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Пляжі та бірюзовий океан. Українцям знову доступний відпочинок на Кубі: у скільки обійдеться відпустка

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Вівторок 16 листопада 2021 07:55
Пляжі та бірюзовий океан. Українцям знову доступний відпочинок на Кубі: у скільки обійдеться відпустка Фото: Відпочинок на Кубі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Чартерні рейси з Києва до Варадеро запускають у грудні

Один з найколоритніших туристичних напрямків з білосніжними пляжами на Карибах - Куба - стане доступним для українських туристів вже цього року.

Країна відкриває кордони для всіх мандрівників з 15 листопада. До цього туризм був недоступний в країні протягом останніх 20 місяців. Про відкриття країни йдеться у повідомленні міністерства туризму країни.

Які будуть умови в'їзду на Кубу після відкриття країни

У Міністерстві повідомляють, що вакциновані туристи зможуть прилітати без обмежень, решта – з негативним ПЛР-тестом, а діти до 12 років – без обмежень.

"Беручи до уваги прогрес у процесі вакцинації на Кубі і перспективу того, що більше 90% всього населення завершать вакцинацію в листопаді, готуються умови для поступового відкриття кордонів країни з 15 листопада 2021 року", - повідомили у відомстві.

Пляжі та бірюзовий океан. Українцям знову доступний відпочинок на Кубі: у скільки обійдеться відпусткаФото: Архітектура на Кубі (pixabay.com)

Протоколи безпеки для туристів будуть "гнучкими" - збираються тестувати вибірково, вимірювати температуру і звертати увагу на симптоми.

До Нового року українці отримають можливість полетіти на Кубу прямими чартерними рейсами з України. До слова, сусідня Домінікана, до якої всього кілька сотень кілометрів – вже рік тримається в топі популярних серед українських туристів країн.

Перші чартери на Кубу - перед Новим роком

Перед Новим роком українські туристи зможуть полетіти на Кубу прямими рейсами з України. З 25 грудня з Києва до Варадеро вирушить перший рейс - перельоти здійснюватимуться на Боїнгу-767. Чартерну програму заявили в компанії "Anex Tour".

Тури на 11 ночей в 3* готелях зі сніданками можна придбати за ціною від 49,7 тис.гривень за двох з вильотом 5 січня. У 4* готелі з харчуванням "все включено" – від 56,7 тис.гривень з вильотом на ту ж дату. Відпочинок в 5* готелях з харчуванням "все включено" - від 70,6 тис.гривень з вильотом. На 25 грудня можна знайти тур в 3* готель з харчуванням "все включено" за ціною від 81,5 тис. гривень.

Пляжі та бірюзовий океан. Українцям знову доступний відпочинок на Кубі: у скільки обійдеться відпустка

Фото: Пляж готелю на Кубі (barcelo.com)

Планується, що чартерні ланцюжки завершаться в середині березня. Під час нічного перельоту, який триватиме 12,5 годин, пасажирам будуть двічі надавати харчування.

"Ціни найвищі - на Новий рік із заїздом 25 грудня, трохи нижчы – з 26 січня", - попереджають турагенти в соцмережах.

Не тільки океанські пляжі. За яким відпочинком їдуть на Кубу

Куба цікава мандрівникам не тільки океанськими пляжами з бірюзовою водою і білосніжними пляжами, а й особливою атмосферою свята і колоритними готелями.

Пляжі та бірюзовий океан. Українцям знову доступний відпочинок на Кубі: у скільки обійдеться відпусткаФото: Туристам запропонують екзотичну їжу (barcelo.com)

Місцева культура також не залишить байдужою: танці, їжа, колоніальні та "революційні" пам'ятки.

З Кубою пов'язано кілька цікавих цифр:

  • 1500 островів, включаючи коралові рифи;
  • 330 днів на рік – сонячні;
  • 5 см - на Кубі живе найменша в світі птах колібрі-бджілка.
  • 40 видів рому виробляють в цій країні;
  • 80 сортів сигар більше 35 торгових марок з чорного гавайського тютюну виготовляють на Кубі.

Пляжі та бірюзовий океан. Українцям знову доступний відпочинок на Кубі: у скільки обійдеться відпустка

Фото: Готель на Кубі (barcelo.com)

Замість Домінікани і Мексики. Чи буде попит на "кубинський" відпочинок

Попит на відпочинок на Кубі серед українців ще місяць тому був настільки низьким, що навіть вибору путівок у туроператорів практично не було. Тури на "Острів свободи" були переважно "під запит".

"Куба у нас чомусь не "заходить". У деяких сусідніх країнах продається на "ура", а у нас – ні. Якийсь попит є, але в порівнянні з Домініканою і Мексикою він незначний", - говорив у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко на початку жовтня.

Експерт і сьогодні скептично оцінює можливий турпотік на Кубу.

"Минулого року цей туроператор теж запускав чартери, причому альтернатив було менше. У "Анекса" літаків багато, їх потрібно вантажити. Я щодо Куби - скептик. Навіщо вона потрібна, якщо є Домінікана і Мексика? Пристойні готелі на Кубі є, але в цілому вона "пошарпана", - пояснює фахівець.

Пляжі та бірюзовий океан. Українцям знову доступний відпочинок на Кубі: у скільки обійдеться відпусткаФото: Вулиця в Гавані (pixabay.com)

З іншого боку, за статистикою пошуків в компанії "Пілігрим" в списку найпопулярніших у туристів країн Куба опинилася на 10 місці вже минулого тижня, обійшовши "перевірені" екзотичні напрямки: Мексику, Мальдіви і Шрі-Ланку.

Зазначимо, українцям незабаром запропонують відпочинок в ще одній країні на Червоному морі, крім Єгипту.

Також ми писали, чому варто відвідати Мадейру - "приховану перлину" Європи.

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