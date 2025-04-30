Опытная туристка разнесла в пух и прах город в Греции, который все идеализируют

Опытные путешественники делятся своим опытом и впечатлением от стран мира и городов, которые они увидели. И не всегда отзывы бывают положительными. Порой даже город вашей мечты может оказаться полным разочарованием.

Какой город в Греции опытной путешественнице не понравился и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Кортни Почин, путешественница с большим опытом, призналась, что ее сильно разочаровал город Афины в Греции. Она признается, что всегда хотела погулять по улочкам этой старинной красоты, потому что с детства увлекается мифологией.

Афины: когда ожидания не совпадают с реальностью

Я всегда мечтала увидеть Грецию. Все началось еще в детстве - мифология, античные боги, и, конечно, "Сестринство странствующих штанов". Поэтому когда выяснилось, что мой круиз Holland America стартует из Афин, я была в восторге. Мы с мужем решили прилететь на день раньше, чтобы успеть почувствовать атмосферу одного из древнейших городов мира.

Мой любимый способ знакомства с городами - неторопливые прогулки без плана. Я не люблю забивать день экскурсиями или бегать от одной достопримечательности к другой. Мне нравится наталкиваться на неожиданное, открывать маленькие кафе и уютные улочки.

Но с Афинами что-то пошло не так.

После Парфенона уже ничего не хотелось

Наш день начался с Акрополя. Я наконец увидела Парфенон - то, о чем мечтала с детства. И... на этом, честно говоря, мой восторг закончился. В Риме, например, можно провести несколько дней в восторге - Колизей, фонтан Треви, Сикстинская капелла. А тут - один мощный момент в самом начале, и дальше... пустота. Университет в Афинах (фото: Википедия)

Город не зацепил

Большинство прогулки по городу оставило странное впечатление. Архитектура не впечатлила - серые, обшарпанные дома, типичные послевоенные кварталы. Вид с крыши отеля, на который я возлагала большие надежды, оказался просто фоном для скуки. Я не люблю это признавать, но чувствовала себя в Афинах чужой.

Или это мнение одной путешественницы?

Как оказалось, не только я почувствовала разочарование. Reddit пестрит отзывами, где Афины называют грязными, скучными и неприветливыми. Но, как утверждает Лола Алао, в этом городе надо знать, где искать. Старое сердце столицы - действительно прекрасное. И я с ней согласна: есть одно место, которое мне искренне понравилось.

Плака - это Афины, которые я представляла

Плака - район у подножия Акрополя, оказалась той идиллией, которую я себе рисовала. Мощеные улочки, цветные домики, цветы и растения, обвивающие террасы. Это все выглядит сказочно... но, конечно, это туристическая ловушка. Каждый второй шаг - лавочка с сувенирами, каждый третий - кафе со слишком высокими ценами.

Это все, чем я наивно представляла себе Афины - оказалось огромной туристической ловушкой. Это не значит, что город не стоит посещать, ведь здесь есть прекрасная возможность прогуляться по улочкам, посмотреть магазины и подняться по знаменитой лестнице Плака.

Не советую здесь есть, каким бы соблазном это ни казалось, точнее - не покупайте здесь еду и напитки. Улочка в районе Плака (фото: Википедия)

Знакомство с аутентичной Грецией

Как кулинарная журналистка, я всегда ищу что-то настоящее. И нашла. Если будете в Афинах, ищите To Kati Allo - на Chatzichristou 12. Это семейный ресторан без сайта, без соцсетей, с меню на стене и отличной греческой домашней кухней.

Мы заказали греческий салат за 7 евро и свиные шашлычки за 8.50 - все было просто замечательно. Самое дорогое блюдо в меню стоило 14 евро - запеченный морской лещ. После 20:00 пришлось подождать, чтобы сесть на улице, но оно того стоило. Атмосфера - неповторимая.

Стоит ли ехать в Афины?

Афины всегда казались мне мифом. И встреча с ними оказалась похожей на знакомство с кумиром: интересно, но без химии. Возможно, я просто попала не в то время, не в то настроение, не на те улочки. Или же слишком много ожидала.

Первое впечатление не всегда правдивое. То, что для меня Афины не стали любовью с первого взгляда, не значит, что вам не понравится. Но если поедете - будьте готовы к реальным, а не идеализированным Афинам. Холм Ареопаг (фото: Википедия)

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