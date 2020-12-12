Тепле море та безвітряні бухти: названо кращий час для відпочинку у Єгипті взимку

Фото: Відпочинок в Єгипті (booking.com)

Коли варто планувати зимову відпустку в курортній країні

З настанням холодів туристам, які планують відпочинок в Єгипті, часто доводиться роздумувати, вибираючи між відпусткою у грудні та січні.

Коли краще їхати в Єгипет у зимовий період, щоб застати комфортну погоду на місцевих курортах? З таким питанням РБК-Україна звернулася до експерта туристичного ринку.

"Не все залежить від погоди"

Взимку туристи дійсно нерідко вибирають між відпусткою у грудні та січні, відзначають експерти. Про тенденції зимового відпочинку РБК-Україна розповідає турагент Олена Князєва.

"У грудні - тепліше на кілька градусів, і менше вітрів. Але для деяких туристів це не має принципового значення. Дивляться частіше на ціни, які зростають після 15 грудня і падають після 8 січня. Плюс - деякі туристи беруть в Шармі безвітряні бухти, і залишаються всім задоволені", - зазначає вона.

Водночас далеко не завжди вибір відпочинку залежить від погоди на місцевих курортах, додає експерт.

Багато хто виходить з особистих можливостей і планує поїхати на відпочинок до Нового року, і бронює готелі Хургади, Шарм-ель-Шейха чи інших популярних місць Єгипту саме у грудні.

Фото: Один із готелів Хургади (скріншот з сайту booking.com)

"Знову ж таки, хтось хоче відпочити до Нового року, хтось - після свят. За кількістю туристів немає принципової різниці між попитом у грудні та січні", - розповідає Олена Князєва.

Погода в Єгипті у грудні

Як правило, в грудні на місцевих курортах море ще тепле, але іноді буває вітряно. В середньому температура повітря досягає 25 градусів тепла вдень.

Але якщо порівнювати з наступними місяцями (січень і лютий), то грудень - оптимальніший для відпочинку тим, хто любить теплішу погоду. Приміром, на курортах Синайського півострова у грудні вдень - близько 24 градусів тепла, на західному узбережжі - +21 градус.

Погода на курортах країни у січні

У січні на курортах Єгипту - однозначно прохолодніше, ніж в інші місяці, відзначають туристи та турагенти. Але холоднішає не так суттєво: на 2-3 градуси вдень.

У січні вода в Червоному морі прогрівається приблизно до 20 градусів, а повітря - до 25 градусів тепла вдень. Вночі - близько 10 градусів тепла. Також може періодично спостерігатися вітряна погода.

Фото: Відпочинок у Єгипті взимку (pixabay.com)

Варто відзначити, що тепліше взимку у Шарм-ель-Шейху. Температура повітря становить у січні приблизно 23-25 градусів, а температура води в Червоному морі - близько 19-21 градуса тепла.

Але це - середні показники, тому погоду варто перевіряти у кожному окремому випадку за пару днів до поїздки.

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