Досвідчена туристка рознесла в пух і прах місто в Греції, яке всі ідеалізують

Досвідчені мандрівники діляться своїм досвідом та враженням від країн світу та міст, які вони побачили. І не завжди відгуки бувають схвальними. Часом навіть місто вашої мрії може виявитися повним розчаруванням.

Яке місто у Греції досвідченій мандрівниці не сподобалося та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Кортні Почін, мандрівниця з великим досвідом, зізналася, що її сильно розчарувало місто Афіни у Греції. Вона зізнається, що завжди хотіла погуляти по вуличках цієї старовинної краси, бо з дитинства захоплюється міфологією.

Афіни: коли очікування не збігаються з реальністю

Я завжди мріяла побачити Грецію. Усе почалося ще в дитинстві - міфологія, античні боги, і, звісно, "Сестринство мандрівних штанів". Тож коли з’ясувалося, що мій круїз Holland America стартує з Афін, я була в захваті. Ми з чоловіком вирішили прилетіти на день раніше, аби встигнути відчути атмосферу одного з найдавніших міст світу.

Мій улюблений спосіб знайомства з містами - неквапливі прогулянки без плану. Я не люблю забивати день екскурсіями чи бігати від однієї пам’ятки до іншої. Мені подобається натрапляти на несподіване, відкривати маленькі кав’ярні й затишні вулички.

Та з Афінами щось пішло не так.

Після Парфенона вже нічого не хотілося

Наш день почався з Акрополя. Я нарешті побачила Парфенон - те, про що мріяла з дитинства. І… на цьому, чесно кажучи, мій захват закінчився. У Римі, наприклад, можна провести кілька днів у захваті - Колізей, фонтан Треві, Сикстинська капела. А тут - один потужний момент на самому початку, і далі... порожнеча. Університет в Афінах (фото: Вікіпедія)

Місто не зачепило

Більшість прогулянки містом залишила дивне враження. Архітектура не вразила - сірі, обшарпані будинки, типові повоєнні квартали. Вид з даху готелю, на який я покладала великі надії, виявився просто фоном для нудьги. Я не люблю це визнавати, але почувалася в Афінах чужою.

Чи це думка одної мандрівниці?

Як виявилося, не лише я відчула розчарування. Reddit рясніє відгуками, де Афіни називають брудними, нудними та непривітними. Але, як стверджує Лола Алао, у цьому місті треба знати, де шукати. Старе серце столиці - справді прекрасне. І я з нею згодна: є одне місце, яке мені щиро сподобалося.

Плака - це Афіни, які я уявляла

Плака - район у підніжжі Акрополя, виявилася тією ідилією, яку я собі малювала. Бруковані вулички, кольорові будиночки, квіти й рослини, що обвивають тераси. Це все виглядає казково… але, звісно, це туристична пастка. Кожен другий крок - крамничка з сувенірами, кожен третій - кафе з надто високими цінами.

Це все, чим я наївно уявляла собі Афіни - виявилося величезною туристичною пасткою. Це не означає, що місто не варто відвідувати, адже тут є чудова можливість прогулятися вуличками, подивитися магазини та піднятися знаменитими сходами Плака.

Не раджу тут їсти, якою б спокусою це не здавалося, точніше - не купуйте тут їжу та напої. Вуличка в районі Плака (фото: Вікіпедія)

Знайомство з автентичною Грецією

Як кулінарна журналістка, я завжди шукаю щось справжнє. І знайшла. Якщо будете в Афінах, шукайте To Kati Allo - на Chatzichristou 12. Це родинний ресторан без сайту, без соцмереж, з меню на стіні й відмінною грецькою домашньою кухнею.

Ми замовили грецький салат за 7 євро і свинячі шашлички за 8.50 - усе було просто чудове. Найдорожча страва в меню коштувала 14 євро - запечений морський лящ. Після 20:00 довелося почекати, щоб сісти надворі, але воно того вартувало. Атмосфера - неповторна.

Чи варто їхати в Афіни?

Афіни завжди здавалися мені міфом. І зустріч з ними виявилася схожою на знайомство з кумиром: цікаво, але без хімії. Можливо, я просто потрапила не в той час, не в той настрій, не на ті вулички. Або ж занадто багато очікувала.

Перше враження не завжди правдиве. Те, що для мене Афіни не стали любов’ю з першого погляду, не означає, що вам не сподобається. Але якщо поїдете - будьте готові до реальних, а не ідеалізованих Афін. Пагорб Ареопаг (фото: Вікіпедія)

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