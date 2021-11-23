Палаци, пляжі і "все включено": порівнюємо особливості зимового відпочинку в Таїланді і Домінікані

Взимку теплі екзотичні курорти користуються особливим попитом у туристів з України. Для багатьох вибір туру в тропічну країну може виявитися першим досвідом відпочинку на березі океану.

Підбираючи путівки, мандрівники часто сумніваються і не знають, яку саме країну вибрати. Наприклад, серед цікавих курортів, які варто відвідати цієї зими - Таїланд, який стрімко набирає популярність після відкриття кордонів, і Домінікана, яка стала справжнім "відкриттям року" на тлі пандемії.

РБК-Україна розпитало експертів туристичного бізнесу, в чому головні особливості відпочинку в Таїланді і Домінікані і порівняли їх туристичну привабливість.

Де вищий попит і розвиток туристичної інфраструктури

Туристична привабливість у Таїланду набагато вища, ніж у Домінікани і це великою мірою пов'язано з рівнем розвитку інфраструктури, говорить РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник гендиректора "TEZ TOUR Україна".

Фото: Пейзаж в Таїланді (РБК-Україна)

"На мій погляд, у Таїланду є набагато більш потужний туристичний потенціал і краще розвинена інфраструктура – на різний смак і різну вартість. Таїланд вкладає в розвиток свого туризму величезні кошти - це відновлення парків, палаців, екскурсійні програми, різні ферми, шоу, популяризація туризму. Цього ви не побачите в такій кількості в Домінікані. Вона трохи нижча рівнем, дешевша і не така приваблива", - звертає увагу експерт.

За його словами, до пандемії Таїланд займав більшу частку в подорожах туристів з України, ніж Домінікана.

"Коли в умовах закритих кордонів потрібно було кудись літати і з'явилися чартерні рейси, Домінікана проявилася більше за інші екзотичні країни, і напрямок почав збільшуватися. Якщо зараз ситуація зміниться, відкриють всі кордони, то цей напрямок стане менш популярним", - припускає експерт.

Він додає: з іншого боку, в Домініканську Республіку деякі туроператори зараз ставлять багато прямих чартерних рейсів, щоб збільшити кількість пропозицій, знизити вартість послуг на проживання та залучити більше туристів. Це може позитивно вплинути на розвиток країни і напрямок в цілому.

Тим часом, попит на дорогі тури "для зимівлі" в Таїланді вже зростає, цікавляться туристи і бюджетними турами, відзначає в коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

Фото: Вид на узбережжя в Домінікані (unsplash.com/asael-pena)

Особливості природи і пляжів: яку країну вибрати

Зима - найкращий час для відпочинку на тропічних курортах, коли зазвичай встановлюється суха неспекотна погода, хоча багато туристів не проти відпочивати і в сезон злив.

Сезонність у Таїланді, як і в Домінікані - поняття відносне. Таїланд приймає туристів цілий рік, каже Олександр Новіковський. У Таїланді є періоди коротких тропічних дощів, через які в цей період частина туристів не приїжджають на відпочинок.

Фото: Пляж в Таїланді (РБК-Україна)

Якщо порівнювати відпочинок в обох країнах в грудні, то погода в обох напрямках в цей час істотно не відрізняється, каже Павло Головненко. Для прикладу він бере курорт Пхукет.

У Таїланді температура повітря приблизно однакова - близько 30 градусів.

Купатися в морі однаково комфортно, вода тепла.

Вологість на курортах обох країн приблизно однакова, 70-80%. Але на Пхукеті ймовірність дощів вища.

У Домінікані вітер зазвичай сильніший;

"В цілому на Пхукеті погоду може зіпсувати дощ, в Домінікані - вітер і водорості. Це перша відмінність. Хоча, звичайно, псують далеко не завжди. Тим більше що коротка тропічна злива прекрасна, а водорості прибирають", - звертає увагу він.

Відливи в Пунта-Кані - до 30 сантиметрів зниження рівня моря. Відливи на Пхукеті сильніші - відлив може бути більше метра.

"Але це не означає, що там не можна купатися, навіть коли вода на 100 метрів від берега піде. Просто потрібно пройтися", - додає він.

Фото: Пляж у Домінікані (unsplash.com/juanca-paulino)

Готелі та сервіс: тури "на сніданках" або "все включено"

У Домінікані сервіс на більш високому рівні, ніж у Таїланді, вважає Павло Головненко.

"Домінікана - все-таки "карибська Туреччина", що визначає особливості відпочинку: великі готельні комплекси з розвиненою інфраструктурою, власні пляжі і "все включено". Домінікана відмінно підходить для тих, хто в основному проводить час в готелі - наприклад, для сімей з дітьми".

За його словами, особливості відпочинку в Таїланді - готелі на "сніданках" і напівпансіоні, прекрасна інфраструктура для харчування за межами готелю. Пхукет - для тих, хто не планує весь час проводити у готелі. У Таїланді в цілому більший вибір бюджетного житла.

Відпочинок в Таїланді в цілому дорожчий, ніж в Домінікані, каже Олександр Новіковський. І готельна база в цій країні - також на високому рівні. На різний смак є різні готелі та пропозиції: в Таїланді безліч і тризіркових, чотирьох - і п'ятизіркових готелів.

"Крім того, в Таїланді може бути відпочинок як на континенті, так і на островах. Острівний відпочинок - дорожчий. Там є ексклюзивні регіони, які користуються попитом постійно і їх потрібно бронювати наперед", - зазначає він.

Фото: Готель у Таїланді (РБК-Україна)

Що подивитися в Домінікані і Таїланді: де пам'ятки різноманітніші

"З точки зору природних красот, Пхукет просто "громить" Домінікану. Плюс можна з'їздити і на острів Бонда, і на Сіміланські острови, і на Пхі-Пхі", - вважає Павло Головненко.

У Домінікані теж багато пам'яток: столиця Санто-Домінго включена в Список Юнеско. Також там і Національний парк, і печери, і водоспади.

"Якщо брати весь Таїланд в цілому - він незрівнянно різноманітніший. Нещодавно в закритій турагентській групі з моєї подачі обговорювали питання, чи є альтернатива Таїланду. Висновок - нема", - говорить керівник компанії "Пілігрим".

Умови в'їзду в Домінікану і Таїланд з урахуванням COVID

Для поїздки в Домінікану не потрібні ні тести, ні вакцинація. Для поїздки в Таїланд - в 17 провінцій "туристичної пісочниці" необхідний сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, а також знаходження на карантині 7 або 10 днів з подальшим тестуванням.

Тут вже виграє Домінікана, зазначає Павло Головненко.

"Ніяких напрягів: просто береш і їдеш. Звичайно, ThaiPass спростив подорож до Таїланду, але все одно з точки зору умов в'їзду він складніший".

Олександр Новіковський згоден, що попит на Таїланд зараз зупиняють тільки умови в'їзду. Якби країна стала приймати мандрівників без ковідних довідок і обмежень, там, на його думку, був би туристичний бум.

Фото: Готель у Домінікані (unsplash.com//john-prefer)

Ціни на тур: де відпочивати дешевше

Ціни на відпочинок в Домінікані в цьому році тримаються на рівні від 2000 доларів за двох в готелях "все включено" з перельотом, а в Таїланді (коли туроператори відновлять продажі масових турів) вартість путівок буде на рівні близько 1500-1700 доларів. Так що Домінікана не дешевша Таїланду, каже Павло Головненко.

На думку Олександра Новіковського, Домініканська Республіка - досить бідна країна в порівнянні з Таїландом. Про це можна навіть судити за кількістю туристів, які відвідували ці країни до пандемії.

"Якщо порівнювати простими словами, то Таїланд – це "Туреччина", а Домінікана - це "Єгипет": дешевша, не така вишукана, не настільки "причесана" і популярна. Наприклад, Туреччину люблять більше українців, але Єгипет вибирають не менше завдяки ціновій привабливості", - зазначає він.

Фото: Вартість відпочинку в Домінікані і Таїланді - на одному рівні (unsplash.com/marina-abrosimova)

Безпека туристів: що потрібно знати

З точки зору криміногенної ситуації безпечні обидва напрямки - і Домінікана, і Таїланд, запевняє Павло Головненко.

"Колись у Домінікані зі злочинністю було все погано. Але зараз там досить безпечно. Звичайно, є нелегальні мігранти з Гаїті, злодійство, а на околицях Санто-Домінго вночі бродити не варто. Але загалом нічого критичного. Таїланд теж в цілому безпечний. Але якщо шукати гострих відчуттів, можна і там "нарватися".

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