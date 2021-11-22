Нові готелі та снігові траси. Перед початком сезону на популярному курорті Туреччини заброньовані більшість номерів

Головні особливості зимового відпочинку в Ерджієсі в 2022 році

Гірськолижний сезон на найпопулярнішому курорті Туреччини - Ерджієсі - обіцяє бути "спекотним" - місця в готелях вже заброньовані на 70%, повідомляє Turizm ajansi.

Сезон катання на курорті ще не почався, за веб-камерами видно, що сніг поки не випав. Але попит серед іноземців і місцевих туристів активно зростає, повідомив глава правління курорту Ерджієс Мурат Джахід Джингі.

Перед початком сезону на схилах гори введуть в експлуатацію три нових готелі загальною місткістю в 250 місць, зазначив він. Таким чином, на курорті зможуть розміститися до 2 тисяч гостей. Інші готелі продовжують будувати, і приблизно через 5 років тут зможуть одночасно відпочивати до 5 тисяч осіб.

Минулого року на курорт приїхали 20 тисяч іноземних гостей. Цього року в Ерджієсі готуються до великого напливу туристів з України.

"У цьому сезоні буде виконуватися 5 чартерних рейсів на тиждень з України і один чартерний рейс - з Польщі. Кількість може збільшитися в залежності від ситуації з пандемією в країнах", - розповів керівник гірськолижного курорту.

Розваги на весь сезон. Чим цікавий курорт Ерджієс в Туреччині

Ерджієс вважається найсучаснішим гірськолижним курортом країни з трасами різного рівня складності і гарною інфраструктурою.

Фото: Туристи на схилах Ерджієс (wecityguide.com)

Від будь-якого готелю в Кайсері максимум півгодини до гірськолижного курорту Ерджіес, розповідає Марія Степаненко, директор турагенства "Sun Dali" на сторінці у Facebook.

"Тут цього року працюватиме 41 траса замість 34. З грудня на курорті плануються розважальні заходи на весь сезон. З новенького: з цього сезону в кафе і ресторанах дозволено продавати алкоголь, так що після катання на лижах і санях можна буде зігрітися, не те що раніше", - пише вона.

Інші факти про гірськолижний курорт Ерджієс, які приваблюють туристів:

3917 м-висота потухлого вулкана, який є найвищою горою в Центральній Анатолії і другою за висотою - в Туреччині;

150 днів на рік триває зимовий сезон на курорті;

2 м - середня висота снігового покриву в розпал сезону;

18 підйомників, з яких два-гондольні;

26,7 тисяч осіб на годину - пропускна здатність канатної дороги на курорті;

154 гармати забезпечують 60% снігу на трасах;

є дитячі майданчики і зони катання на санках;

кафе і фастфуд знаходяться на більшості станцій;

школа катання приймає учнів від 3 років;

До слова, від міста Кайсері до парку Гьореме в Каппадокії – рукою подати. Автобусом відстань в 66 км долають за годину.

Фото: Повітряні кулі в Каппадокії (unsplash.com/mehmet-turgut-kirkgoz)

Туристам пропонують на зиму не тільки гірськолижний відпочинок, а й комбіновані тури: кілька днів у Кайсері + кілька днів в печерних готелях в колоритній локації Каппадокії, де можна буде політати на повітряній кулі над засніженими легендарними долинами.

До слова, за раннім бронюванням можна знайти тури за ціною від 9600 гривень з людини на тиждень (проживання та переліт в Кайсері), а комбіновані тури Ерджіес + Каппадокія обійдуться від 13 тис. гривень з людини.

Як долетіти на курорт Ерджієс з України

Прямі перельоти тривалістю 2,5 години на курорт Ерджієс заплановані в чартерних програмах туроператорів. У Кайсері (найближчий аеропорт) взимку можна буде вилетіти з чотирьох міст України чартерними рейсами авіакомпанії МАУ:

з Києва – з 26 грудня до 22 лютого щовівторка, п'ятницях, неділях; з Харкова - з 31 грудня по 25 лютого щоп'ятниці; з Одеси - з 28 грудня по 22 лютого щовівторка; із Запоріжжя - з 26 грудня по 22 лютого щовівторка.

У Кайсері з Києва можна буде полетіти також з авіакомпанією SkyUp - з 31 грудня до 26 лютого – щосуботи.

Фото: В Ерджіес їдуть кататися лижники різного рівня (unsplash.com/oguz-yagiz-kara)

Вартість авіаквитків в залежності від дат становить від 6000 до 9000 гривень в обидві сторони за базовими тарифами.

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