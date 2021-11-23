Дворцы, пляжи и "все включено": сравниваем особенности зимнего отдыха в Таиланде и Доминикане

Зимой теплые экзотические курорты пользуются особым спросом у туристов из Украины. Для многих выбор тура в тропическую страну может оказаться первым опытом отдыха на берегу океана.

Подбирая путевки, путешественники часто сомневаются и не знают, какую именно страну выбрать. Например, среди интересных курортов, которые стоит посетить этой зимой – Таиланд, который стремительно набирает популярность после открытия границ, и Доминикана, которая стала настоящим "открытием года" на фоне пандемии.

РБК-Украина расспросило экспертов туристического бизнеса, в чем главные особенности отдыха в Таиланде и Доминикане и сравнили их туристическую привлекательность.

Где выше спрос и развитие туристической инфраструктуры

Туристическая привлекательность у Таиланда намного выше, чем у Доминиканы и это в большое степени связано с уровнем развития инфраструктуры, говорит РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель гендиректора "TEZ TOUR Украина".

Фото: Пейзаж в Таиланде (РБК-Украина)

"На мой взгляд, у Таиланда есть намного более мощный туристический потенциал и лучше развитая инфраструктура – на разный вкус и разную стоимость. Таиланд вкладывает в развитие своего туризма огромные средства – это восстановление парков, дворцов, экскурсионные программы, разные фермы, шоу, популяризация туризма. Этого вы не увидите в таком количестве в Доминикане. Она немного ниже уровнем, дешевле и не так привлекательна", - обращает внимание эксперт.

По его словам, до пандемии Таиланд занимал большую долю в путешествиях туристов из Украины, чем Доминикана.

"Когда в условиях закрытых границ нужно было куда-то летать и появились чартерные рейсы, Доминикана проявилась больше других экзотических стран, и направление начало увеличиваться. Если сейчас ситуация изменится, откроют все границы, то это направление станет менее популярным", - допускает эксперт.

Он добавляет: с другой стороны, в Доминиканскую Республику некоторые туроператоры сейчас ставят много прямых чартерных рейсов, чтобы увеличить количество предложений, снизить стоимость услуг на проживание и привлечь больше туристов. Это может позитивно повлиять на развитие страны и направление в целом.

Между тем, спрос на дорогие туры "для зимовки" в Таиланде уже растет, интересуются туристы и бюджетными турами, отмечает в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

Фото: Вид на побережье в Доминикане (unsplash.com/asael-pena)

Особенности природы и пляжей: какую страну выбрать

Зима – лучшее время для отдыха на тропических курортах, когда обычно устанавливается сухая нежаркая погода, хотя многие туристы не против отдыхать и в сезон ливней.

Сезонность в Таиланде, как и в Доминикане - понятие относительное. Таиланд принимает туристов круглый год, говорит Александр Новиковский. В Таиланде есть периоды коротких тропических дождей, из-за которых в этот период часть туристов не приезжают на отдых.

Фото: Пляж в Таиланде (РБК-Украина)

Если сравнивать отдых в обеих странах в декабре, то погода в обеих направлениях в это время существенно не отличается, говорит Павел Головненко. Для примера он берет курорт Пхукет.

В Таиланде температура воздуха примерно одинаковая - около 30 градусов.

Купаться в море одинаково комфортно, вода теплая.

Влажность на курортах обеих стран примерно одинаковая, 70-80 %. Но на Пхукете вероятность дождей выше.

В Доминикане ветер обычно сильнее;

"В целом на Пхукете погоду может испортить дождь, в Доминикане - ветер и водоросли. Это первое отличие. Хотя, конечно, портят далеко не всегда. Тем более что короткий тропический ливень прекрасен, а водоросли убирают", - обращает внимание он.

Отливы в Пунта-Кане - до 30 сантиметров понижение уровня моря. Отливы на Пхукете сильнее - отлив может быть больше метра.

"Но это не значит, что там нельзя купаться, даже когда вода на 100 метров от берега уйдет. Просто нужно пройтись", - добавляет он.

Фото: Пляж в Доминикане (unsplash.com/juanca-paulino)

Отели и сервис: туры "на завтраках" или "все включено"

В Доминикане сервис на более высоком уровне, чем в Таиланде, считает Павел Головненко.

"Доминикана - все-таки "карибская Турция", что определяет особенности отдыха: большие отельные комплексы с развитой инфраструктурой, собственные пляжи и "все включено". Доминикана отлично подходит для тех, кто в основном проводит время в отеле - например, для семей с детьми".

По его словам, особенности отдыха в Таиланде - отели на "завтраках" и полупансионе, прекрасная инфраструктура для питания за пределами отеля. Пхукет - для тех, кто не планирует все время проводить в отеле. В Таиланде в целом больший выбор бюджетного жилья.

Отдых в Таиланде в целом дороже, чем в Доминикане, говорит Александр Новиковский. И отельная база в этой стране - также на высоком уровне. На разный вкус есть разные отели и предложения: в Таиланде множество и трехзвездочных, четырех- и пятизвездочных отелей.

"Кроме того, в Таиланде может быть отдых как на континенте, так и на островах. Островной отдых – более дорогой. Там есть эксклюзивные регионы, которые пользуются спросом постоянно и их нужно бронировать наперед", - отмечает он.

Фото: Отель в Таиланде (РБК-Украина)

Что посмотреть в Доминикане и Таиланде: где достопримечательности разнообразнее

"С точки зрения природных красот, Пхукет просто "громит" Доминикану. Плюс можно съездить и на остров Бонда, и на Симиланские острова, и на Пхи-Пхи", - считает Павел Головненко.

В Доминикане тоже много достопримечательностей: столица Санто-Доминго включена в Список Юнеско. Также там и национальный парк, и пещеры, и водопады.

"Если брать весь Таиланд в целом - он несравнимо разнообразнее. Недавно в закрытой турагентской группе с моей подачи обсуждали вопрос, есть ли альтернатива Таиланду. Вывод – нет", - говорит руководитель компании "Пилигрим".

Условия въезда в Доминикану и Таиланд с учетом COVID

Для поездки в Доминикану не требуются ни тесты, ни вакцинация. Для поездки в Таиланд – в 17 провинций "туристической песочницы" необходим сертификат вакцинации или ПЦР-тест, а также нахождение на карантине 7 или 10 дней с последующим тестированием.

Тут уже выигрывает Доминикана, отмечает Павел Головненко.

"Никаких напрягов: просто берешь и едешь. Конечно, ThaiPass упростил путешествие в Таиланд, но все равно с точки зрения условий въезда он сложнее".

Александр Новиковский согласен, что спрос на Таиланд сейчас останавливают только условия въезда. Если бы страна стала принимать путешественников без ковидных справок и ограничений, там, по его мнению, был бы туристический бум.

Фото: Отель в Доминикане (unsplash.com//john-prefer)

Цены на туры: где отдыхать дешевле

Цены на отдых в Доминикане в этом году держатся на уровне от 2000 долларов за двоих в отелях "все включено" с перелетом, а в Таиланде (когда туроператоры возобновят продажи массовых туров) стоимость путевок будет на уровне около 1500-1700 долларов. Так что Доминикана не дешевле Таиланда, говорит Павел Головненко.

По мнению Александра Новиковского, Доминиканская Республика – достаточно бедная страна по сравнению с Таиландом. Об этом можно даже судить по количеству туристов, посещавших эти страны до пандемии.

"Если сравнивать простыми словами, то Таиланд – это "Турция", а Доминикана – это "Египет": более дешевая, не такая изысканная, не настолько "причесанная" и популярная. Например, Турцию любят больше украинцев, но Египет выбирают не меньше благодаря ценовой привлекательности", - отмечает он.

Фото: Стоимость отдыха в Доминикане и Таиланде - на одном уровне (unsplash.com/marina-abrosimova)

Безопасность туристов: что нужно знать

С точки зрения криминогенной ситуации безопасны оба направления - и Доминикана, и Таиланд, уверяет Павел Головненко.

"Когда-то в Доминикане с преступностью было все плохо. Но сейчас там довольно безопасно. Конечно, есть нелегальные мигранты из Гаити, воровство, а на окраинах Санто-Доминго ночью бродить не стоит. Но в целом ничего критичного. Таиланд тоже в целом безопасен. Но если искать острых ощущений, можно и там "нарваться".

Напомним, ранее мы писали, что украинцам вновь будут доступны туры на Кубу.

Тем временем перед началом зимнего сезона на горнолыжном курорте Турции уже забронировано 70% номеров.