в Мексиці (pixabay.com)

У туристичної компанії "Пілігрим" вартість новорічних турів на популярних курортах країн у 3* готелях можна знайти від 12000 гривень за двох.

В Єгипті (Хургада) в 3* готелі відпочинок на 8 ночей обійдеться в 17216 грн з вильотом 25 грудня.

У Туреччині (Каппадокія) в 3* зі сніданками на 7 ночей – від 12346 гривень з вильотом 25 грудня.

У Мексиці – в 3* без харчування на 7 ночей - від 63950 гривень з вильотом 30 грудня.

На Мальдівах – в 3* зі сніданками на 7 ночей – від 52262 гривень з вильотом 26 грудня.

У Домінікані – в 4* зі сніданками на 9 ночей – від 70859 гривень з вильотом 1 січня.

На Занзібарі – в 3* зі сніданками на 7 ночей – від 51236 гривень з вильотом 27 грудня.

У Чорногорії (Жабляк) – в 3* без харчування на 7 ночей – від 28800 гривень з вильотом 26 грудня.

Фото: Відпочинок на Занзібарі (pixabay.com)

У більшості курортних країн діють загальноприйняті карантинні правила: дотримання дистанції, дезінфекція рук і носіння масок у громадських місцях. Українські туристичні компанії рекомендують здавати тести в Україні перед поїздкою навіть у ті країни, які їх не вимагають у туристів. Так можна убезпечити себе і інших туристів на курорті.

Нагадаємо, раніше ми писали, як відпочити в Єгипті без зайвих проблем.

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